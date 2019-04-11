Slik vasker du bilen, huset og terrassen med høytrykkspyleren

Riktig verktøy til riktig jobb

Først og fremst må man ha riktig verktøy. For å kunne rengjøre bilen effektivt og enkelt, men samtidig kose seg gløgg, er en høytrykkspyler av høy kvalitet ditt viktigste redskap. Kärchers K5 Premium Full Control Flex gir deg det du trenger av vanntilførsel for å gjøre bilen ren.

Den tyske oppfinneren Alfred Kärcher var faktisk den første til å utvikle det som skulle bli den moderne høytrykkspyleren på 1950-tallet. I dag leverer Kärcher rengjøringsprodukter som oser av tysk kvalitet, med sine gjenkjennelige gule og sorte farger.

– Høytrykkspyleren er mer miljøvennlig og kraftigere enn en hageslange. Med høyere trykk får du flyttet mer møkk, men du bruker også mindre vann. Man kan tenke på det som en utendørs sparedusj, sier Nyhaugen.

K5 har en multijet-strålerør som enkelt lar deg velge mellom såpepålegging, rotojet/ turbodyse og flat viftestråle. Rotojet benytter du kun på harde overflater som tåler en støyt, for eksempel mose på stein, asfalt, belegningsstein og mur. Vær obs på at billakken kan bli spylt av med denne innstillingen. Flatstrålen bruker du på ømfintlige overflater som bil og treverk. Du kan justeres trykket på begge strålene ved hjelp av tommelen på pistolen.

– Dette er en lett og kompakt maskin med tre dyser i et strålerør. Dette øker komforten til den som vasker betraktelig, da man slipper å måtte endre dyse mellom jobbene. Den er enkel å oppbevare og ta med seg.