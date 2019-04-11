Slik vasker du bilen, huset og terrassen med høytrykkspyleren
Uansett årstid kan du være ganske sikker på en ting: noe blir skittent og trenger en vask. Det finnes ulike metoder for å vaske ulike overflater. Vi har fått vår egen høytrykksekspert, markedskommunikasjonssjef Lars Nyhaugen, til å instruere Sondre Husby Rostad, en helt vanlig trønder som er glad i å vaske bil, i de tre viktigste vaskejobbene: bil, terrasse og hus.
Riktig verktøy til riktig jobb
Først og fremst må man ha riktig verktøy. For å kunne rengjøre bilen effektivt og enkelt, men samtidig kose seg gløgg, er en høytrykkspyler av høy kvalitet ditt viktigste redskap. Kärchers K5 Premium Full Control Flex gir deg det du trenger av vanntilførsel for å gjøre bilen ren.
Den tyske oppfinneren Alfred Kärcher var faktisk den første til å utvikle det som skulle bli den moderne høytrykkspyleren på 1950-tallet. I dag leverer Kärcher rengjøringsprodukter som oser av tysk kvalitet, med sine gjenkjennelige gule og sorte farger.
– Høytrykkspyleren er mer miljøvennlig og kraftigere enn en hageslange. Med høyere trykk får du flyttet mer møkk, men du bruker også mindre vann. Man kan tenke på det som en utendørs sparedusj, sier Nyhaugen.
K5 har en multijet-strålerør som enkelt lar deg velge mellom såpepålegging, rotojet/ turbodyse og flat viftestråle. Rotojet benytter du kun på harde overflater som tåler en støyt, for eksempel mose på stein, asfalt, belegningsstein og mur. Vær obs på at billakken kan bli spylt av med denne innstillingen. Flatstrålen bruker du på ømfintlige overflater som bil og treverk. Du kan justeres trykket på begge strålene ved hjelp av tommelen på pistolen.
– Dette er en lett og kompakt maskin med tre dyser i et strålerør. Dette øker komforten til den som vasker betraktelig, da man slipper å måtte endre dyse mellom jobbene. Den er enkel å oppbevare og ta med seg.
Unngå sandpapir-effekten på bilen
Sondre har fått prøve seg med Kärchers K5 Premium Full Control Plus Flex, i tillegg til en rekke ekstrautstyr for de ulike jobbene. Førsteinntrykket av maskinen imponerer den bilinteresserte trønderen.
– Den føles som et kvalitetsprodukt. Du kan styre trykket fra pistolen og det er enkelt å skifte dyser når det trengs. Det er utrolig deilig å ikke måtte suse frem og tilbake til maskinen for å gjøre små endringer.
Det er enkelte ting man bør forberede før man setter i gang med bilvasken. Først og fremst bør bilen ha stått eller stå i skyggen. Sollys og oppvarmede paneler vil tørke ut såpen du påfører og danne skjolder. Derfor anbefaler vi at man tar for seg del for del, og ikke såper inn hele bilen med en gang, forteller vår egen høytrykksekspert Nyhaugen.
Først må du skylle av det verste av møkk med rent vann. Anbefalt avstand fra bilen er 20 cm. Ta en runde rundt bilen, felger og hjulbuer for å ta det verste av støv, salt og gjørme som har satt seg.
Mange velger å begynne med felgene, og da er det felgrens som gjelder. En egen felgbørste gjør at jobben går som smurt. Spray på rengjøringsmiddelet og la det virke til det skifter farge, for så å gå grundig til verks med Kärcher felgbørste. Skyll av ved å bruke børsten og vann.
Nå kan du begynne på bilen. Start med et panel og legg på bilvask med en skumdyse.
– Jeg legger på såpe fra bunnen av, beveger meg oppover og lar det virke i noen minutter. Dette gjør at såpen ikke lager rennestriper. Nå er det viktig å ikke gå til verks med en svamp eller børste, for da vil møkka virke som et sandpapir mot lakken. Det første såpelaget skal skylles av, og så kan du ta enda en runde med såpe før du tar henda fatt, forteller Sondre.
Det anbefales å bruke en børste, enten en mikrofiberbørste eller en skånsom vaskebørste for optimalt resultat.
– Skyll så en siste gang, der du begynner nedenfra og beveger deg opp til taket. Til slutt tar du en ordentlig runde med skylling fra toppen og ned. Ta også en ekstra runde i hjulbuene og karroseriet. Tørk så av med et håndkle som ikke loer, sier Nyhaugen.
Få et jevnt resultat på terrassen
– Når man skal rengjøre terrassen er det essensielt å få et jevnt resultat. Det får man med en terrassevasker. Om man utelukkende bruker den vanlige spylerdysen vil trykket variere, for svært få klarer å holde akkurat den samme avstanden fra treverket over flere kvadratmeter.
Nyhaugen anbefaler å begynne terrassevasken i et område som er litt skjult, slik at du kan justere trykket på terrassevaskeren til materialene. Terrasser kan være oljet, beiset, godt vedlikeholdt eller gammel og det er vanskelig å gi en fasit.
– Det viktigste å tenke på er at hardt trykk kan flise opp terrassen. Begynn med et lavere trykk og juster deretter. I likhet med bilen skal terrassen helst ikke være i direkte sollys under vask. Årsaken er at såpen kan tørke inn i treverket.
Terrassevasken bør gjøres på samme måte som med bilen. Påfør rengjøringsmiddel med en skumdyse, la det virke, skrubb løs også skyll av.
– Skumdysa gir meg det lille ekstra. Det gjør terrassevasken både visuell og morsom opplevelse. Nå skal jeg bare gå grundigere til verks med børste eller svamp, forteller Sondre mens han inspiserer terrassebordene.
Kärchers terrassevaskere passer til alle Kärcher-maskiner og gir deg ingen motstand når man fører den over bordene. De har også en egen dyse helt i tuppen slik at du kan komme til i alle kriker og kroker.
– Det er litt som å bruke en støvsuger. Bare med vann, smiler Sondre.
Vurder malingen på husveggen
– Mange leverandører av maling sier man ikke skal bruke høytrykkspyler, og dette stemmer delvis. Hvis man kjører full guffe på høytrykkspyleren nærme bordene vil det fylle treverket med vann. Min anbefaling er å vurdere hvilken maling man har og følge produsentens anbefalinger, sier Nyhaugen.
Også på husveggen er direkte sollys uvenn med rengjøringsmidlene. Aller helst bør man ta husvasken på en overskyet dag.
– Det er samme arbeidsmetode som med bil og terrasse. Såpe først, spyl av og gå over med en børste med lavt trykk etterpå. Skyll så av såperester og nyt skuet av en ren og pen husvegg.
Den største utfordringen med husvask er å komme godt opp i høyden. Derfor har Kärcher utviklet en unik teleskoplanse som kobles på høytrykkspyleren. Denne justerbare lansen kan bli opptil fire meter, og gi deg en rekkevidde på fem.
– Det er godt jeg slipper opp i stigen. Du kan si det er god HMS, sier Sondre.
Om du vil gå over taket har Nyhaugen noen anbefalinger.
– For fjerning av mose bør man spyle ovenfra og ned. Vann og mose har lett for å snike seg inn under steinene, og dette er noe man helst vil unngå. Med aluminium og liknende er ikke faren like stor, forteller han.
Så, da er det vel bare å sette i gang med årets vask.