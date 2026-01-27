Med T 450 terrassevasker kan store overflater som for eksempel terrassen, gjerdet og steinen i gårdsplassen rengjøres effektivt. Med ekstra dyse for rengjøring av hjørner og kanter. Gitter for rengjøring på grus og justeringsmulighet for rengjøring av overflater i stein og tre. Terrassevaskeren er enkel å manøvrere, og har håndtak for vertikale flater som gjør det enklere å rengjøre for eksempel garasjeporten. Trykket kan justeres manuelt ved å vri på hjulet på toppen av vaskeren. T 450 terrassevasker passer med Kärcher Home & Garden høytrykkspylere K 4 - K 7.