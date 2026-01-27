T 450 Terrassevasker

T 450 er perfekt for sprutfri rengjøring av ulike overflater. Med ekstra dyse for rengjøring av hjørner og kanter. Håndtak for vertikal rengjøring.

Med T 450 terrassevasker kan store overflater som for eksempel terrassen, gjerdet og steinen i gårdsplassen rengjøres effektivt. Med ekstra dyse for rengjøring av hjørner og kanter. Gitter for rengjøring på grus og justeringsmulighet for rengjøring av overflater i stein og tre. Terrassevaskeren er enkel å manøvrere, og har håndtak for vertikale flater som gjør det enklere å rengjøre for eksempel garasjeporten. Trykket kan justeres manuelt ved å vri på hjulet på toppen av vaskeren. T 450 terrassevasker passer med Kärcher Home & Garden høytrykkspylere K 4 - K 7.

Egenskaper og fordeler
To roterende flatstråledyser
  • Stor arealkapasitet - ideelt for rengjrøing av store områder
Sprutbeskyttelse
  • Rengjøring uten vannsprut.
Ekstra kraftdyser er integrert
  • Det er enkelt å bytte mellom innstilling for vanlige dyser og kraftdyser med kun et pedalklikk.
Spesialgitter for beskyttelse mot grus, singel, etc.
  • Finmasket beskyttelsesgitter gjør det mulig å rengjøre flater med singel, småstein, småstein etc.
Høydejusterbar
  • Trykket kan stilles med tanke på underlaget som skal rengjøres.
  • Høydejustering for avstand til underlaget gjør det mulig å rengjøre både sensitive og robuste flater.
Håndtak
  • Enkel rengjøring av vertikale flater.
Flyter lett over underlaget
  • Terrassevaskeren flyter lett over underlaget og gjør det enklere å rengjøre.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 2,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,8
Mål (L x B x H) (mm) 790 x 321 x 1011

Bruksområder
  • Områder rundt hjem og hage
  • Terrasse
  • Garasjeporter
  • (Inngang)spartier, innkjørsler
  • Hage- og steinmurer
  • Stier
