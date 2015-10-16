Rengjøring av båt

Fjerning av alger og skjell

Det er svært enkelt å fjerne belegg med alger og skjell på skrog og dekk på seilbåter eller motorbåter med en høytryksspyler.

Grundig rengjøring med børste og såpe

Du kan bruke den roterende vaskebørsten på slette flater. For vanskalig og fastsittende skitt kan du i tillegg bruke Kärcher rengjøringsmidler.

Tips: Bruk alternativ vannkilde

Dersom du ønsker å bruke vann fra alternativ vannkilde som ikke er plassert på et lavere nivå enn høytrykksspyleren, anbefaler vi å gjøre følgende: Plasser sugeslangen (ekstra tilbehør) i 3 eller 4 løkker rett foran høytrykksspyleren. Senk enden av slangen med filteret og tilbakeslagsventil ned i vannet. Fyll slangen med vann fra den andre enden, koble slangen til høytrykksspyleren. Før du starter rengjøringen, la maskinen gå en stund til det ikke lenger er bobler i vannet som kommer ut.