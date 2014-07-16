Fjerning av mose

Mosegrodde heller og stein

Mose vokser både i tykke lag utenpå heller og inne i porene på steinheller. En rotojet-dyse genererer en roterende stråle som er perfekt for å fjerne mose. Kombinasjonen av kraften til en konsentrert punktstråle og rekkevidden til en flat stråle er uslåelig! Hold høytrykksstrålen nesten loddrett på mosebelagte heller, og beveg den langsomt fra den ene siden til den andre i en avstand på ca. 20-30 cm. Sprutbeskyttelsen til rotojeten kan fås som ekstra tilbehør. Den beskytter deg mot vannsprut.