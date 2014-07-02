tilbehør til høytrykkspylere
Vi har et stort utvalg av tilbehør, som gir deg utallige bruksmuligheter. Med en høytrykkspyler fra Kärcher kan du vaske bilen, sykkelen, terrassen, de mosegrodde hellene i hagen, turstøvlene, hageutstyret, utemøblene og mye mer!
Terrassevaskere
Med en terrassevasker kan du rengjøre større flater utendørs raskt og enkelt uten vannsprut. Perfekt for vårrengjøring av terrasse, platting, hellgang, oppkjørsel m.m.
Høytrykkspistoler
Høytrykkspistoler egnet til ulike modeller innenfor Kärchers sortiment høytrykkspylere.
Vaskebørster
Vi har vaskebørster til ulike behov, som for eksempel felgbørste og roterende børste.
Høytrykksslanger
Vi har et stort utvalg reserveslanger og forlengelsesslanger som utvider arbeidsradiusen.
Adaptere
Vårt utvalg adaptere gjør at både eldre og nyere maskiner og tilbehør kan brukes sammen.
Strålerør
Strålerør/ spraylanser gir høytrykkspyleren flere bruksområder.