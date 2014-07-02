tilbehør til høytrykkspylere

Vi har et stort utvalg av tilbehør, som gir deg utallige bruksmuligheter. Med en høytrykkspyler fra Kärcher kan du vaske bilen, sykkelen, terrassen, de mosegrodde hellene i hagen, turstøvlene, hageutstyret, utemøblene og mye mer!