tilbehør til høytrykkspylere

Vi har et stort utvalg av tilbehør, som gir deg utallige bruksmuligheter. Med en høytrykkspyler fra Kärcher kan du vaske bilen, sykkelen, terrassen, de mosegrodde hellene i hagen, turstøvlene, hageutstyret, utemøblene og mye mer! 

Tilbehør til Kärcher høytrykkspyler - terrassevasker

Terrassevaskere

Med en terrassevasker kan du rengjøre større flater utendørs raskt og enkelt uten vannsprut. Perfekt for vårrengjøring av terrasse, platting, hellgang, oppkjørsel m.m.

Høytrykkspistoler

Høytrykkspistoler egnet til ulike modeller innenfor Kärchers sortiment høytrykkspylere.

Vaskebørste

Vi har vaskebørster til ulike behov, som for eksempel felgbørste og roterende børste. 

Slanger

Vi har et stort utvalg reserveslanger og forlengelsesslanger som utvider arbeidsradiusen.

Adapterbilde

Adaptere

Vårt utvalg adaptere gjør at både eldre og nyere maskiner og tilbehør kan brukes sammen. 

Strålerør

Strålerør/ spraylanser gir høytrykkspyleren flere bruksområder.