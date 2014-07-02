Høytrykkspistoler
Vi har flere typer høytrykkspistoler å velge mellom, men pass på at du velger en pistol som passer til din høytrykkspyler. På denne siden veileder vi deg, slik at du skal finne frem til høytrykkspistolen du trenger.
Forklaring på betegnelser i produktbeskrivelsene
G = Gun
Q = Quick Connect Hurtigkobling
120/145/160/180 = Mengden bar pistolen er beregnet for
Full Control (FC) = Passer til Full Control maskiner
Plus = Plus-funksjon som fungerer på Plus-maskiner
Høytrykkspistoler med Quick Connect hurtigkobling (Q)
Har du hurtigkobling mellom slange og pistol skal du velge en høytrykkspistol med Quick Connect hurtigkobling (Q). Se etter en gul utløserknapp på pistolen. Vi har tre Q høytrykkspistoler i dagens sortiment med display som passer til ulike spylere, og én standard Q pistol uten display som passer til alle spylere med hurtigkobling.
K7 FC Plus/ K5 FC Plus høytrykkspylere > G 180 Q Full Control Plus Høytrykkspistol med LCD Display, hurtigkobling (Quick Connect) og Plus funksjon. Passer til K5 - K7 maskiner, men plus-funksjon fungerer kun på maskiner som også har Plus-funksjon.
K4 FC/ K5 FC/ K7 FC høytrykkspylere > G 145 Q Full Control høytrykkspistol med LED Display og hurtigkobling (Quick Connect). Passer til K4 Full Control, K5 Full Control og K7 Full Control, både Premiumversjoner og vanlige versjoner.
K3 FC høytrykkspylere > G 120 Q Full Control høytrykkspistol med LED Display og hurtigkobling (Quick Connect). Passer K3 Full Control med VarioPower strålerør.
Høytrykkspistol med låseklip
Høytrykkspistolen G 160 med artikkelnummer 2.641-959.0 passer til alle våre høytrykkspylere hvor pistolen kobles til slangen med låseklip. Denne pistolen har ingen gul utløserknapp slik som pistoler med hurtigkobling. Dette er altså en pistol for høytrykkspylere uten Quick Connect hurtigkobling (Q).
Høytrykkspistol med skrukobling
Dersom du i dag har skrukobling mellom slange og pistol har du en eldre maskin som er mer enn 20 år gammel. Skal du ha ny pistol til en eldre høytrykkspyler må du ha et slangesett bestående av pistol, slange og adapter. Dette er både en bedre og rimeligere løsning enn å erstatte den gamle pistolen. Velg mellom sett med 12 m, 7,5 m og 4 m slange. Artikkelnummer på slangesett med slange på 12 m er 2.643-909.0. Slangesett med slange på 7,5 meter har artikkelnummer 2.643-910.0. Ønsker du slange på 4 meter skal du velge slangesett med artikkelnummer 2.643-912.0.