Høytrykkspistoler med Quick Connect hurtigkobling (Q)

Har du hurtigkobling mellom slange og pistol skal du velge en høytrykkspistol med Quick Connect hurtigkobling (Q). Se etter en gul utløserknapp på pistolen. Vi har tre Q høytrykkspistoler i dagens sortiment med display som passer til ulike spylere, og én standard Q pistol uten display som passer til alle spylere med hurtigkobling.

K7 FC Plus/ K5 FC Plus høytrykkspylere > G 180 Q Full Control Plus Høytrykkspistol med LCD Display, hurtigkobling (Quick Connect) og Plus funksjon. Passer til K5 - K7 maskiner, men plus-funksjon fungerer kun på maskiner som også har Plus-funksjon.

K4 FC/ K5 FC/ K7 FC høytrykkspylere > G 145 Q Full Control høytrykkspistol med LED Display og hurtigkobling (Quick Connect). Passer til K4 Full Control, K5 Full Control og K7 Full Control, både Premiumversjoner og vanlige versjoner.

K3 FC høytrykkspylere > G 120 Q Full Control høytrykkspistol med LED Display og hurtigkobling (Quick Connect). Passer K3 Full Control med VarioPower strålerør.