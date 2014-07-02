Høytrykksslanger
Vi har et stort utvalg slanger til våre høytrykkspylere. Det første du må tenke på når du skal ha ny slange er om du skal bytte eller forlenge slangen du har i dag. Skal du bytte originalslangen til en lengre eller annen type slange, eller bytte en ødelagt slange, skal du velge en vanlig høytrykkslange. Skal du forlenge arbeidsradius utover originalslangens rekkevidde skal du velge en forlengerslange.
1. Velg riktig høytrykksslange
Slange til høytrykkspyler med slangetrommel
Slange til spyler med slangetrommel og pistol med hurtigkobling
Har du slangetrommel på høytrykkspyleren og hurtigkobling på høytrykkspistolen kan du velge mellom vanlig slange og Flex-slange. På pistoler med hurtigkobling er det en gul utløserknapp som ikke finnes på pistoler med klipskobling. Klikk videre for å se alternativer.
Slange til spyler med slangetrommel og pistol med klipskobling
Har du slangetrommel på maskinen og klipskobling på høytrykkspistolen skal du ha en slange med klipskobling. Klikk her for å se alternativer. På pistoler med klipskobling er det en klips istedenfor en gul utløserknapp som på pistoler med hurtigkobling. Art. nr
Slange til høytrykkspyler uten slangetrommel
Slange til spyler uten slangetrommel og pistol med hurtigkobling
Dersom du ikke har trommel på maskinen din anbefaler deg å kjøpe et nytt komplett sett med slange, pistol og adapter.
Slange til spyler uten slangetrommel og pistol med klipskobling
Dersom du ikke har trommel på maskinen din anbefaler deg å kjøpe et nytt komplett sett med slange, pistol og adapter.
2. Velg riktig forlengerslange
Ønsker du større arbeidsradius enn du har med originalslangen kan du investere i en forlengerslange som gir deg stor rekkevidde.
Forlengerslanger til høytrykkspylere med klipskobling på pistol og slange
Har du en eldre høytrykksspyler (produsert frem til 2007), og du ønsker å forlenge originalslangen må du velge en forlengerslange med klipskobling. Du finner oversikt over våre forlengerslanger her.
Forlengerslanger til høytrykkspylere med hurtigkobling på pistol og slange
Har du en nyere høytrykksspyler (produsert f.o.m. 2008), og du ønsker å forlenge originalslangen må du velge en forlengerslange med hurtigkobling 8Quick Connect). Du finner oversikt over våre forlengerslanger her.