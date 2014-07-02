Høytrykksslanger

Vi har et stort utvalg slanger til våre høytrykkspylere. Det første du må tenke på når du skal ha ny slange er om du skal bytte eller forlenge slangen du har i dag. Skal du bytte originalslangen til en lengre eller annen type slange, eller bytte en ødelagt slange, skal du velge en vanlig høytrykkslange. Skal du forlenge arbeidsradius utover originalslangens rekkevidde skal du velge en forlengerslange.