Kärcher tar ansvar når regnet uteblir

Hageelskere over hele verden kommer til å bli glade i Kärchers omfattende sortiment med vanningsutstyr. Pumper og vanningsprodukter er designet for å fungere perfekt sammen og lar deg bruke naturressursene ansvarlig. Dette sikrer at dyrebart vann utnyttes på den mest effektive og økonomiske måten. Nyskapende teknologi og nøyaktige sensorer sørger for at plantene dine får nøyaktig den mengden vann de trenger for å vokse. For at du skal få mest mulig glede av den vakre hagen din, tilbyr Kärcher effektive vanningsmunnstykker og -pistoler, spredere, slanger, vanningstimere, pumper, slangekoblingssystemer og oppbevaringssystemer. Uansett hvilke produkter du velger fra Kärcher, har du gjort det riktige valget.

Kärcher Rain System ®

Hekker, blomsterbed, busker eller urter – det nye, intelligente vanningssystemet fra Kärcher bruker målrettet, fuktighetsregulert distribusjon for å gi hver eneste plante akkurat den vannmengden den trenger. Nye Kärcher Rain System® kombinerer fordelene med dryppvanning og vanlig vanning. Systemet bruker et trykk på opptil 4 bar og omfatter en ½" PVC-slange med drypp- og mikrosprederdyser. Du kan også installere en trykkforminsker og et filter som beskytter mot overtrykk og smusspartikler. Kärcher Rain System™ kan tilpasses alle slags hager og fungerer perfekt sammen med SensoTimer. Dette gir et vanningsstyresystem som retter seg etter hagens form og behov.