Nå er det tid for rengjøring av den på fire hjul: Slik blir bilen din feiende flott!

Det er vår over store deler av landet vårt – og det betyr at bilen skal skinne fra dekk til tak. For at bilen skal bli ren og pen utvendig på 1-2-3, så handler det om å være effektiv og litt systematisk. Da blir rengjøringen også mer gøyal!

Bilen skal være flott å hvile øynene på nå på våren, men vasken er også viktig for å vedlikeholde både selve bilen og relevant utstyr til den.

Sommerdekk og felger skal for eksempel sende signaler om at de gleder seg til vår og sommer. Og dekkene med ditto felger som skal hvile for en periode, må gjøres rene og pene. Om ikke bilen er ny – så skal den uansett SE NY UT!

Ja, her kan du «slå tre fluer i en smekk».

- Du kan få bilen til å skinne!

- Du tar vare på samt pleier bilen slik den bør og skal behandles!

- Og du sparer penger ved at den holder seg bedre i verdi!



Og her er rådene fra markedssjef Geir-Inge Hanssen hos Kärcher, Norge – slik at resultatet blir best mulig – og at det går effektivt og riktig for seg: