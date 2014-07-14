Nå er det tid for rengjøring av den på fire hjul: Slik blir bilen din feiende flott!
Det er vår over store deler av landet vårt – og det betyr at bilen skal skinne fra dekk til tak. For at bilen skal bli ren og pen utvendig på 1-2-3, så handler det om å være effektiv og litt systematisk. Da blir rengjøringen også mer gøyal!
Bilen skal være flott å hvile øynene på nå på våren, men vasken er også viktig for å vedlikeholde både selve bilen og relevant utstyr til den.
Sommerdekk og felger skal for eksempel sende signaler om at de gleder seg til vår og sommer. Og dekkene med ditto felger som skal hvile for en periode, må gjøres rene og pene. Om ikke bilen er ny – så skal den uansett SE NY UT!
Ja, her kan du «slå tre fluer i en smekk».
- Du kan få bilen til å skinne!
- Du tar vare på samt pleier bilen slik den bør og skal behandles!
- Og du sparer penger ved at den holder seg bedre i verdi!
Og her er rådene fra markedssjef Geir-Inge Hanssen hos Kärcher, Norge – slik at resultatet blir best mulig – og at det går effektivt og riktig for seg:
Tips for utvendig vask av bil med høytrykkspyler
- Bruk alltid en standard Vario Power lanse (VPS), og ikke en blyantstråle eller rotojet. Disse har andre bruksområder hvor det er ment å bruke svært høyt trykk, noe som vil skade lakken på bilen din
- Ikke vask bilen i sola. Det vil gjøre såpen tørker lettere ut, ikke kan virke så lenge, og lager skjolder. Hvis du er redd for skjolder er det lurt å vaske ulike deler av bilen i forskjellige omganger.
- For fjerning av grov og løs skitt er det vanligvis tilstrekkelig å skylle av bilen med høytrykk. Dersom du skal rengjøre grundigere, må du bruke rengjøringsmiddel og fysisk vaske med svamp, børste eller vott. Under ser du fremgangsmåten for å vaske bil med høytrykkspyler.
1. Avfetting og insektsfjerning
Spray på Kärcher felgrens/ avfetting på felgene, pass på at felgen ikke er varm, spray med ca. 30cm avstand og la det virke i henhold til bruksanvisning.
For enkel fjerning av insekter o.l. spray på Kärcher insektsfjerner på grill, støtfanger og frontrute, og la virke i henhold til anvisning.
2. Spyl av grov skitt
Etter avfetting og felgrens er foretatt kan du gå videre med å vaske bilen.
Dersom bilen ikke er veldig møkkete kan det holde med å spyle av den grove skitten før du legger på såpe. Kjøretøyet spyles rent nedenfra og opp. Spyl grundig, anbefalt dyseavstand er 20-40 cm.
Er bilen svært møkkete kan det være lurt å legge på et lag med rengjøringsmiddel som virker før du spyler av. Ved å skumlegge før du spyler med vann vil såpen få ekstra godt virkegrunnlag for å løse opp skitt. Ved å spyle av med vann først vil skitten mettes med vann, og såpen fester seg ikke like godt til underlaget, og renner dermed lettere av.
3. Skumlegg bilen eller påfør rengjøringsmiddel
Dersom bilen er svært skitten kan det være lurt å legge på såpe før du spyler av, for så å gjenta pålegging av såpe hvor du også jobber med børste, svamp eller vott.
Skummet har gode festeegenskaper slik at det henger lenge på underlaget og kan virke godt, og dermed løse opp mer skitt. Følg anvisningen på beholder. Vi anbefaler uansett Kärcher Bilshampo eller Universalvask for et godt resultat. Dersom du ønsker ekstra effektiv og samtidig morsom rengjøring, anbefaler vi å skumlegge bilen med Ultra Foam. Denne er kraftfull og svært effektiv på veiskitt, støv o.l.
Slik legger du på såpe:
- Rengjøringsmiddel/ såpe legges på med lavtrykk. Still høytrykksspyleren på lavtrykk/ mix på dysen.
- På våre eldre modeller fylles maskinens såpetank med rengjøringsmiddel, og RM-slangen legges ned i beholderen. De fleste av våre nyere høytrykksspylere har Plug'n clean system hvor såpetanken kobles til maskinen, og såpeinntaket reguleres på en trinnløs bryter når du har stilt lansen på lavtrykk. Kärcher har også Connect 'n' Clean- skumdyser med ulike typer rengjøringsmiddel hvor hele dysen byttes, og såpen ikke går gjennom maskinen.
- For skumlegging har Kärcher egne skumdyser som kan festes foran på pistolen. Rengjøringsmiddelet går da ikke gjennom maskinen.
- Spray rengjøringsmiddel på bilen nedenfra og opp, og la virke i henhold til anvisning. Grunnen til at vi anbefaler å begynne nede, er for at såpen skal få lengst mulig virketid.
4. Rengjør med børste, svamp, vott e.l.
Ønsker du grundig rengjøring må du bruke vaskebørste, svamp, vott annet redskap hvor du fysisk jobber bort skitten. Dersom du bruker vaskebørste fra Kärcher som kobles til på høytrykkspyleren kan du legge på rengjøringsmiddel samtidig som du vasker. Vi har blant annet smal vaskebørste, bred vaskebørste, WB 150 Powerbørste eller en roterende vaskebørste med ledd som alle er supre til rengjøring av bil og kjøretøy.
5. Spyl av såperester og gjenværende smuss
Kjøretøyet skylles ovenfra og ned, såperester kan gi skjolder. Husk å skylle under hjulbuer, under bilen og bak felger. Med en vinklet dyse kommer du lettere til, feks. kan VP180S brukes her.
Etter vinteren er det også spesielt viktig å fjerne salt og skitt under bilen. Du kommer enkelt til under bilen med et underspylingsrør.
6. Tørk av med spesialklut
For å unngå tørkeflekker, og spesielt dersom du har vasket i sol, anbefaler vi å tørke grundig med en spesialklut e.l. Dersom du bruker Kärchers 3-i-1 Bilshampo slipper du riktignok dette. Den har en hurtigtørkende effekt for stripefri tørking, slik at du slipper manuell polering etter vask. Den etterlater også bilen ekstra blank og fin. Denne passer for alle typer biler.
Anbefalte produkter og tilbehør til utvendig vask og innvendig rengjøring av bil
Høytrykkspylere
Vi har et stort utvalg av modeller.
Vaskebørster
For sprutsikker rengjøring av ømfintlige overflater.
Grovstøvsugere
Fjerner all slags smuss.