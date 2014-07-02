WB 100 Roterende vaskebørste med ledd

Roterende vaskebørste for rengjøring av myke overflater som glass, malte flater og plast. 18° justerbart ledd på håndtaket som er svært praktisk ved rengjøring av områder hvor det er vanskelig å komme til.

Roterende vaskebørste for rengjøring av myke overflater som glass, malte flater og plast. Busten på børsten roterer skånsomt, leddet på håndtaket er justerbart 180° for rengjøring av steder som er vanskelig å komme til. Justering av hastighet og såpemengde. Busten kan enkelt byttes ut. Beskyttelsesring rundt hele børsten skåner mot riper, og en forbindelsesmutter gir sikker montering til pistolventil.

Egenskaper og fordeler
Påføring av rengjøringsmiddel
  • Bedre oppløsning av smuss og mer effektiv rengjøring.
Dosering av rengjøringsmiddel
  • Effektiv bruk av rengjøringsmiddel.
Roterende børstehode
  • Skånsom, myk og effektiv rengjøring.
Fleksible ledd som kan justeres 180°
  • Enkel rengjøring i områder som er vanskelig å komme til.
Roterende beskyttelsesring
  • Beskytter overflaten mot riper.
Mykt børstehode
  • Skånsom og kraftig rengjøring av sensitive overflater.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,6
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,7
Mål (L x B x H) (mm) 270 x 155 x 160

Bruksområder
  • Kjøretøy
  • Vinterhager
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Garasjeporter
  • Persienner/rullegardiner
  • Persienner og screens
  • Vinduskarmer
  • Balkongkledning
