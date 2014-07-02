Roterende vaskebørste for rengjøring av myke overflater som glass, malte flater og plast. Busten på børsten roterer skånsomt, leddet på håndtaket er justerbart 180° for rengjøring av steder som er vanskelig å komme til. Justering av hastighet og såpemengde. Busten kan enkelt byttes ut. Beskyttelsesring rundt hele børsten skåner mot riper, og en forbindelsesmutter gir sikker montering til pistolventil.