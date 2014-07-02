WB 100 Roterende vaskebørste med ledd
Roterende vaskebørste for rengjøring av myke overflater som glass, malte flater og plast. 18° justerbart ledd på håndtaket som er svært praktisk ved rengjøring av områder hvor det er vanskelig å komme til.
Roterende vaskebørste for rengjøring av myke overflater som glass, malte flater og plast. Busten på børsten roterer skånsomt, leddet på håndtaket er justerbart 180° for rengjøring av steder som er vanskelig å komme til. Justering av hastighet og såpemengde. Busten kan enkelt byttes ut. Beskyttelsesring rundt hele børsten skåner mot riper, og en forbindelsesmutter gir sikker montering til pistolventil.
Egenskaper og fordeler
Påføring av rengjøringsmiddel
- Bedre oppløsning av smuss og mer effektiv rengjøring.
Dosering av rengjøringsmiddel
- Effektiv bruk av rengjøringsmiddel.
Roterende børstehode
- Skånsom, myk og effektiv rengjøring.
Fleksible ledd som kan justeres 180°
- Enkel rengjøring i områder som er vanskelig å komme til.
Roterende beskyttelsesring
- Beskytter overflaten mot riper.
Mykt børstehode
- Skånsom og kraftig rengjøring av sensitive overflater.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|270 x 155 x 160
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- G 9.85
- K 2 Compact
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Home
- K 2.01 plus
- K 2.02 Plus WB
- K 2.02 plus
- K 2.08 plus
- K 2.100
- K 2.14
- K 2.15 Plus
- K 2.16
- K 2.160 PLUS *EU
- K 2.17 EPC
- K 2.200 Balcony Cleaner
- K 2.21 PLUS T50*EU
- K 2.21 plus
- K 2.300 T50
- K 2.36 M T 50 plus
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.400
- K 2.425 T50
- K 2.54 M plus
- K 2.54M EPC
- K 2.59 M EPC plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS T80 *BLX
- K 2.91 MD T 50
- K 2.91 MD plus
- K 2.94 MD plus
- K 2.98 M plus
- K 2.99 M Plus T 50
- K 3 Car & Home T150
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Home T150
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 3.00 S Eco Silent
- K 3.150 T 250
- K 3.20 M T 250
- K 3.500
- K 3.65 MD T 250
- K 3.695
- K 3.700
- K 3.80 MD
- K 3.91 MD Plus T 200
- K 3.91 MD WRC
- K 3.91 MD plus
- K 3.96 M plus
- K 3.97 M Plus
- K 3.97 M plus F1
- K 3.98 M
- K 3.99 M plus
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Home Wood T 250
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4.00 S Eco Silent
- K 4.20 M PLUS T 200
- K 4.500 T 250
- K 4.600 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.68 MD Alubest
- K 4.80 MD Alubest
- K 4.80 MD plus
- K 4.84 MD Plus
- K 4.86 M
- K 4.86M Plus
- K 4.91 MD Plus T 100
- K 4.91 MD T 200
- K 4.91 MD plus
- K 4.92 M plus
- K 4.96 M plus (Open Me)
- K 4.97 M plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home Wood
- K 5 Premium FC Plus Flex UFK
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.04 M Plus Alu
- K 5.04M-PL-ALU *EU
- K 5.100 M plus T 100
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.20M PLUS BL *EU
- K 5.210
- K 5.55 Jubileum
- K 5.55 Jubileum + T 400
- K 5.55 M T 200
- K 5.600
- K 5.600 T 250
- K 5.640
- K 5.68 MD plus
- K 5.70 MD
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.700
- K 5.75 Jubilee Plus DR RR *EU
- K 5.85 MD plus
- K 5.86 M
- K 5.87 M
- K 5.91 MD
- K 5.91 MD T 250
- K 5.91 MD plus
- K 6.250
- K 6.300
- K 6.450
- K 6.50 M plus
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.650
- K 6.75 Jubilee
- K 6.75 MD T 200
- K 6.80M PLUS T 250 *EU
- K 6.85 MD plus
- K 6.91 MD plus
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7.20MX T 250 *EU
- K 7.21 MX PLUS
- K 7.350
- K 7.400
- K 7.450
- K 7.700
- K 7.75 MD T 250
- K 7.750
- K 7.85 M plus
- K 7.91 MD plus
- K 855 HS plus
Bruksområder
- Kjøretøy
- Vinterhager
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Garasjeporter
- Persienner/rullegardiner
- Persienner og screens
- Vinduskarmer
- Balkongkledning