Underspylingsrør

Ekstra langt vinklet strålerør, f.eks. for rengjøring av takrenner, søppeldunker og under bil. Passer Kärcher K2- K7 høytrykkspylere.

Egenskaper og fordeler
Ekstra lang vinklet strålerør (ca 1 m)
  • Enkel rengjøring av områder hvor det kan være vanskelig å komme til.
Kraftig rengjøring med høytrykk
  • Bedre oppløsning av smuss og mer effektiv rengjøring.
Flat høytrykksstråle
  • Vasker jevnt og fjerner vanskelig og fastsittende skitt.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 930 x 43 x 116

Bruksområder
  • Kjøretøyets understell
  • Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
  • Søppelkasser
  • Rengjøring av hjulbuene på bilen
  • Trapper
