Vår brede vaskebørste er spesielt egnet for rengjøring av store flater, slik som biler, campingvogn, båter og drivhus. Børsten har myk bust med 248 mm arbeidsbredde for god flatedekning. Den har også en myk ring som beskytter mot riper, en gummipad for fjerning av fastsittende smuss som f.eks. insekter, en forbindelsesmutter for sikker montering til pistolventil, og ergonomisk håndtak for å gjøre bruken enkel og komfortabel. For Kärcher høytrykkspylere og for bruk med hageslange med adapter.