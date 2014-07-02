WB 60 Myk vaskebørste

Kärchers brede vaskebørste er spesielt egnet for rengjøring av store flater, slik som biler, campingvogn, båter, drivhus m.m.

Vår brede vaskebørste er spesielt egnet for rengjøring av store flater, slik som biler, campingvogn, båter og drivhus. Børsten har myk bust med 248 mm arbeidsbredde for god flatedekning. Den har også en myk ring som beskytter mot riper, en gummipad for fjerning av fastsittende smuss som f.eks. insekter, en forbindelsesmutter for sikker montering til pistolventil, og ergonomisk håndtak for å gjøre bruken enkel og komfortabel. For Kärcher høytrykkspylere og for bruk med hageslange med adapter.

Egenskaper og fordeler
248 mm arbeidsbredde
  • God flatedekning - ideell for rengjøring av større områder.
Gummipute
  • Fjerner fastsittende skitt
Påføring av rengjøringsmiddel
  • Bedre oppløsning av smuss og mer effektiv rengjøring.
Myk børste, skånsom mot overflaten
  • Skånsom rengjøring av sensitive overflater
Roterende beskyttelsesring
  • Beskytter overflaten mot riper.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,3
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 270 x 261 x 177

Bruksområder
  • Kjøretøy
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Bobiler og campingvogner
  • Vinterhager
  • Solcellepaneler / Solcelleanlegg på balkong
  • Persienner/rullegardiner
  • Hage-, terrasse- og balkongmøbler
  • Hagleker
