Mobil spyler

Hvordan velger jeg riktig høytrykkspyler?
Vurderer du å kjøpe en ny høytrykksspyler? Å bruke en høytrykkspyler er den mest effektive måten å vaske utendørs på. En høytrykkspyler kan brukes til å rengjøre ulike overflater og gjenstander som terrassen, bilen, sykkelen, campingvognen, hagemøblene og mye mer. Våre høytrykkspylere er svært brukervennlige med ulike funksjoner og egenskaper, noe som kan gjøre det utfordrende å finne modellen som passer best. La oss hjelpe deg slik at du kan velge den høytrykksspyleren som passer best for ditt hjem og dine behov.
Tips når du skal velge høytrykkspyler
Vi begynner med å forklare noen av begrepene som kanskje ikke er så enkle å forstå, men som kan være nyttige å vite om når du skal velge høytrykksspyler.
Effektklasser
Våre høytrykkspylere er delt inn i ulike effektklasser, slik at du enklere kan finne ut hvilken modell som passer for deg. K7 er den kraftigste høytrykksspyleren med mest trykk og effekt, mens K2 er modellen med lavest trykk og dermed minst kraft og effekt.
Bar - Måleenhet for trykk
Trykket indikerer hvor kraftig høytrykkspyleren er, og måles i bar. Vær oppmerksom på dette når du velger høytrykkspyler, da ikke alle modeller egner seg til alle rengjøringsoppgaver. Du trenger for eksempel mer trykk når du skal rengjøre en husfasade enn når du skal vaske en sykkel.
Arealkapasitet
Arealkapasitet er et mål på hvor stort område en høytrykksspyler kan rengjøre innen en gitt tidsperiode. Vi oppgir kapasiteten per time. Ulike modeller har ulik kapasitet, og dette avhenger av trykket. For eksempel kan en K4 modell vaske ca. 30m² per time, mens en K7 kan vaske opptil 60m². Destod mer og større område du skal vaske, destod større arealkapasitet trenger du.
Gjennomstrømningshastighet
Gjennomstrømningshastigheten forteller deg hvor høyt vannforbruk høytrykkspyleren har. For eksempel vil en K5 modell bruke 500 liter vann per time. En høytrykkspyler bruker 80 % mindre vann enn en hageslange.
HVILKEN HØYTRYKKSPYLER BØR JEG VELGE?
K7
- For fjerning av fastsittende skitt
- Rengjør opptil 60 m² per time
- Kraftig aluminiumspumpe i høy kvalitet
- Vannavkjølt motor for ekstra lang levetid
- Passer for deg som skal vaske ganske store områder og gjenstander relativt ofte. Har du stor oppkjørsel, stor bil eller store områder med heller eller stein på tomten som skal vaskes ofte gjennom sesongen? Da passer en K7 for deg!
K5
- For fjerning av fastsittende skitt
- Rengjør opptil 40 m² i timen
- Robust pumpe med aluminiumkomponenter
- Vannavkjølt motor for ekstra lang levetid
- Passer for deg som skal vaske store områder og gjenstander jevnlig. Har du en større oppkjørsel, bil eller områder med heller eller stein på tomten som du kommer til å vaske jevnlig gjennom sesongen? Da passer en K5 for deg!
K4
- For fjerning av moderate mengder skitt
- Rengjør opptil 30 m² i timen
- Vannavkjølt motor for ekstra lang levetid
- Passer for deg som skal vaske mellomstore områder og gjenstander jevnlig. Har du en passe stor oppkjørsel, mellomstor bil eller noen områder med heller eller stein i hagen som du kommer til å vaske jevnlig gjennom sesongen? Da passer en K4 for deg!
K3
- For fjerning av mindre til moderate mengder skitt
- Rengjør opptil 25 m² per i timen
- Passer for deg som skal vaske mindre områder og gjenstander som eksempel hagemøbler, sykkel, terrasse, liten bil o.l.
K2
- For fjerning av mindre mengder skitt
- Rengjør opptil 20 m² i timen
- Passer for deg som skal vaske små områder og gjenstander som for eksempel hagemøbler, sykkel, mindre terrasse o.l.
Mobil spyler
- For fjerning av lett smuss og skitt
- Batteridrevet for maksimal fleksibilitet
- Mulighet for vannoppsug fra alternative vannkilder
- Egenet for vask av barnevogn, hageutstyr, kjæledyr, sko o.l.
Seks kraftfulle typer. Våre produktserier.
Når det kommer til rengjøring og vedlikehold kan du alltid stole på våre høytrykksspylere. Men det stopper ikke her. Et eksepsjonelt kompakt design? Eller en bærbar lettvekter på batteri? Hver produktserie har sine styrker for å kunne passe perfekt til ulike behov.
Smart Control
Smart Control høytrykkspylere kan takle enhver rengjøringutfordring. Kommer med integrasjon til Home & Garden appen, Bluetooth og smarte utstyrsdetaljer som Smart Control høytrykkspistol, 3-i-1 multifunksjonelt strålerør, boost funksjon med 15 ekstra bar i 30 sekunder og plug & clean system for bruk av rengjøringsmiddel gjennom maskinen.
Power control
Med en god dose kraft har skånsom og effektiv rengjøring aldri vært enklere. Våre Power Control høytrykkspylere er kraftige maskiner med integrasjon til Home & Garden appen. Leveres med Power Control høytrykkspistol med display, Vario Power strålerør og plug & clean system for å koble rengjøringsmiddel til maskinen.
Compact serien
De som foretrekker kompakte og bærbare enheter vil finne sin perfekte hjelper her. Modellene i Compact serien krever minimalt med plass, er enkle å oppbevare og alltid raske å ta i bruk. Har smart, integrert slangeoppbevaring. Vannavkjølt motor (K4-K7) gir bedre ytelse og lavere støynivå.
Modulserien
Her får du alt du trenger for effektiv rengjøring. Enkel betjening, tilstrekkelig kraft for ulike rengjøringsoppgaver og smarte oppbevaringsløsninger for medfølgende tilbehør.
Classic serien
Mindre, kompakte og bærbare enheter. Modellene i Classic serien tar liten plass, er enkle å oppbevare og alltid raske å ta i bruk. Har smart, integrert slangeoppbevaring.
Mobil spyler
Med en batteridreven enhet kan du ta rengjøringen med deg. En mobil spyler er meget godt egnet til rask vask av sykkel, barnevogn, tursko og kjæledyr etter tur, enten du må kjøre frem til utfarten eller ikke har tilgang på vann utenfor døren. Du kan enten ha vann med i selve enheten eller bruke en alternativ vannkilde. Enkelt, effektivt og fleksibelt!
Know-how: tips for utendørs rengjøring
Vi har valgt ut noen praktiske eksempler for å vise hvordan du kan få best mulig resultat med din høytrykkspyler. Våre Know How sider inneholder detaljerte tipd og informasjon om rengjøring og vedlikehold av utendørsområder.Kärcher know-how
Mosegrodde heller og belegningsstein
Mose legger seg i tykke lag både på overflaten av og i porer på stein, heller og belegningsstein. For å fjerne mose er derfor rotojetdysen ideell å bruke fordi den genererer en roterende stråle der kraften til en konsentrert punktstråle kombineres med kapasiteten til en flat stråle.
Kjøretøy
En høytrykkspyler er ideell for vask av bilen, motorsykkelen, campingsvognen og andre typer kjøretøy. Regelmessig rengjøring sørger for et rent og fresht oppsyn, men enda viktigere bidrar det til å vedlikeholde og ta godt vare på kjøretøyet ditt.
Treterrasse
Terrasser og platting i tre er ganske vanlig i norske hjem. Det er både praktisk og pent, men det krever rengjøring og vedlikehold for å beholde både glød og uttrykk. Ved å bruke høytrykkspyleren sammen med en terrassevasker, eventuelt en terrassebørste som kan kobles på hageslangen, tar du vare på treverket slik at det både ser pent ut og holder lenger.
Terrassefliser
Skitt og smuss fjernes raskt og effektivt fra terrassefliser med en høytrykkspyler. Med tilbehør som terrassevasker eller kraftskrubber får du enda bedre resultat.
Hagemøbler
Fjern skjemmende flekker på hagemøbler forårsaket av forurensning med en høytrykkspyler og rett tilbehør. For mye skitt og flekker som sitter godt anbefaler vi å bruke en Kärcher vaskebørste sammen med et av våre rengjøringsmidler egnet for hagemøbler.
Glassfasader og vinterhage
Med riktig rengjøringsmiddel og tilbehør, som f.eks. teleskoplanse, har det aldri vært enklere å vaske glassflater. Fjern alt fra pollen til luftforurensning, og få fritt utsyn på et blunk.