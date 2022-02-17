Autonpesun haasteita - vanteiden puhdistus
Kolmella harjalla varustettu vannepesuri tekee kerralla puhdasta
Monissa uudehkoissa autoissa vanteet ovat näyttävin ja todella kauas näkyvä yksityiskohta. Erikoisvanteet ovat myös tapa erottua massasta ja arvokkaista vanteista halutaan pitää yhtä hyvää huolta kuin autostakin. Siksi harmi on tuplasti suurempi, jos vanteet jäävät konepesun myötä likaisiksi. Ongelma ei koske pelkästään koneellista pesua. Kaikki autoaan käsin pesevät tietävät, että pinttyneiden vanteiden pesu saattaa viedä yhtä paljon aikaa kuin koko muun auton puhdistaminen.
Jarrupöly kiinnittyy alumiinivanteiden pintaan
Kärcherin autonpesuratkaisuista vastaava avainasiakaspäällikkö Jouni Torkki kertoo, että auton jarruista irtoava jarrupöly muodostaa haasteen pesulle. Erityisen hyvin tumma pöly tarttuu huokoista materiaalia olevien alumiinivanteiden pintaan. Kiiltäväksi hiotuilla ja kromatuilla pinnoilla ilmiö ei ole yhtä voimakas. Jos autoa ei pestä pitkään aikaan, alkaa jarruista irtoavaa jarrupölyä muodostua erityisesti etuvanteiden pintaan.
"Hankaamalla pesuaineen kanssa lika yleensä irtoaa hyvin, mutta pelkällä paineella jarrupölyä on vaikea saada irti. Tai saadaan kyllä, kun käytetään tarpeeksi painetta ja voimakkaita vannehappoja. Itse en näitä tehopesuaineita kuitenkaan suosittele, sillä näin voimakkaat aineet vaativat hengityssuojaimia ja ovat myös ympäristösyistä vältettävien listalla. Eli mielellään myös vanteisiin alkaalisia pesuaineita, niin pysyy pesu- ja huoltohallin lattiatkin paremmassa kunnossa", Jouni Torkki neuvoo.
Jarrupölyn lisäksi vanteet ottavat vastaan kaiken muunkin, mitä Suomen maantiet ja kadut tarjoavat. Loska, suola, pöly ja joskus jopa tiestä lentävät bituminpalat kiinnittyvät tehokkaasti vanteen pintaan, vaikka muu auto saattaisikin näyttää vielä päällisin puolin puhtaalta.
Monissa autoissa vanteet ovat näyttävin ja todella kauas näkyvä yksityiskohta. Erikoisvanteet ovat myös tapa erottua massasta ja arvokkaista vanteista halutaan pitää yhtä hyvää huolta kuin autostakin. Siksi harmi on tuplasti suurempi, jos vanteet jäävät konepesun myötä likaisiksi. Erityisen haasteen muodostaa jarruista irtoava musta jarrupöly.
Pyörivät vanneharjat hyödyntävät hammasharjoista tuttua tekniikkaa
Vannepesuratkaisuja on ollut markkinoilla lähes yhtä kauan kuin koneellisia pesuratkaisujakin. Harjojen suurin pesuvaikutus kohdistuu renkaaseen ja vanteen ulkopintaan. Hankalimpiin paikkoihin, kuten puolien väliin harja ei aina yllä. Osittain puhdistunut vanne voi olla likarantuineen ikävämmän näköinen kuin ennen pesua.
Tähän haasteeseen on kehitetty Kärcherin uusi K!Planet iQ -vannepesuri. Laitteen teho perustuu uuden harjaustekniikan ja erityisesti vanteille suunnitellun pesuaineen yhteisvaikutukseen. Epäsäännöllistä pyörimisliikettä tekevät harjat tuovat myös muotoilunsa ansiosta mieleen tehokkaiksi lianirrottajiksi todistetut sähköhammasharjat.
"Näissä uuden sukupolven vannepesureissa on kolme pyörivää harjaa. Yksi iso ja kaksi pienempää. Planeetta-nimityksen keksintö on saanut siitä, että pyörivät harjat on kiinnitetty planeettapyörään, joka sekin pyörii. Rakenteen tuoma epäkesko pyörimisliike mahdollistaa sen, että harjat yltävät hyvin myös vanteen puolien väliin ja muihin sopukoihin", Jouni Torkki kertoo.
Kärcherin tuotekehitystiimi paneutui ongelmaan ja kehitti K!Planet iQ -vannepesurin. Uuden sukupolven pesureissa on peräti kolme pyörivää vanneharjaa. Harjat on kiinnitetty pyörivään planeettapyörään, jonka tuoma epäkesko liike parantaa harjojen ulottuvuutta ja mahdollistaa niiden pääsyn vanteen kaikkiin sopukoihin.
Oikea pesujärjestys on avainasia harjapesussa
Pesuri tunnistaa auton muodot ja osaa pitää aina oikean etäisyyden. Näin mekaaninen hankaus ei vaurioita renkaan venttiiliä tai vanteen mahdollisia muoviosia. Koneellinen pesu ei myöskään naarmuta vanteita, vaikka auton pesisi useamminkin. Uutuuslaite toimii kaikista Kärcherin harjapesulaitteista tutulla laadunvarmistusjärjestelmällä. Ennen kuin harja ensimmäisen kerran koskettaa vannetta, on suurin osa liasta jo irrotettu. Harja ei siis koskaan osu suoraan likaiseen pintaa.
"Ensin vanteeseen lasketaan erityisesti vanteiden puhdistamiseen kehitetty vannevaahto. Seuraavaksi tule korkeapainehuuhtelu, joka käytännössä poistaa suurimman osan liasta. Viimeisenä vaiheena oleva harjapesu irrottaa lopunkin lian, myös sen pintaan jääneen vannepölyn", Jouni Torkki lupaa.
Lisätietoa Kärcher-autonpesuratkaisuista:
Katso video Kärcher-vannepesurista:
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