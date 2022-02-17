Autonpesun haasteita - vanteiden puhdistus

Jarrupöly kiinnittyy alumiinivanteiden pintaan

Kärcherin autonpesuratkaisuista vastaava avainasiakaspäällikkö Jouni Torkki kertoo, että auton jarruista irtoava jarrupöly muodostaa haasteen pesulle. Erityisen hyvin tumma pöly tarttuu huokoista materiaalia olevien alumiinivanteiden pintaan. Kiiltäväksi hiotuilla ja kromatuilla pinnoilla ilmiö ei ole yhtä voimakas. Jos autoa ei pestä pitkään aikaan, alkaa jarruista irtoavaa jarrupölyä muodostua erityisesti etuvanteiden pintaan.

"Hankaamalla pesuaineen kanssa lika yleensä irtoaa hyvin, mutta pelkällä paineella jarrupölyä on vaikea saada irti. Tai saadaan kyllä, kun käytetään tarpeeksi painetta ja voimakkaita vannehappoja. Itse en näitä tehopesuaineita kuitenkaan suosittele, sillä näin voimakkaat aineet vaativat hengityssuojaimia ja ovat myös ympäristösyistä vältettävien listalla. Eli mielellään myös vanteisiin alkaalisia pesuaineita, niin pysyy pesu- ja huoltohallin lattiatkin paremmassa kunnossa", Jouni Torkki neuvoo.



Jarrupölyn lisäksi vanteet ottavat vastaan kaiken muunkin, mitä Suomen maantiet ja kadut tarjoavat. Loska, suola, pöly ja joskus jopa tiestä lentävät bituminpalat kiinnittyvät tehokkaasti vanteen pintaan, vaikka muu auto saattaisikin näyttää vielä päällisin puolin puhtaalta.