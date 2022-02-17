Autonpesun haasteita – perän pesu
Jokainen pystyperäisen auton omistaja tietää, että takalasi on herkkä likaantumaan. Farmareissa ja hatchback-korisissa autoissa ilmavirta nostaa pölyn, lumen ja kuran hetkessä takalasille. Sateella lasi ei pysy auki ilman pyyhintä. Ja kun perä kuraantuu aina ensimmäisenä, ehtii lika myös usein pinttyä pesukertojen välillä.
Yksi kiusallisimmista ilmiöistä on juuri pestyn auton takaosaan ilmestyvät kuraraidat. Pahimmillaan ne tulevat lasin yläreunaan kuin tyhjästä. Kuin sen kuuluisan ”takavalotakuun” tapaan lasiin tulee likavanat samalla hetkellä, kun auto kurvaa pesulasta maantielle. Kärcherin autonpesuratkaisuista vastaava Jouni Torkki kertoo, että yleensä tuolloin katon takaosassa oleva ilmanohjain.
”Jos takalasin yläpuolella oleva ilmanohjain on kovin terävästi muotoiltu, niin useimmat pesuharjat eivät poista sen syvennyksestä kaikkea likaa. Kun auto ajetaan hallista, niin märkä lika lähtee ajoviiman vaikutuksesta liikkeelle ja valuu pitkin takalasia”, Jouni Torkki selvittää.
Useimmissa autonpesukoneissa on sivuharjat ja kattoharja. Kattoharjalla saadaan konepelti ja katto hyvin puhtaiksi, mutta kun niillä yritetään pestä auton perää, niin varsinkin vaakatasossa olevat kolot jäävät herkästi likaisiksi. Näitä hankalasti pestäviä paikkoja on tuulenohjaimen lisäksi rekisterikilvensyvennys. Vaikka rekisterikilvensyvennys on vain 2–3 cm syvä, saattaa se jäädä konepesussa likaiseksi. Kun maalipintaa pyyhkäisee sormella, jää siihen helposti havaittavaa mustaa likaa.
Muotoa seuraavat harjat ja kehittynyt tunnistustekniikka eivät jätä katvealueita
Vanhempia autoja tutkimalla voi huomata, että rekisterikilven syvennys saattaa olla se ensimmäinen paikka, josta pystyperäinen auto lähtee ruostumaan. Näissä perä on muuta autoa useammin alttiina kosteudelle. Kun syvennykset jäävät lisäksi pesussa likaisiksi, saattaa korroosio lähteä sieltä käyntiin.
”Kärcherin uusissa pesukoneissa perän pesun haaste on ratkaistu auton muotoja seuraavilla sivuharjoilla. Näillä pesuteho saadaan kohdistettua niin, että harja ylettyy myös syvennyksiin samalla, kun harjapaine ei nouse missään kohtaa liian kovaksi”, Jouni Torkki kertoo.
Kärcherin auton muotoja seuraava takaosan puhdistus, K!Back iQ, rakentuu lukuisista yksityiskohdista, jotka yhdessä saavat aikaan tehokkaan ja samalla maalipinnalle hellävaraisen pesutuloksen. Perä pestään sivuharjoilla, jotka kääntyvät auton takana 90 astetta. Harjat myös kallistuvat auton muotojen mukaan 15 asteen kulmaan.
Viimeistelty pesutehon kohdistusvaikutus saadaan nivelletyn akselin avulla. Kone tunnistaa pyörimisnopeuden ja harjausvasteen avulla auton muodot ja osaa taivuttaa harjaa niin, että se saavuttaa myös rekisterikilvensyvennyksen ja muut korin päälinjoista poikkeavat muodot. Sama tekniikka tunnistaa myös auton sivupeilit ja takaa sen, että oveen ja ikkunaan ei jää pesemättömiä katvealueita.
Entä vetokoukut ja takalasinpyyhkimet?
Tyypillisin auton perässä oleva lisävaruste on vetokoukku. Osaako muotoja seuraava harja väistää myös sen ja tehdä puhdasta?
”Lisävarusteiden kohdalla täytyy noudattaa valmistajan ohjeita. Useimmissa autoissa koukku on joko irrotettava tai käännettävä. Pääsääntö on, että tuollainen koukku kannattaa irrottaa tai kääntää pesun ajaksi. Ja vetonupin suojakorkki pitää muistaa ottaa talteen ennen konepesua. Se saattaa lähteä herkästi harjan mukana irti.”, Jouni Torkki neuvoo.
Joissakin autopesuloissa jaetaan muovipusseja, jotka neuvotaan pujottamaan pesun ajaksi takalasinpyyhkijän suojaksi. Jouni Torkki kertoo, että tämä ilmiö liittyy pesukatuihin, joissa auto liikkuu kuljettimen mukana ja pesuharjat ovat suurimman osan ajasta paikoillaan.
”Haaste liittyy siihen, että auto liikkuu koko ajan ja tämä määrää pesutahdin. Auton perä pakenee harjaa ja tällöin saattaa käydä niin, että kevyt harja jää takalasinpyyhkijän väliin ja nappaa sen mukaansa. Pyyhkijän ympäri laitettu muovipussi ehkäisee ongelmaa.”
Tuttu näky jokaiselle farmariauton omistajalle. Auto on muuten melko puhdas, mutta takaluukku ja takalasi ovat paksun kurakerroksen peitossa.
Katon takareunassa olevat tuulenohjaimet muodostavat katveen, jonne on hankala päästä tavallisilla pesuharjoilla. Yksi haastavimpia muotoja on Volkswagenin ID.3-mallin takaluukku.
Monenmuotoiset autonperät vaativat tarkkuutta autonpesukoneelta.
Katoavat numerot ja kirjaimet
Melko usein näkee paikallisliikenteen linja-autoja, joiden rekisterikilvet ovat haalistuneet. Osasta kilvistä musta maali on kulunut kokonaan pois. Henkilöautoissa ilmiötä tapaa harvemmin. Pestäänkö linja-autot siis jotenkin poikkeavalla tavalla?
”Linja-auton perä kerää tehokkaasti likaa ja siinä on usein ihan näkyvää hiekkaa pinnalla. Jos rekisterikilvestä lähtee maalit, niin väitän, että silloin pesukoneessa käytetään liian vähän vettä. Ennen harjapesua tarvitaan korkeapainehuuhtelu. Muuten ne hiekanjyvät jäävät harjan ja maalipinnan väliin pyörimään. Ja kun kilven numerot ja kirjaimet ovat sopivasti kohollaan, niin siitä se maali lähtee ensimmäisenä”, Jouni Torkki selvittää.
Monia linja-autoja pestään todella usein, joten pesukustannukset, pesuun kuluva aika ja pesun laatu eivät ole yhdentekeviä asioita. Linja-auton ylimaalaus maksaa noin 5000 euroa, joten investointi laadukkaaseen pesukoneeseen on maksanut itsensä nopeasti takaisin.
Linja-autojen takaosat keräävät kuraa aina, kun tie on vähänkin kostea. Paikallisliikenteen autoja pestään jopa päivittäin, joten hiekan ja irtolian poistaminen on tärkeä osa pesuprosessia.
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