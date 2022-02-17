Autonpesun haasteita – perän pesu

Katoavat numerot ja kirjaimet

Melko usein näkee paikallisliikenteen linja-autoja, joiden rekisterikilvet ovat haalistuneet. Osasta kilvistä musta maali on kulunut kokonaan pois. Henkilöautoissa ilmiötä tapaa harvemmin. Pestäänkö linja-autot siis jotenkin poikkeavalla tavalla?



”Linja-auton perä kerää tehokkaasti likaa ja siinä on usein ihan näkyvää hiekkaa pinnalla. Jos rekisterikilvestä lähtee maalit, niin väitän, että silloin pesukoneessa käytetään liian vähän vettä. Ennen harjapesua tarvitaan korkeapainehuuhtelu. Muuten ne hiekanjyvät jäävät harjan ja maalipinnan väliin pyörimään. Ja kun kilven numerot ja kirjaimet ovat sopivasti kohollaan, niin siitä se maali lähtee ensimmäisenä”, Jouni Torkki selvittää.



Monia linja-autoja pestään todella usein, joten pesukustannukset, pesuun kuluva aika ja pesun laatu eivät ole yhdentekeviä asioita. Linja-auton ylimaalaus maksaa noin 5000 euroa, joten investointi laadukkaaseen pesukoneeseen on maksanut itsensä nopeasti takaisin.