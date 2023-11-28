Vastuullista autonpesua
Puhdas ajoneuvo antaa hyvän fiiliksen – ja puhtaan omantunnon.
Mutta ajoneuvojen pesuliiketoiminnassa on kyse muustakin kuin vain erinomaisista pesutuloksista. Se tarkoittaa myös järjestelmien käyttöä kestävästi, vastuullisesti sekä toimijoiden ja asiakkaiden edun mukaisesti. Tavoitteena on mahdollisimman vähäinen veden, energian ja pesuaineiden kulutus.
Kulutuksen pienentäminen tehokkuutta heikentämättä
Kaikki puhuvat ympäristönsuojelusta ja kestävästä kehityksestä. Pesujärjestelmämme ammattimaiseen ajoneuvojen puhdistukseen käyttävät yhtä maailman arvokkaimmista luonnonvaroista: vettä.
Siivousteknologian johtavana toimijana tiedämme sen tuoman vastuun ja roolimme luonnon ekosysteemissä. Olemme ottaneet tavoitteeksemme järjestelmien kulutuksen optimoinnin ja uusien ratkaisujen kehittämisen. Järjestelmämme avulla voit luottaa
- erinomaiseen vedenkäsittelyyn
- mahdollisimman vähäiseen puhtaan veden kulutukseen (puhtaan veden säästö jopa 98 % järjestelmästä riippuen)
- ekologinen energia ja pesuaineiden käyttö
Ja voit silti luottaa erinomaisiin pesutuloksiin, joita voit odottaa Kärcheriltä. Puhtaan ajoneuvon ja puhtaan omantunnon puolesta.
Numeroilla on merkitystä
Autonpesukonejärjestelmät: Kestävää kehitystä napin painalluksella
Sisäänrakennettu vedensäästötoiminto, jota käytetään yhdessä WRB Bion (biologinen vedenkierrätysjärjestelmä) kanssa, säästää noin 120 litraa puhdasta vettä ajoneuvon pesua kohden.
Pesuprosessissa käytetään vain kierrätettyä vettä. Puhdasta vettä käytetään vain viimeiseen huuhteluun.
Raskaan kaluston pesu: Iso pesu, iso vastuu
- Sisäänrakenentun vedensäästötoiminnon käyttö säästää n. 400 litraa puhdasta vettä jokaista pestyä kuorma-autoa kohden tai n. 300 litraa puhdasta vettä jokaista pesua kohden.
Itsepalvelupesujärjestelmät: Oikea annostelu suuria säästöjä varten
- Annostelujärjestelmämme annostelee tarkasti ihanteellisen määrän pesuainetta vedenkulutuksen minimoimiseksi. Erityistä on se, että jokaisella pumpulla on oma annostelujärjestelmänsä. Vuosikymmenten kokemuksen ansiosta olemme pystyneet kehittämään markkinoiden tehokkaimman annostelujärjestelmän.
- Tehokas energiansäästötila: Jokainen pesuohjelma voidaan vaihtoehtoisesti tehdä kylmällä vedellä, jos se on valittuna. Tämä säästää energiaa ja alentaa käyttökustannuksia. 4-paikkaisessa järjestelmässä tämä tarkoittaa vähintään 55 prosentin säästöä. Jokainen asiakas voi siis itse päättää, kuinka paljon energiaa säästää pesun aikana.
- Pumppumme ovat tehokkaita ja luotettavia. Ne ovat myös noin 60 prosenttia energiatehokkaampia kuin muut saatavilla olevat.
- Kuivavaahto vähentää veden ja kemikaalien käyttöä 90 prosenttia ja säästää energiaa vielä 75 prosenttia.
Vedenkierrätysjärjestelmä: Tekoja, ei vain sanoja
WRB Bio on biologinen vedenkierrätysjärjestelmä, jossa kierrätetään jätevettä autopesulan automaattisista ja manuaalisista korkeapainepesuista. "Luonnollinen" vedenkierrätys tapahtuu mikro-organismeja hyödyntävällä prosessilla ja vakuuttaa erinomaisella vedenlaadulla. Autonpesukonejärjestelmien suhteellisen alhaise vedenkulutuksen ja veden kierrätysjärjestelmien ansiosta voit vähentää puhtaan veden kulutusta jopa 98%.
Vedenkierrätysjärjestelmän neljä vaihetta:
1. Liukenematon aines kerätään
Lietekaivo pysäyttää kelluvat, liukenemattomat aineet ja hiukkaset. Lietekaivon ansiosta aines pysyy paikallaan ja sedimentoituu (raskaampi aine laskeutuu pohjalle ja kevyempi nousee pinnalle).
2. Mikro-organismit hajottavat aineksen
Seuraavassa kaivossa töitä tekevät mikro-organismit. Ne muuttavat ja hajottavat lähes kokonaan veteen liuenneita aineita, kuten öljyjä, rasvaa ja tensidejä.
3. Jäännösten suodatus
Vesi syötetään maanpinnan yläpuolella olevaan, sekundääriseen selkeytysjärjestelmään, jossa erotetut jäännökset kuten ylimääräinen mineraaliliete, suodatetaan pois.
4. Veden säilöntä ja uudelleenkäyttö
Lopuksi puhdistettu vesi kerätään säiliöön ja käytetään uudelleen seuraaviin pesuihin. Tämä erittäin tehokas menetelmä mahdollistaa lähes kaiken pesuveden uudelleenkäytön.
Etuna kompakti koko
WRB Bion kompakti muotoilu sopii kaikkiin autopesuloihin, sillä sen voi asentaa myös pieniin teknisiiin tiloihin. Kierrätysjärjestelmän seuranta, hallinta ja huolto, kuten suodattimien ja ilmanvaihtojärjestelmien kuukausittaiset tarkastukset, vievät vain vähän aikaa.
Ei ylimääräisen veden säilömistä tai hajuhaittojaJos ylimääräistä vettä syntyy, niin se voidaan johtaa kätevästi talteenotetun veden säiliöstä suoraan vierämärijärjestelmään. Epämiellyttävät hajut voidaan välttää optimaalisella ilmanvaihdolla ja talteenotetun veden säännöllisellä kierrolla.
Kärcher Clean Park Eco: On aika ajatella uudelleen
Kärcher Clean Park on täysin itsenäinen järjestelmä, joka pystyy toimittamaan oman energiansa ja mahdollistaa 100-prosenttisesti kestävän vedenkierron – viimeistä pisaraa myöten. Ensimmäinen hanke "Kärcher Clean Park Dettenhausen" on jo saatu päätökseen Saksassa. Järjestelmässä on
- omavarainen vesijärjestelmä hiilineutraalilla toiminnolla
- integroitu aurinkosähköjärjestelmä sähkön tuottamiseksi
- aurinkolämpövoima veden lämmittämiseen
- biologinen vedenkäsittelyjärjestelmä, joka käyttää myös sadevettä ja säästää juomavettä jopa 100 prosenttia
Pesuaineet: Todellista vastuullisuutta alusta alkaen
Korkeatiivisteisten Klear!Line-pesuaineidemme käyttö on tärkeä tekijä ajoneuvojen puhdistusjärjestelmiemme menestyksessä ja tärkeä askel kohti pesujärjestelmien kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Itse valmistetut pesuaineemme tarjoavat äärimmäistä puhdistustehoa Kärcherin parhaassa laadussa. Ne valmistetaan korkeimpien standardien mukaisesti paikallisista raaka-aineista. Ne eivät ainoastaan tuota parhaita mahdollisia pesutuloksia, vaan ne myös minimoivat resurssien kulutuksen – todellisen kestävyyden takaamiseksi koko tuotantoketjussa ja sen jälkeen. Hyvä yrityksellesi, hyvä ympäristölle. Korkeat tiivisteemme tarjoavat seuraavat edut:
- oikean annostelun ansiosta vähemmän tuotetta vesikiertoon
- vähemmän uusintatilauksia korkean tuottavuuden ansiosta
- vähemmän rahdinkuljetusta
- vähemmän jätettä
- vaaditaan vähemmän käsittelyä täysin kierrätettävien tyhjennysten ansiosta
Eikä tässä vielä kaikki! VehiclePro eco!perform -pesuainesarjamme on Nordic Swan -sertifioitu. Pohjoismainen Joutsenmerkki on vakiintunut skandinaavinen ympäristölaatumerkki 200 eri tuotteelle, joka symboloi aitoa kestävyyttä. Leimaa käytetään vain tuotteissa, jotka täyttävät sen tiukat kriteerit, kuten ympäristöystävällisyys, terveysnäkökohdat, tehokkuus, kierrätettävä pakkaus ja raaka-aineiden biohajoavuus.