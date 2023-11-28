Vastuullista autonpesua

Vedenkierrätysjärjestelmä: Tekoja, ei vain sanoja

WRB Bio on biologinen vedenkierrätysjärjestelmä, jossa kierrätetään jätevettä autopesulan automaattisista ja manuaalisista korkeapainepesuista. "Luonnollinen" vedenkierrätys tapahtuu mikro-organismeja hyödyntävällä prosessilla ja vakuuttaa erinomaisella vedenlaadulla. Autonpesukonejärjestelmien suhteellisen alhaise vedenkulutuksen ja veden kierrätysjärjestelmien ansiosta voit vähentää puhtaan veden kulutusta jopa 98%.

Vedenkierrätysjärjestelmän neljä vaihetta:

1. Liukenematon aines kerätään

Lietekaivo pysäyttää kelluvat, liukenemattomat aineet ja hiukkaset. Lietekaivon ansiosta aines pysyy paikallaan ja sedimentoituu (raskaampi aine laskeutuu pohjalle ja kevyempi nousee pinnalle).

2. Mikro-organismit hajottavat aineksen

Seuraavassa kaivossa töitä tekevät mikro-organismit. Ne muuttavat ja hajottavat lähes kokonaan veteen liuenneita aineita, kuten öljyjä, rasvaa ja tensidejä.

3. Jäännösten suodatus

Vesi syötetään maanpinnan yläpuolella olevaan, sekundääriseen selkeytysjärjestelmään, jossa erotetut jäännökset kuten ylimääräinen mineraaliliete, suodatetaan pois.

4. Veden säilöntä ja uudelleenkäyttö

Lopuksi puhdistettu vesi kerätään säiliöön ja käytetään uudelleen seuraaviin pesuihin. Tämä erittäin tehokas menetelmä mahdollistaa lähes kaiken pesuveden uudelleenkäytön.