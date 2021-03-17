Ekotehokas, koneellinen autopesu

Vesi kuljettaa likaa pois

Nykyaikaiset autonpesukoneet käyttävät pääasiassa alkalisia pesuaineita. Suurin pesuaineen kulutus tulee esipesussa, jossa kemiaa tarvitaan talvella noin 2,5 desilitraa. Harjashampoo sekä kiillotuksen, vahauksen ja kuivauksen yhteydessä tulevat kemikaalit ovat määrältään merkittävästi pienempiä. Jouni Torkki kertoo, että vedenkulutuksen radikaali vähentäminen ei ole enää yhtä helppoa kuin aikaisemmin. Pesuprosessin tehostamisen myötä autonpesukoneet kuluttavat vettä huomattavasti vähemmän kuin parikymmentä vuotta vanhat edeltäjänsä.



"Tietty määrä vettä tarvitaan lian irrottamiseen ja ennen kaikkea kuljettamaan likaa pois. Veden määrä on erityisen kriittinen korkeapainehuuhtelussa. Se suoritetaan aina ennen harjapesua. Näin pesuharja ei koskaan osu likaiseen ja hiekkaiseen maalipintaan, vaan siitä on suurin irtolika jo lähtenyt esipesuaineen ja korkeapainehuuhtelu ansiosta pois."



"Kotipihassa, ämpäri ja harja -menetelmällä auton saa kyllä pestyä vaikka 10 litran vesimäärällä. Sillä voi saada myös puhdasta jälkeä. Näin kuitenkin naarmutetaan autoa turhaan. Pieni vesimäärä ei riitä kuljettamaan likaa pois, vaan se pyörii harjan mukana auton maalipintaa vasten."