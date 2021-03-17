Ekotehokas, koneellinen autopesu
Koneellisen autopesun ekotehokkuus – puhdasta jälkeä pienellä veden, kemikaalien ja energian kulutuksella
Ekotehokkuuden kehittäminen tarkoittaa sitä, että saamme asiat tehtyä entistä vähemmällä ympäristön kuormituksella. Autonpesussa se tarkoittaa puhtaita autoja tarkkaan mietityllä määrällä pesukemikaaleja, vettä ja energiaa.
Kärcherin autonpesuratkaisuista vastaava Jouni Torkki kertoo, että laadukas autonpesukone käyttää vettä noin 200–300 litraa per pesukerta. Pesukemikaalien kulutus vaihtelee yhden ja kolmen desilitran välillä, riippuen vuodenajasta ja käytettävästä pesuohjelmasta. Pohjolan haastavat olosuhteet vaikuttavat myös autonpesussa tarvittaviin kemikaaleihin. Talvikuukausina pesukoneessa joudutaan käyttämään enemmän pesuainetta ja se on myös koostumukseltaan erilaista.
Vesi kuljettaa likaa pois
Nykyaikaiset autonpesukoneet käyttävät pääasiassa alkalisia pesuaineita. Suurin pesuaineen kulutus tulee esipesussa, jossa kemiaa tarvitaan talvella noin 2,5 desilitraa. Harjashampoo sekä kiillotuksen, vahauksen ja kuivauksen yhteydessä tulevat kemikaalit ovat määrältään merkittävästi pienempiä. Jouni Torkki kertoo, että vedenkulutuksen radikaali vähentäminen ei ole enää yhtä helppoa kuin aikaisemmin. Pesuprosessin tehostamisen myötä autonpesukoneet kuluttavat vettä huomattavasti vähemmän kuin parikymmentä vuotta vanhat edeltäjänsä.
"Tietty määrä vettä tarvitaan lian irrottamiseen ja ennen kaikkea kuljettamaan likaa pois. Veden määrä on erityisen kriittinen korkeapainehuuhtelussa. Se suoritetaan aina ennen harjapesua. Näin pesuharja ei koskaan osu likaiseen ja hiekkaiseen maalipintaan, vaan siitä on suurin irtolika jo lähtenyt esipesuaineen ja korkeapainehuuhtelu ansiosta pois."
"Kotipihassa, ämpäri ja harja -menetelmällä auton saa kyllä pestyä vaikka 10 litran vesimäärällä. Sillä voi saada myös puhdasta jälkeä. Näin kuitenkin naarmutetaan autoa turhaan. Pieni vesimäärä ei riitä kuljettamaan likaa pois, vaan se pyörii harjan mukana auton maalipintaa vasten."
Autojen pintaan tarttuva lika vaatii kesällä ja talvella erilaiset säädöt pesukoneelta. Kesällä pesukemiaa tarvitaan hyönteisten irrottamiseen ja talviolosuhteissa erikoishaasteen muodostaa nastojen tiestä irrottama piki.
Jouni Torkki neuvoo valitsemaan pesuohjelman aina auton likaisuuden mukaan. Mikäli auto pestään tarpeeksi usein ja käytetään vahaa sisältävää pesuohjelmaa, niin niin kevyesti likaantunut auto puhdistuu myös lyhemmillä pesuohjelmilla.
Vedenkierrätys tulee myös Suomeen
Autopesuloilta edellytetään jo rakennusluvassa ympäristöasioiden huomioimista. Näillä pyritään estämään se, että viemäriverkkoon ei pääse sinne kuulumattomia aineita. Minimivaatimuksena on hiekanerottelukaivo, öljynerottelukaivo sekä erillinen tarkastuskaivo. Näiden avulla suurimmat epäpuhtaudet saadaan pois ennen kuin vesi lasketaan viemäriverkkoon.
Jouni Torkki kertoo, että Kärcherin kehittämä vedenkierrätysjärjestelmä on muutamilla markkina-alueilla todella yleinen varuste ja se on herättänyt paljon mielenkiintoa myös Suomessa.
"Näitä tulee ennen pitkää meilläkin kohteisiin, joissa ympäristöasiat on viety todella pitkälle."
Kärcherin kierrätysjärjestelmässä pesuvesi menee ensin kaivoon, jossa siitä erotellaan hiekka ja öljy. Tämän jälkeen prosessissa seuraa hienon lietteen erittely sekä mikroemulsion hajotus. Biologinen vedenpuhdistus tapahtuu bioreaktorin avulla. Viimeisinä vaiheina ovat mekaaninen- ja ultraviolettisuodatus. Lopputuloksena on kirkasta ja hajutonta vettä, jota voidaan käyttää uudelleen pesuprosessissa.
Mitä ovat vahaystävälliset pesuaineet?
Vaha suojaa auton maalipintaa ja sen ansiosta auto myös puhdistuu helpommin. Samalla kuitenkin jokainen pesukerta kuluttaa vahaa pois. Muutama vuosi sitten alettiin puhua vahaystävällisistä pesuaineista.
"Tämä ajatusmalli on varmaan tiettyä perua niistä ajoista, jolloin sekä autonpesukoneissa että käsinpesussa käytettiin vahvoja liuotinpesuaineita. Ne todellakin irrottivat auton pinnasta kaiken, myös vahakerrokset. Myös vahat ovat kehittyneet ja kestävät entistä paremmin harjallista konepesua", Jouni Torkki selvittää.
Jos auto pestään säännöllisesti konepesussa, saa se aina myös vahakäsittelyn. Lyhimmissäkin pesuohjelmissa, viimeistään kuivausapuaineen mukana tulee pieni kerros vahaa. Jos autonpesukoneesta valitsee vahaa sisältävän pesuohjelman, niin vahan vaikutus kestää keskimäärin kahdeksan autopesun verran.
"Suosittelen aina ottamaan vahauksen sisältävän pesun, sillä se estää likaa tarttumasta maalipintaan. Näin seuraavalla kerralla auto on pestävissä helpommin. Käytännössä lyhemmällä pesuohjelmalla käyttäen vähemmän vettä, kemikaaleja ja energiaa. Ekotehokkuutta tämäkin, eli valitaan pesuohjelma aina auton likaisuuden mukaan."
Nykyiset autonpesukoneet kuluttavat ohjelmasta riippuen 200–300 litraa vettä per pesukerta. Sekä harjaton että harjallinen pesu vaativat aina tietyn määrän vettä lian pois kuljettamiseen, joten vesimäärän rajoittamisen sijaan ekotehokkuutta kehitetään lukuisista muista yksityiskohdista. Yksi tällainen parannus on pesuveden kierrätysjärjestelmä.
Pohjolan talvessa autonpesukoneen kemiankulutus on suurempaa ja myös käytettävien aineiden koostumus poikkeaa kesäsäädöistä. Maantiesuola sekä nastojen tiestä irrottamat partikkelit pinttyvät maalipintaan sitä tiukemmin, mitä pidemmiksi pesuvälit venyvät.
Talvipesu vaatii Suomessa talvisäädöt
Suomen talviolosuhteissa autonpesukoneen kemiankulutus on suurempaa ja myös käytettävien aineiden koostumus poikkeaa kesäsäädöistä. Maanteillä lentävä suola sekä nastojen tiestä irrottamat partikkelit pinttyvät maalipintaan sitä tiukemmin, mitä pidemmiksi pesuvälit venyvät.
"Kesällä käytetään alkalisia pesuaineita, mutta talvella joudutaan ottamaan käyttöön mikroemulsio, joka ei ole luokitukseltaan yhtä ympäristöystävällinen aine. Kärcherillä on tähänkin uusi ratkaisu, kasvipohjainen, biohajoava pesuaine. Se on testattu toimivaksi ja sopii mainiosti yhteen myös meidän vedenkierrätysjärjestelmän kanssa", Jouni Torkki lupaa.
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