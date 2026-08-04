Re!Plast-sarjan imureiden tunnusmerkkinä on musta muovirunko, jonka valmistuksessa käytetään vähintään 60% kierrätysmuovia. Raaka-aine saadaan teollisuuden sivujakeena suoraan valmistuslinjoilta, joten sille voidaan taata samat lujuusominaisuudet kuin muillekin muoviosille. Vankka, erittäin kestävä ja siten erittäin taloudellinen pölynimuri tuottaa 235 mbar alipaineen 850 W:n tehosta, mikä takaa erinomaisen imutehon erittäin matalalla, vain 61 dB äänenvoimakkuustasolla. 11 litran säiliötilavuus ja vain 4,2 kg paino sekä tukeva kantokahva takaavat imurille ketterän liikuttelun niin itse siivoustyössä kuin eri kohteiden välillä liikuttaessa. Tässä mallissa on kevyt muovinen imuputki, joka koostuu kolmesta osasta. Tarvikkeet, kuten imuputki ja lattiasuutin, voidaan kätevästi säilyttää pölynimurissa. Virtajohdon pituus 7,5 metriä. Juhlavuoden mallissa mukana 10 kpl fleece-pölypusseja.