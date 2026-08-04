Pölynimuri T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition
Kompaktin kokoinen T 11/1 Classic -pölynimuri kierrätysmuovista valmistettuna Re!Plast-versiona. Kärcher 90-juhlavuoden mallissa mukana 10 fleece-pölypussia.
Re!Plast-sarjan imureiden tunnusmerkkinä on musta muovirunko, jonka valmistuksessa käytetään vähintään 60% kierrätysmuovia. Raaka-aine saadaan teollisuuden sivujakeena suoraan valmistuslinjoilta, joten sille voidaan taata samat lujuusominaisuudet kuin muillekin muoviosille. Vankka, erittäin kestävä ja siten erittäin taloudellinen pölynimuri tuottaa 235 mbar alipaineen 850 W:n tehosta, mikä takaa erinomaisen imutehon erittäin matalalla, vain 61 dB äänenvoimakkuustasolla. 11 litran säiliötilavuus ja vain 4,2 kg paino sekä tukeva kantokahva takaavat imurille ketterän liikuttelun niin itse siivoustyössä kuin eri kohteiden välillä liikuttaessa. Tässä mallissa on kevyt muovinen imuputki, joka koostuu kolmesta osasta. Tarvikkeet, kuten imuputki ja lattiasuutin, voidaan kätevästi säilyttää pölynimurissa. Virtajohdon pituus 7,5 metriä. Juhlavuoden mallissa mukana 10 kpl fleece-pölypusseja.
Ominaisuudet ja edut
Kestävää kehitystä edustava muovirunko - 60% kierrätysmateriaalistaValmistuksessa käytetty vähemmän uusia raaka-aineita ja energiaa Kierrätysmateriaalin käyttö vähentää valmistuksen hiilidioksidipäästöjä Kestävä rakenne takaa pitkän elinkaaren ja vähentää kokonaiskustannuksia.
KevytVaivaton: kulkee turvallisesti yhden käden otteella portaikoissa. Pienempi paino samalla säiliötilavuudella varustettuun verrokkeihin. Suunniteltu intensiiviseen käyttöön.
Erittäin matala toimintamelu, vain 61 dB (A)Soveltuu erityisesti meluherkille alueille ja jopa yöllä käytettäväksi. Matala toimintamelu suojaa käyttäjää.
Integroitu tarvikkeiden säilytys
- Helppo ja mukava kuljettaa ja varastoida.
- Virtajohdon helppo ja turvallinen säilytys
- Rungossa kätevä säilytyspaikka lattiasuulakkeelle.
Säilytyskoukku virtajohdolle
- Virtajohto on aina turvallisesti säilytettynä, kun konetta kuljetetaan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Alipaine (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|40
|Nimellisteho (W)
|850
|Säiliötilavuus (l)
|11
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|7,5
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|61
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Kaikki muoviosat, lisävarusteita lukuun ottamatta.
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 2 m
- Mutka: Muovi
- Imuputkien määrä: 3 kpl
- Imuputkien pituus: 350 mm
- Imuputkien materiaali: Muovi
- Vaihdettava lattiasuulake
- Pölypussien määrä: 10 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Moottorin suodatin
- Suodatinkori: Fleece
Ominaisuuksia
- Säiliön materiaali: Valmistuksessa käytetty kierrätysmuovia
- Säilytyskoukku virtajohdolle
- Integroitu tarvikkeiden säilytys
Käyttökohteet
- Kaikkien lattioiden perusteelliseen puhdistukseen - kovista lattiasta mattoihin
- Suositellaan erityisesti toimistosiivoukseen ja hotellien käyttöön