Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap L Anniversary Edition

NT 22/1 Ap on monipuolinen ja tehokas kompaktisarjan märkä-kuivaimuri ammattikäyttöön pienehköjen alueiden siivoukseen. Mustassa Kärcher 90-juhlavuoden mallissa mukana 10 fleece-pölypussia.

Kestävä ja kompaktin kokoinen NT 22/1 Ap on päivittäiseen ammattikäyttöön suunniteltu märkä-kuivaimuri. Tässä mustan ulkokuoren saaneessa Kärcher 90-juhlavuoden mallissa saat mukana kymmenen fleece-pölypussia. Suodattimen puhdistus käy kätevästi koneikon päällä olevaa nappia painamalla. PES-patruunasuodattimen suuri pinta-ala mahdollistaa pitkäaikaisen yhtäjaksoisen työskentelyn ja se on helposti vaihdettavissa. Imuri on erittäin helppo kuljettaa kevyesti rullaavien pyörien ja ergonomisen kantokahvan avulla. Soveltuu kaikenlaisen roskan imurointiin ja imee pölyn, lastun, karkean roskan ja nesteen. Imurissa on integroidut säilytyspaikat imuputkille ja suulakkeille. Pölyluokka L. Imuletkun liitos on moottoriosassa, joten säiliö on helppo irrottaa ja puhdistaa juoksevalla vedellä.

Ominaisuudet ja edut
Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap L Anniversary Edition: Kevyt ja kompakti mitoiltaan
Kevyt ja kompakti mitoiltaan
Laite on helppo ja kätevä kuljettaa sekä varastoida.
Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap L Anniversary Edition: Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
Varmatoiminen ja helppokäyttöinen säiliön ravistus nappia painamalla. Pitää suodattimen auki ja säilyttää imutehon korkeana. Säästää työaikaa ja mahdollistaa suodattimelle pidemmän käyttöiän.
Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap L Anniversary Edition: Kosteudenkestävä PES-patruunasuodatin
Kosteudenkestävä PES-patruunasuodatin
Nopea vaihto märkä- ja kuivaimuroinnin tarpeisiin. Erinomaisesti kosteutta kestävä ja helposti puhdistettava PES-suodatin. Kestävää kehitystä: pestävä suodatin.
Imuletkun liitäntä koneen päässä
  • Mahdollistaa koko säiliöntilan käytön.
  • Aikaa säästyy, kun säiliötä ei tarvitse tyhjentää usein.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 - 240
Taajuus (Hz) 50 - 60
Ilman läpivirtaus (l/s) 72
Alipaine (mbar/kPa) 249 / 24,9
Säiliötilavuus (l) 22
Säiliön materiaali Muovi
Liitäntäteho (W) max. 1300
Varusteiden halkaisija ( ) DN 35
Virtajohdon pituus (m) 6
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 71
Väri musta
Paino (ilman varusteita) (kg) 5,7
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 8,8
Mitat (p x l x k) (mm) 380 x 370 x 480

Toimitus sisältää

  • Imuletkun pituus: 1.9 m
  • Mutka: Muovi
  • Imuputkien määrä: 2 kpl
  • Imuputkien pituus: 505 mm
  • Imuputkien materiaali: Muovi
  • Pölypussien määrä: 10 kpl
  • Pölypussin materiaali: Fleece
  • Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 300 mm
  • Rakosuulake
  • Patruunasuodatin: PES

Ominaisuuksia

  • Suodattimen puhdistus: Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
  • Turvallisuusluokitus: II
  • Säiliön pyörä seisontajarrulla
Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
Käyttökohteet
  • Imuri soveltuu kevyeen päivittäiseen imurointiin
  • Sopii nesteiden ja kuivien jätteiden imurointiin
Varusteet
Varaosat
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