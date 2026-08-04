Märkä-kuivaimuri NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
NT 22/1 Ap on monipuolinen ja tehokas kompaktisarjan märkä-kuivaimuri ammattikäyttöön pienehköjen alueiden siivoukseen. Mustassa Kärcher 90-juhlavuoden mallissa mukana 10 fleece-pölypussia.
Kestävä ja kompaktin kokoinen NT 22/1 Ap on päivittäiseen ammattikäyttöön suunniteltu märkä-kuivaimuri. Tässä mustan ulkokuoren saaneessa Kärcher 90-juhlavuoden mallissa saat mukana kymmenen fleece-pölypussia. Suodattimen puhdistus käy kätevästi koneikon päällä olevaa nappia painamalla. PES-patruunasuodattimen suuri pinta-ala mahdollistaa pitkäaikaisen yhtäjaksoisen työskentelyn ja se on helposti vaihdettavissa. Imuri on erittäin helppo kuljettaa kevyesti rullaavien pyörien ja ergonomisen kantokahvan avulla. Soveltuu kaikenlaisen roskan imurointiin ja imee pölyn, lastun, karkean roskan ja nesteen. Imurissa on integroidut säilytyspaikat imuputkille ja suulakkeille. Pölyluokka L. Imuletkun liitos on moottoriosassa, joten säiliö on helppo irrottaa ja puhdistaa juoksevalla vedellä.
Ominaisuudet ja edut
Kevyt ja kompakti mitoiltaanLaite on helppo ja kätevä kuljettaa sekä varastoida.
Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmäVarmatoiminen ja helppokäyttöinen säiliön ravistus nappia painamalla. Pitää suodattimen auki ja säilyttää imutehon korkeana. Säästää työaikaa ja mahdollistaa suodattimelle pidemmän käyttöiän.
Kosteudenkestävä PES-patruunasuodatinNopea vaihto märkä- ja kuivaimuroinnin tarpeisiin. Erinomaisesti kosteutta kestävä ja helposti puhdistettava PES-suodatin. Kestävää kehitystä: pestävä suodatin.
Imuletkun liitäntä koneen päässä
- Mahdollistaa koko säiliöntilan käytön.
- Aikaa säästyy, kun säiliötä ei tarvitse tyhjentää usein.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|72
|Alipaine (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Säiliötilavuus (l)
|22
|Säiliön materiaali
|Muovi
|Liitäntäteho (W)
|max. 1300
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Virtajohdon pituus (m)
|6
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|71
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|5,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|8,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|380 x 370 x 480
Toimitus sisältää
- Imuletkun pituus: 1.9 m
- Mutka: Muovi
- Imuputkien määrä: 2 kpl
- Imuputkien pituus: 505 mm
- Imuputkien materiaali: Muovi
- Pölypussien määrä: 10 kpl
- Pölypussin materiaali: Fleece
- Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys: 300 mm
- Rakosuulake
- Patruunasuodatin: PES
Ominaisuuksia
- Suodattimen puhdistus: Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
- Turvallisuusluokitus: II
- Säiliön pyörä seisontajarrulla
Käyttökohteet
- Imuri soveltuu kevyeen päivittäiseen imurointiin
- Sopii nesteiden ja kuivien jätteiden imurointiin