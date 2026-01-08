Højtryksrenser HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
Robust og kompakt Anniversary Edition maskine: HD 5/13 EX Plus Classic højtryksrenseren er perfekt til alle, der prioriterer ydeevne og materialer af høj kvalitet ved rengøring.
HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition i sort imponerer med sit robuste håndværk og materialer af høj kvalitet. Den er udstyret med et messingcylinderhoved og en stålforstærket højtryksslange. Dette resulterer i lavt slid, høj holdbarhed og en fremragende rengøringsydelse. Den muliggør nem og grundig rengøring af køretøjer, maskiner og værktøj samt gårde og haver. Den automatiske trykaflastning beskytter komponenterne og forlænger levetiden. Andre praktiske fordele inkluderer slangetromlen til nem slangeopbevaring og den integrerede Home Base til dyseopbevaring. Sammenlignet med konventionelle skruelåg er EASY!Lock lynkoblingerne hurtige og nemme at bruge, samtidig med at de bevarer stabilitet og holdbarhed. Inkluderet i Anniversary Editions leveringsomfang er en 600 millimeter rustfri stållanse, en skumlanse og eco!Boosteren – som tilbyder 50 procent højere rengøringsydelse sammenlignet med Kärchers standard fladstråle, og dermed sparer vand, energi og tid.
Funktioner og fordele
Anniversary Edition.eco!Booster til skånsom og hurtig rengøring. Kop-skumlanse til ubesværet påføring af rengøringsmiddel. Robust lanse i rustfrit stål.
Tilbehør af høj kvalitetProfessionel roterende dyse. Robust gummislange med forstærkning af stålnet. Professionel højtrykspistol med ventil i rustfrit stål.
Talrige opbevaringsmulighederHolder til opbevaring af dyser. Manuel slangetromle. Integrerede kabelkroge.
EASY!Lock quick-release gevind
- Korte opstillingstider (montering og demontering).
- Hurtig udskiftning af tilbehør.
- Intuitiv betjening.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar)
|130
|Maksimalt tryk (bar)
|170
|Tilsluttet effekt (kW)
|2,7
|El ledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|034
|Vandindløb
|3/4″
|Mobil
|Vogn
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|21
|Vægt inkl. emballage (kg)
|29
|Mål (L x B x H) (mm)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- eco!Booster.
- Sprøjtelanse: 600 mm
- Pistolhåndtag: Standard
- Højtryksslangens længde: 8 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 6, 200 bar
- Skumlanse
Udstyr
- 3-cylindret aksialpumpe: Med stempler af rustfrit stål
- Integreret HD-slangetromle
- Pressostatkontrol
Anvendelsesområder
- Til rengøring af køretøjer
- Til rengøring af maskiner og værktøj (på byggepladsen)
- Til rengøring af gårdspladser og haver (mure, stier, pavilloner)
- Til spontan rengøring af små områder