HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition i sort imponerer med sit robuste håndværk og materialer af høj kvalitet. Den er udstyret med et messingcylinderhoved og en stålforstærket højtryksslange. Dette resulterer i lavt slid, høj holdbarhed og en fremragende rengøringsydelse. Den muliggør nem og grundig rengøring af køretøjer, maskiner og værktøj samt gårde og haver. Den automatiske trykaflastning beskytter komponenterne og forlænger levetiden. Andre praktiske fordele inkluderer slangetromlen til nem slangeopbevaring og den integrerede Home Base til dyseopbevaring. Sammenlignet med konventionelle skruelåg er EASY!Lock lynkoblingerne hurtige og nemme at bruge, samtidig med at de bevarer stabilitet og holdbarhed. Inkluderet i Anniversary Editions leveringsomfang er en 600 millimeter rustfri stållanse, en skumlanse og eco!Boosteren – som tilbyder 50 procent højere rengøringsydelse sammenlignet med Kärchers standard fladstråle, og dermed sparer vand, energi og tid.