Støvsuger T 11/1 Classic HEPA Black Edition

Bæredygtig og hygiejnisk: T 11/1 Classic HEPA Re!Plast tørstøvsugeren er lavet af 60% genanvendte materialer*, hvilket bevarer ressourcer og imponerer med sin høje sugeevne og HEPA 14-filter.

Vores T 11/1 Classic HEPA Re!Plast tørstøvsuger repræsenterer bæredygtighed, hygiejne, maksimal sugeevne og holdbarhed. Den er lavet af 60% genanvendte materialer*, hvilket allerede reducerer energiforbruget ved produktionen betydeligt og minimerer brugen af værdifulde råmaterialer. Takket være det medfølgende HEPA 14-filter, der er certificeret i henhold til teststandarden DIN EN 1822:2019 med en filtrerings- og adskillelsesgrad på 99,995%, opfylder T 11/1 Classic HEPA Re!Plast også de højeste sikkerhedsstandarder for områder med strenge hygiejnekrav. Selv de mindste partikler, såsom vira, aerosoler og mikrober, der kun måler få mikrometer, bliver pålideligt fanget. Støvsugeren genererer et vakuum på 235 mbar/23,5 kPa med 850 watt effekt, hvilket gør det muligt at opnå maksimal sugeevne med en lav driftsstøj på kun 61 dB(A) - ideelt til støjfølsomme områder. Med en beholderkapacitet på 11 liter, en vægt på kun 4,2 kilogram, et bærehåndtag og ergonomisk bøjning, garanterer den kipstabile, kompakte tørstøvsuger træthedsfri arbejde over længere perioder og er nem at transportere. Tilbehør som sugeledning og gulvdyse kan nemt opbevares på støvsugeren. Der medfølger en fleece-filterpose.

Funktioner og fordele
Støvsuger T 11/1 Classic HEPA Black Edition: Bæredygtigt og innovativt design indeholdende 60% genanvendt materiale
Bæredygtigt og innovativt design indeholdende 60% genanvendt materiale
Produceret ved brug af færre råmaterialer og mindre energi. Brugen af genanvendte materialer reducerer CO2-udledningen. Innovativ, langtidsholdbar, robust og derfor meget økonomisk maskine.
Støvsuger T 11/1 Classic HEPA Black Edition: Meget effektivt HEPA 14-filter
Meget effektivt HEPA 14-filter
For de højeste sikkerhedsstandarder i hygiejnisk følsomme områder. Høj filtrering og separation grad af 99,995% tilbageholder bittesmå partikler. Certificeret i overensstemmelse med teststandard DIN EN 1822:2019.
Støvsuger T 11/1 Classic HEPA Black Edition: Lav vægt
Lav vægt
Ubesværet, også enhåndstransport over afsatser og trin. Lavere vægt med identisk containervolumen sammenlignet med konkurrerende modeller. Designet til lange perioder med træthedsfri brug.
Meget lav driftsstøj på kun 61 dB(A)
  • Ideel til arbejde i støjfølsomme områder og om natten.
  • Lav driftsstøj beskytter brugeren.
Integreret tilbehørsholder
  • Sikker og bekvem transport af maskinen inklusiv tilbehør.
  • Hurtig og sikker opbevaring af strømkablet på kabelkrogen.
  • Let og praktisk parkeringsposition af gulvmundstykket på støvsugeren.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Støvsugning (mbar/kPa) 235 / 23,5
Luftgennemstrømning (l/s) 40
Nominel ydelse (W) 850
Beholdervolumen (l) 11
Standardbredde ( ) ID 35
Ledningslængde (m) 7,5
Lydniveau (dB(A)) 61
Farve sort
Vægt uden tilbehør (kg) 4,2
Vægt inkl. emballage (kg) 6,4
Mål (L x B x H) (mm) 385 x 285 x 385

* Alle plastikdele, undtagen tilbehør.

Scope of supply

  • Sugeslangens længde: 2 m
  • Bøjning: Plastik
  • Antal sugeslanger: 3 Stk.
  • Længde på sugerør: 350 mm
  • Materiale til sugerør: Plastik
  • Kombimundstykke
  • Mængde af filterposer: 1 Stk.
  • Materiale til filterposer: Fleece
  • Motorværnsfilter
  • HEPA-filtertype: HEPA 14 filter
  • Permanent filterkurv: Fleece

Udstyr

  • Beholdermateriale: Genbrugsmateriale
  • Kabelkrog
  • Integreret tilbehørsholder
Støvsuger T 11/1 Classic HEPA Black Edition
Anvendelsesområder
  • Ideel til brug i hotelsektoren, cateringvirksomheder, detailhandel og bygningsrengøring
  • Alsidig og kan bruges på steder med høje hygiejniske krav
  • Til alle hårde overflader, f.esk. Fliser, natursten, PVC og linoleum
  • Gulvtæpper
  • Sygehuse
Tilbehør