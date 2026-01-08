Støvsuger T 11/1 Classic HEPA Black Edition
Bæredygtig og hygiejnisk: T 11/1 Classic HEPA Re!Plast tørstøvsugeren er lavet af 60% genanvendte materialer*, hvilket bevarer ressourcer og imponerer med sin høje sugeevne og HEPA 14-filter.
Vores T 11/1 Classic HEPA Re!Plast tørstøvsuger repræsenterer bæredygtighed, hygiejne, maksimal sugeevne og holdbarhed. Den er lavet af 60% genanvendte materialer*, hvilket allerede reducerer energiforbruget ved produktionen betydeligt og minimerer brugen af værdifulde råmaterialer. Takket være det medfølgende HEPA 14-filter, der er certificeret i henhold til teststandarden DIN EN 1822:2019 med en filtrerings- og adskillelsesgrad på 99,995%, opfylder T 11/1 Classic HEPA Re!Plast også de højeste sikkerhedsstandarder for områder med strenge hygiejnekrav. Selv de mindste partikler, såsom vira, aerosoler og mikrober, der kun måler få mikrometer, bliver pålideligt fanget. Støvsugeren genererer et vakuum på 235 mbar/23,5 kPa med 850 watt effekt, hvilket gør det muligt at opnå maksimal sugeevne med en lav driftsstøj på kun 61 dB(A) - ideelt til støjfølsomme områder. Med en beholderkapacitet på 11 liter, en vægt på kun 4,2 kilogram, et bærehåndtag og ergonomisk bøjning, garanterer den kipstabile, kompakte tørstøvsuger træthedsfri arbejde over længere perioder og er nem at transportere. Tilbehør som sugeledning og gulvdyse kan nemt opbevares på støvsugeren. Der medfølger en fleece-filterpose.
Funktioner og fordele
Bæredygtigt og innovativt design indeholdende 60% genanvendt materialeProduceret ved brug af færre råmaterialer og mindre energi. Brugen af genanvendte materialer reducerer CO2-udledningen. Innovativ, langtidsholdbar, robust og derfor meget økonomisk maskine.
Meget effektivt HEPA 14-filterFor de højeste sikkerhedsstandarder i hygiejnisk følsomme områder. Høj filtrering og separation grad af 99,995% tilbageholder bittesmå partikler. Certificeret i overensstemmelse med teststandard DIN EN 1822:2019.
Lav vægtUbesværet, også enhåndstransport over afsatser og trin. Lavere vægt med identisk containervolumen sammenlignet med konkurrerende modeller. Designet til lange perioder med træthedsfri brug.
Meget lav driftsstøj på kun 61 dB(A)
- Ideel til arbejde i støjfølsomme områder og om natten.
- Lav driftsstøj beskytter brugeren.
Integreret tilbehørsholder
- Sikker og bekvem transport af maskinen inklusiv tilbehør.
- Hurtig og sikker opbevaring af strømkablet på kabelkrogen.
- Let og praktisk parkeringsposition af gulvmundstykket på støvsugeren.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Støvsugning (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luftgennemstrømning (l/s)
|40
|Nominel ydelse (W)
|850
|Beholdervolumen (l)
|11
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|61
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|385 x 285 x 385
* Alle plastikdele, undtagen tilbehør.
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 3 Stk.
- Længde på sugerør: 350 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Kombimundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- HEPA-filtertype: HEPA 14 filter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- Beholdermateriale: Genbrugsmateriale
- Kabelkrog
- Integreret tilbehørsholder
Anvendelsesområder
- Ideel til brug i hotelsektoren, cateringvirksomheder, detailhandel og bygningsrengøring
- Alsidig og kan bruges på steder med høje hygiejniske krav
- Til alle hårde overflader, f.esk. Fliser, natursten, PVC og linoleum
- Gulvtæpper
- Sygehuse