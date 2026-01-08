Vores T 11/1 Classic HEPA Re!Plast tørstøvsuger repræsenterer bæredygtighed, hygiejne, maksimal sugeevne og holdbarhed. Den er lavet af 60% genanvendte materialer*, hvilket allerede reducerer energiforbruget ved produktionen betydeligt og minimerer brugen af værdifulde råmaterialer. Takket være det medfølgende HEPA 14-filter, der er certificeret i henhold til teststandarden DIN EN 1822:2019 med en filtrerings- og adskillelsesgrad på 99,995%, opfylder T 11/1 Classic HEPA Re!Plast også de højeste sikkerhedsstandarder for områder med strenge hygiejnekrav. Selv de mindste partikler, såsom vira, aerosoler og mikrober, der kun måler få mikrometer, bliver pålideligt fanget. Støvsugeren genererer et vakuum på 235 mbar/23,5 kPa med 850 watt effekt, hvilket gør det muligt at opnå maksimal sugeevne med en lav driftsstøj på kun 61 dB(A) - ideelt til støjfølsomme områder. Med en beholderkapacitet på 11 liter, en vægt på kun 4,2 kilogram, et bærehåndtag og ergonomisk bøjning, garanterer den kipstabile, kompakte tørstøvsuger træthedsfri arbejde over længere perioder og er nem at transportere. Tilbehør som sugeledning og gulvdyse kan nemt opbevares på støvsugeren. Der medfølger en fleece-filterpose.