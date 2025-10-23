Koblinger og vandtilslutning

Koblinger/vandtilslutning - til ethvert behov. Kärchers koblinger er lavet i robuste og holdbare materialer – der holder år efter år! Koblingerne findes i 4 kvaliteter – Basic, Plus og Premium samt Messing. Basic modellen er lavet i plast, plus modellen har softgrip og premium har softgrip samt aluminiumsgevind. Universalkoblingerne er koniske og passer til alle slangetykkelser (1/2”, 3/4” eller 5/8”) – og alle koblinger passer sammen med andre gængse kliksystemer.