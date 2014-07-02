Tact-KLASSEN

Robust kan også være praktisk

Innovation starter som en tanke. Vore nye Tact-våd- og tørsugere er udstyret med en central EASY Operation-knap, så det er nemt at skifte mellem de forskellige funktioner og driftsmodusser med en enkelt knap. Værktøjskasser og andre redskaber kan placeres sikkert på det flade beholderhoved, der er påsat med øskener og har et skridsikkert opbevaringsrum.

Perfekt udstyret til byggepladser

For at kunne modstå de til tider barske omgivelser på en byggeplads er vore NT Tact-støvsugere nu udstyret med en robust, forstærket beholder med stødfanger, håndtag og store, solide metalhjul med bremse.

Gør plads til store ydelser

Vore Tact-støvsugere er som standard forsynet med sugeslanger med en indvendig diameter på 35 mm (DN 35). Den større indvendige diameter øger luftgennemstrømningen og mindsker risikoen for tilstopning, når der opsuges groft snavs.

Flad, beskyttet og altid korrekt

Alle nye Tact-støvsugere har et filterrum til foldede fladfiltre. Det gamle filter kan tages ud, uden at det støver. Filtret sættes altid korrekt i, og filtermediet og lukningen beskyttes. Derudover er alle vore Tact-støvsugere certificeret i støvklasse L; det betyder, at de har en støvsepareringseffektivitet på 99 % i henhold til EN 60335-2-69. Du vil blive overrasket over, hvor stor en forskel det betyder for dig på byggepladsen.