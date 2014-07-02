Tact-KLASSEN
NT-støvsugerne med det patenterede Tact-system sikrer, at du kan arbejde uden afbrydelser ved uformindsket høj sugestyrke – også når der er tale om store mængder af fint støv. Filtret renser sig selv ved hjælp af kraftige luftstød. Dermed opfylder Tact-støvsugerne de høje krav, som brugere på byggepladser og i håndværksvirksomheder stiller.
Bedre gennem erfaring
Vort sortiment af tørsugere er baseret på årtiers – og på mange professionelle brugeres – erfaringer. Vi har udviklet vores nye NT Tact-maskiner i et samarbejde med erhvervsfolk, industrivirksomheder, virksomheder, der arbejder med klargøring af biler, og andre erhvervsgrupper for at sikre, at du kan få en NT Tact til alle formål og anvendelsesområder.
Et simpelt spørgsmål om takt
Fint støv er sundhedsskadeligt. For at beskytte dig bedst muligt mod fint støv har vi forbedret vort Tact-system endnu mere. Resultatet er en kraftfuld Tact-støvsuger med meget effektiv filterrensning og et filter, der har en globalt uovertruffen brugstid, der klarer op til 180 kg fint støv (mineralstøv, kategori A), før filtret skal rengøres manuelt. Det giver endnu længere perioder, hvor man kan arbejde uden afbrydelse – ved konstant sugestyrke og bedre beskyttelse mod fint støv.
Filtrets brugstid ved støvsugning af fint støv med NT 30/1 Tact Te L
Sugestyrketab: Mineralstøv, kategori
A Temperatur: Stuetemperatur
Tilbehør: Hovedfilter og slanger er inkluderet i leveringen.
Konkurrerende maskiner: Tilsvarende beholderstørrelse og udstyr
Testresultater for den maksimale mængde, der kan opsuges, før filtret skal renses manuelt eller udskiftes.
Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 180 kg
Konkurrent A: 19 kg
Konkurrent B: 10 kg
Robust kan også være praktisk
Innovation starter som en tanke. Vore nye Tact-våd- og tørsugere er udstyret med en central EASY Operation-knap, så det er nemt at skifte mellem de forskellige funktioner og driftsmodusser med en enkelt knap. Værktøjskasser og andre redskaber kan placeres sikkert på det flade beholderhoved, der er påsat med øskener og har et skridsikkert opbevaringsrum.
Perfekt udstyret til byggepladser
For at kunne modstå de til tider barske omgivelser på en byggeplads er vore NT Tact-støvsugere nu udstyret med en robust, forstærket beholder med stødfanger, håndtag og store, solide metalhjul med bremse.
Gør plads til store ydelser
Vore Tact-støvsugere er som standard forsynet med sugeslanger med en indvendig diameter på 35 mm (DN 35). Den større indvendige diameter øger luftgennemstrømningen og mindsker risikoen for tilstopning, når der opsuges groft snavs.
Flad, beskyttet og altid korrekt
Alle nye Tact-støvsugere har et filterrum til foldede fladfiltre. Det gamle filter kan tages ud, uden at det støver. Filtret sættes altid korrekt i, og filtermediet og lukningen beskyttes. Derudover er alle vore Tact-støvsugere certificeret i støvklasse L; det betyder, at de har en støvsepareringseffektivitet på 99 % i henhold til EN 60335-2-69. Du vil blive overrasket over, hvor stor en forskel det betyder for dig på byggepladsen.