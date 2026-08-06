KM 100/120 R Bp er en ekstremt robust mellemstor ride-on fejemaskine. Dens batteridrevne design gør den særligt velegnet til indendørs brug. Det 240 Ah batteri leverer energi nok til fire timers varierede rengøringsopgaver. Den leverer fremragende feje-resultater takket være den flydende rullebørste, selv ved dens maksimale arbejdshastighed på 6 km/t. Sidebørsterne kan foldes væk for at beskytte møbler og selve maskinen. Den store affaldsbeholder kan hydraulisk løftes op til 1,52 meter for at bortskaffe snavset i forskellige containertyper. Det gennemprøvede rundfiltersystem med et stort filterareal og automatisk filterrensning forhindrer, at støv hvirvles op under fejeprocessen. Førersædet kan justeres, så det passer til operatøren, så denne altid har et frit udsyn til sidebørsten og arbejdsområdet. Alle betjeningselementer er overskueligt arrangeret og lette at nå. De vedligeholdelsesrelevante dele er også let tilgængelige, og der kræves intet værktøj for at fjerne filteret eller fejevalsen. Andet tilbehør, såsom et beskyttelsestag eller en holder til en støvsuger, gør KM 100/120 R til en sand all-rounder. Batteri og oplader er inkluderet i leveringsomfanget.