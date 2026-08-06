Feje-/suge maskine KM 100/120 R Bp Pack
Nul-emission, ideel til støvede indendørsområder: KM 100/120 R Bp Pack ride-on fejemaskine med et kraftigt 240 Ah batteri, separat oplader og hydraulisk tømning af høj beholder.
KM 100/120 R Bp er en ekstremt robust mellemstor ride-on fejemaskine. Dens batteridrevne design gør den særligt velegnet til indendørs brug. Det 240 Ah batteri leverer energi nok til fire timers varierede rengøringsopgaver. Den leverer fremragende feje-resultater takket være den flydende rullebørste, selv ved dens maksimale arbejdshastighed på 6 km/t. Sidebørsterne kan foldes væk for at beskytte møbler og selve maskinen. Den store affaldsbeholder kan hydraulisk løftes op til 1,52 meter for at bortskaffe snavset i forskellige containertyper. Det gennemprøvede rundfiltersystem med et stort filterareal og automatisk filterrensning forhindrer, at støv hvirvles op under fejeprocessen. Førersædet kan justeres, så det passer til operatøren, så denne altid har et frit udsyn til sidebørsten og arbejdsområdet. Alle betjeningselementer er overskueligt arrangeret og lette at nå. De vedligeholdelsesrelevante dele er også let tilgængelige, og der kræves intet værktøj for at fjerne filteret eller fejevalsen. Andet tilbehør, såsom et beskyttelsestag eller en holder til en støvsuger, gør KM 100/120 R til en sand all-rounder. Batteri og oplader er inkluderet i leveringsomfanget.
Funktioner og fordele
Høj produktivitetFremragende fejeresultater takket være det flydende rullebørste-system. Stor beholder til affald (120 l) til lang arbejdsbrug. Robust design og testede komponenter giver færre tilfælde af nedetid.
Nem og sikker betjeningHøjt niveau af kørekomfort og hydraulisk høj tømning af beholderen op til en højde på 152 cm. Enkel betjening og tydelig og ergonomisk arrangering af kontrolelementer. Logisk forbindelse af funktioner for at forebygge betjeningsfejl.
Stor filteroverflade med automatisk filterrensesystem.Automatisk filterrensning i fem minutters-intervaller og efter maskinen er slukket. Effektiv filterrensning af den 6 m2 store filteroverflade fordobler tiden inden serviceeftersyn. Nærmest støvfri fejning uanset mængden af snavs.
Enkel vedligeholdelse og meget nem service
- Alle vigtige komponenter er nemme at kontrollere og udskifte uden brug af værktøj.
- Smart motorhjelms-koncept for meget nem adgang til alle maskinens komponenter.
Specifikationer
Teknisk data
|Friktionskørsel
|Jævnstrømsmotor
|Drivkraft (V)
|24
|Fremdriftstype
|Elektrisk
|Maks. kapacitet (m²/h)
|6000
|Max. Områdeydeevne med 2 sidebørster (m²/h)
|7620
|Arbejdsbredde (mm)
|730
|Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1000
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1270
|Batteriydelse (Ah)
|240
|Batterispænding (V)
|24
|Batteri køretid (h)
|3,5
|Affaldsbeholder. (l)
|120
|Maksimal stigning. (%)
|12
|Arbejdshastighed (km/h)
|6
|Filterflade (m²)
|6
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|748
|Vægt inkl. emballage (kg)
|750,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Scope of supply
- Rundt polyesterfilter
- Lufthjul
Udstyr
- Manuelt filterrensningssystem
- Automatisk filterrensning
- Pendlende hovedbørstevalse
- Servostyring
- Regulerbar sugestyrke
- Grovsmudsopsamler
- Overthrow-princip
- Drivmekanisme - fremad
- Drivmekanisme - baglæns
- Støvsuger
- Hydraulisk beholderløft
- Udendørs anvendelse
- Indendørs anvendelse
- Driftstimetæller
- Fejefunktion (kan slås fra)
- Sidebørsten svinger automatisk ud
- Home Base fastgørelsesmulighed
Videoer
Anvendelsesområder
- Til hurtig rengøring af parkeringsanlæg
- Også velegnet til værksteder, skoler, tankstationer eller bilforhandlere
- Også velegnet til logistikdrift, for eksempel til rengøringslagre.