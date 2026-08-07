Feje-/suge maskine KM 125/130 R Bp
Takket være Tact-filterrengøring arbejder du næsten støvfrit, når du bruger denne ride-on feje-/sugemaskine. Derudover sparer Teach-systemet og de valgfri fejende halvmåneformede sidebørster både tid og ressourcer.
Spar både tid og ressourcer på samme tid. Og hvis ride-on feje-/sugemaskinen KM 125/130 R Bp, der drives miljøvenligt og elektrisk, ikke er nok, sparer du også tid og ressourcer takket være det velgennemtænkte fejekoncept, der halverer det antal gange, du skal feje hjørnerne, sammenlignet med andre maskiner. Hvor du vælger de valgfri fejende halvmåneformede sidebørster, er det nok at feje én gang i hjørnerne, helt uden at skulle feje manuelt også. Du kan også passere store trin uden problemer, da den primære fejerulle er placeret mellem baghjulene, mens Teach-systemet overvåget slid og automatisk tilpasser rullerne til den påkrævede højde og dermed altid garanterer det bedst mulige fejeresultat. Der kan indstilles tre kontakttryk ved et tryk på en knap for at imødekomme forskellige grader af snavs og typer af overflader. Det patenterede Tact-filterrengøring sikrer støvfrit arbejde, og Kärchers Intelligent Key-system gør det nemt at indstille forskellige brugerprivilegier. Det multifunktionelle display viser vigtige parametre, som f.eks. information om slid på rullebørster og det valgte kontakttryk.
Funktioner og fordele
Fejende halvmåneformet sidebørste
- Ikke mere kedelig fejning i hånden.
- Renser i hjørner i en enkelt pasning.
- Fjerner behovet for manuel før-rengøring eller flere omgange, hvorved der spares på omkostningerne.
Innovativ, yderst effektivt og automatisk Tact filterrensesystem
- Rens porerne konsekvent for et optimalt rengøringsresultat.
- Automatisk rengøring
- Filterelementer med 4x ydeevne.
Teach system
- Automatisk korrektion af rullebørste i henhold til slid.
- Tre kontakttryk kan vælges med et tryk på en knap.
- Mindre slid i Eco-mode.
Kärcher intelligent nøgle
- Programmeres i 28 forskellige sprog.
- Overdragelse af brugerrettigheder til maskinens indstillinger.
- Maskinen kan kun betjenes med Kärcher Intelligent Key.
Rullebørste på bagaksel
- Nemmere at køre over høje kantsten.
- Nem adgang til rullebørste, udskiftning af børsterulle på mindre end 5 minutter.
- Rullebørsterne kan kontrolleres på få sekunder.
Kontrolpanel
- Maskindata vises på displayet (f.eks. vises slid af den primære fejerulle).
- Farve kodning
- EASY-betjeningskontakt til maskinopstart, transport og fejefunktion.
Specifikationer
Teknisk data
|Friktionskørsel
|hydraulisk
|Drivkraft (V/kW)
|24 / 2,15
|Fremdriftstype
|Batteri
|Maks. kapacitet (m²/h)
|10000
|Max. Områdeydeevne med 2 sidebørster (m²/h)
|13600
|Arbejdsbredde (mm)
|880
|Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1250
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1700
|Batterispænding (V)
|24
|Batteri køretid (h)
|max. 4
|Affaldsbeholder. (l)
|130
|Maksimal stigning. (%)
|12
|Arbejdshastighed (km/h)
|6
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|591
|Vægt, driftsklar (kg)
|840
|Vægt inkl. emballage (kg)
|593
|Mål (L x B x H) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Scope of supply
- Lufthjul
- Halvmåneformet sidebørste
Udstyr
- Automatisk filterrensning
- Grovsmudsopsamler
- Overthrow-princip
- Drivmekanisme - fremad
- Drivmekanisme - baglæns
- Støvsuger
- Hydraulisk beholderløft
- Udendørs anvendelse
- Indendørs anvendelse
- Opladningsniveau-indikator
- Driftstimetæller
- Fejefunktion (kan slås fra)
- Kärcher intelligent nøgle
- Start-/stopsystem
- Teach system
- Automatisk slitageregulering på den hovedfejevalsen
- Tact filterrensning
- Multifunktionsdisplay
- Individuelle brugersprog/brugerrettigheder
- Separat servicekoncept
- Home Base fastgørelsesmulighed
- Hovedfejevalse på bagaksel
- Dynamisk fejning
Videoer
Anvendelsesområder
- Parkeringsanlæg
- Produktionssystemer
- Logistikområder
- Hoteller
- Detailhandel
- Opbevaringsområder
- Stier