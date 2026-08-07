Spar både tid og ressourcer på samme tid. Og hvis ride-on feje-/sugemaskinen KM 125/130 R Bp, der drives miljøvenligt og elektrisk, ikke er nok, sparer du også tid og ressourcer takket være det velgennemtænkte fejekoncept, der halverer det antal gange, du skal feje hjørnerne, sammenlignet med andre maskiner. Hvor du vælger de valgfri fejende halvmåneformede sidebørster, er det nok at feje én gang i hjørnerne, helt uden at skulle feje manuelt også. Du kan også passere store trin uden problemer, da den primære fejerulle er placeret mellem baghjulene, mens Teach-systemet overvåget slid og automatisk tilpasser rullerne til den påkrævede højde og dermed altid garanterer det bedst mulige fejeresultat. Der kan indstilles tre kontakttryk ved et tryk på en knap for at imødekomme forskellige grader af snavs og typer af overflader. Det patenterede Tact-filterrengøring sikrer støvfrit arbejde, og Kärchers Intelligent Key-system gør det nemt at indstille forskellige brugerprivilegier. Det multifunktionelle display viser vigtige parametre, som f.eks. information om slid på rullebørster og det valgte kontakttryk.