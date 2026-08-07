Så unik som dine krav: Den nemt brugerdefinerbare ride-on feje-/sugemaskine KM 125/130 R Bp Pack med elektrohydraulisk høj beholdertømning. Selv standardversionen imponerer, når den rengør hjørner, med sine store tidsbesparelser, da KM 125 kræver mindre end halvdelen af det antal gange, andre maskiner skal feje i hjørnerne. De valgfri halvmåneformede sidebørster reducerer antal gange, du skal feje – det er ikke længere nødvendigt at feje hjørnerne manuelt. Takket være yderligere patenter, som f.eks. Tact-filterrengøring, kan du arbejde uden støv, samtidig med at du kan definere forskellige brugerprivilegier med Kärchers Intelligent Key-system. Forhindringer forbigås nemt, da den primære fejerulle er placeret mellem baghjulene. Hvis der konstateres slid, justerer Teach-systemet automatisk højden på rullen og garanterer dermed det bedst mulige fejeresultat. Forskellige grader af snavs og forskellige overflader kan klares med de tre forskellige kontakttryk. Det valgte kontakttryk og slitagegraden vises på det multifunktionelle display. Den elektriske version kan også bruges indendørs.