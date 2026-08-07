Feje-/suge maskine KM 125/130 R Bp Pack
Nemt brugerdefinerbar ride-on feje-/sugemaskine, eldrevet, Tat-filterrengøring, valgfri halvmåneformede sidebørster og Teach-system til slitageregulering på den primære fejerulle.
Så unik som dine krav: Den nemt brugerdefinerbare ride-on feje-/sugemaskine KM 125/130 R Bp Pack med elektrohydraulisk høj beholdertømning. Selv standardversionen imponerer, når den rengør hjørner, med sine store tidsbesparelser, da KM 125 kræver mindre end halvdelen af det antal gange, andre maskiner skal feje i hjørnerne. De valgfri halvmåneformede sidebørster reducerer antal gange, du skal feje – det er ikke længere nødvendigt at feje hjørnerne manuelt. Takket være yderligere patenter, som f.eks. Tact-filterrengøring, kan du arbejde uden støv, samtidig med at du kan definere forskellige brugerprivilegier med Kärchers Intelligent Key-system. Forhindringer forbigås nemt, da den primære fejerulle er placeret mellem baghjulene. Hvis der konstateres slid, justerer Teach-systemet automatisk højden på rullen og garanterer dermed det bedst mulige fejeresultat. Forskellige grader af snavs og forskellige overflader kan klares med de tre forskellige kontakttryk. Det valgte kontakttryk og slitagegraden vises på det multifunktionelle display. Den elektriske version kan også bruges indendørs.
Funktioner og fordele
Fejende halvmåneformet sidebørste
- Ikke mere kedelig fejning i hånden.
- Renser i hjørner i en enkelt pasning.
- Fjerner behovet for manuel før-rengøring eller flere omgange, hvorved der spares på omkostningerne.
Innovativ, yderst effektivt og automatisk Tact filterrensesystem
- Rens porerne konsekvent for et optimalt rengøringsresultat.
- Automatisk rengøring
- Filterelementer med 4x ydeevne.
Teach system
- Automatisk korrektion af rullebørste i henhold til slid.
- Tre kontakttryk kan vælges med et tryk på en knap.
- Mindre slid i Eco-mode.
Kärcher intelligent nøgle
- Programmeres i 28 forskellige sprog.
- Overdragelse af brugerrettigheder til maskinens indstillinger.
- Maskinen kan kun betjenes med Kärcher Intelligent Key.
Rullebørste på bagaksel
- Nemmere at køre over høje kantsten.
- Nem adgang til rullebørste, udskiftning af børsterulle på mindre end 5 minutter.
- Rullebørsterne kan kontrolleres på få sekunder.
Kontrolpanel
- Maskindata vises på displayet (f.eks. vises slid af den primære fejerulle).
- Farve kodning
- EASY-betjeningskontakt til maskinopstart, transport og fejefunktion.
Specifikationer
Teknisk data
|Friktionskørsel
|hydraulisk
|Drivkraft (V/kW)
|24 / 2,15
|Fremdriftstype
|Batteri
|Maks. kapacitet (m²/h)
|10000
|Max. Områdeydeevne med 2 sidebørster (m²/h)
|13600
|Arbejdsbredde (mm)
|880
|Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1250
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1700
|Batterispænding (V)
|24
|Batteri køretid (h)
|max. 4
|Affaldsbeholder. (l)
|130
|Maksimal stigning. (%)
|12
|Arbejdshastighed (km/h)
|6
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|591
|Vægt, driftsklar (kg)
|840
|Vægt inkl. emballage (kg)
|593
|Mål (L x B x H) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Scope of supply
- Batteri og oplader medfølger
- Lufthjul
- Halvmåneformet sidebørste
Udstyr
- Automatisk filterrensning
- Grovsmudsopsamler
- Overthrow-princip
- Drivmekanisme - fremad
- Drivmekanisme - baglæns
- Støvsuger
- Hydraulisk beholderløft
- Udendørs anvendelse
- Indendørs anvendelse
- Opladningsniveau-indikator
- Driftstimetæller
- Fejefunktion (kan slås fra)
- Kärcher intelligent nøgle
- Start-/stopsystem
- Teach system
- Automatisk slitageregulering på den hovedfejevalsen
- Tact filterrensning
- Multifunktionsdisplay
- Individuelle brugersprog/brugerrettigheder
- Separat servicekoncept
- Home Base fastgørelsesmulighed
- Hovedfejevalse på bagaksel
- Dynamisk fejning
Anvendelsesområder
- Parkeringsanlæg
- Produktionssystemer
- Logistikområder
- Hoteller
- Detailhandel
- Opbevaringsområder
- Stier