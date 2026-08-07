Feje-/suge maskine KM 125/130 R D
Det nye fejekoncept og de valgfri fejende halvmåneformede sidebørster sparer tid. Tact-filterrengøring og Teach-systemet supplerer de mange udstyrs-features ved denne ride-on feje-/sugemaskine.
Hvorfor feje i hjørnerne manuelt, når der er en bedre måde at gøre det på? Ride-on feje-/sugemaskinen KM 125/130 R D med elektrohydraulisk høj beholdertømning og de valgfri fejende halvmåneformede sidebørster kommer helt ud i hjørnerne i et snuptag. Standardversionen imponerer sammenlignet med andre maskiner med deres fejekoncept til hjørner ved at halvere indsatsen. Placeringen af den primære fejerulle mellem baghjulene lader dig sikkert passere selv store trin, Teach-systemet overvåger slid, rullerne tilpasser sig automatisk højde og garanterer altid det bedst mulige fejeresultat. Der kan indstilles tre kontakttryk ved et tryk på en knap for at imødekomme forskellige grader af snavs og typer af overflader. Flere forskellige patenter og nyskabelser gør det muligt at arbejde uden støv (Tact-filterrengøring), og der kan defineres flere forskellige brugerprivilegier (Kärchers Intelligent Key-system). Det multifunktionelle display giver nem vejledning i menuen på 28 sprog og viser information om f.eks. slid på rullebørster eller den valgte rullebørstes kontakttryk.
Funktioner og fordele
Fejende halvmåneformet sidebørste (valgfri)
- Ikke mere kedelig fejning i hånden.
- Renser i hjørner i en enkelt pasning.
- Fjerner behovet for manuel før-rengøring eller flere omgange, hvorved der spares på omkostningerne.
Innovativ, yderst effektivt og automatisk Tact filterrensesystem
- Rens porerne konsekvent for et optimalt rengøringsresultat.
- Automatisk rengøring
- Filterelementer med 4x ydeevne.
Teach system
- Automatisk korrektion af rullebørste i henhold til slid.
- Tre kontakttryk kan vælges med et tryk på en knap.
- Mindre slid i Eco-mode.
Kärcher intelligent nøgle
- Programmeres i 28 forskellige sprog.
- Overdragelse af brugerrettigheder til maskinens indstillinger.
- Maskinen kan kun betjenes med Kärcher Intelligent Key.
Rullebørste på bagaksel
- Nemmere at køre over høje kantsten.
- Nem adgang til rullebørste, udskiftning af børsterulle på mindre end 5 minutter.
- Rullebørsterne kan kontrolleres på få sekunder.
Kontrolpanel
- Maskin-data vises i displayet
- Farve kodning
- EASY-betjeningskontakt til maskinopstart, transport og fejefunktion.
Power Plus koncept
- Overskydende strøm genereret i bevægelse overføres til et batteri.
- Når man kører op ad bakke, bruges den ekstra kraft til motoren.
Specifikationer
Teknisk data
|Drivkraft (kW)
|6,5
|Fremdriftstype
|Diesel
|Maks. kapacitet (m²/h)
|10000
|Max. Områdeydeevne med 2 sidebørster (m²/h)
|13600
|Arbejdsbredde (mm)
|880
|Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1250
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1700
|Affaldsbeholder. (l)
|130
|Maksimal stigning. (%)
|16
|Arbejdshastighed (km/h)
|8
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|591
|Vægt, driftsklar (kg)
|705
|Vægt inkl. emballage (kg)
|593
|Mål (L x B x H) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Anvendelsesområder
- Parkeringsanlæg
- Produktionssystemer
- Logistikområder
- Hoteller
- Detailhandel
- Opbevaringsområder
- Stier