Hvorfor feje i hjørnerne manuelt, når der er en bedre måde at gøre det på? Ride-on feje-/sugemaskinen KM 125/130 R D med elektrohydraulisk høj beholdertømning og de valgfri fejende halvmåneformede sidebørster kommer helt ud i hjørnerne i et snuptag. Standardversionen imponerer sammenlignet med andre maskiner med deres fejekoncept til hjørner ved at halvere indsatsen. Placeringen af den primære fejerulle mellem baghjulene lader dig sikkert passere selv store trin, Teach-systemet overvåger slid, rullerne tilpasser sig automatisk højde og garanterer altid det bedst mulige fejeresultat. Der kan indstilles tre kontakttryk ved et tryk på en knap for at imødekomme forskellige grader af snavs og typer af overflader. Flere forskellige patenter og nyskabelser gør det muligt at arbejde uden støv (Tact-filterrengøring), og der kan defineres flere forskellige brugerprivilegier (Kärchers Intelligent Key-system). Det multifunktionelle display giver nem vejledning i menuen på 28 sprog og viser information om f.eks. slid på rullebørster eller den valgte rullebørstes kontakttryk.