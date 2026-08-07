Feje-/suge maskine KM 125/130 R G

KM 125/130 - Det nye fejende koncept

Kärcher nye KM 125/130 R ride-on fejemaskine blev tildelt førstepræmien på det seneste Pulire Innovation Award i Italien. Rullenbørste placeret på bagakslen kan fjernes og udskiftes uden brug af værktøj. Performance er op til 10.000 kvadratmeter i timen.

Funktioner og fordele
Fejende halvmåneformet sidebørste (valgfri)
  • Ikke mere kedelig fejning i hånden.
  • Renser i hjørner i en enkelt pasning.
  • Fjerner behovet for manuel før-rengøring eller flere omgange, hvorved der spares på omkostningerne.
Innovativ, yderst effektivt og automatisk Tact filterrensesystem
  • Rens porerne konsekvent for et optimalt rengøringsresultat.
  • Automatisk rengøring
  • Filterelementer med 4x ydeevne.
Teach system
  • Automatisk korrektion af rullebørste i henhold til slid.
  • Tre kontakttryk kan vælges med et tryk på en knap.
  • Mindre slid i Eco-mode.
Kärcher intelligent nøgle
  • Programmeres i 28 forskellige sprog.
  • Overdragelse af brugerrettigheder til maskinens indstillinger.
  • Maskinen kan kun betjenes med Kärcher Intelligent Key.
Rullebørste på bagaksel
  • Nemmere at køre over høje kantsten.
  • Nem adgang til rullebørste, udskiftning af børsterulle på mindre end 5 minutter.
  • Rullebørsterne kan kontrolleres på få sekunder.
Kontrolpanel
  • Maskin-data vises i displayet
  • Farve kodning
  • EASY-betjeningskontakt til maskinopstart, transport og fejefunktion.
Power Plus koncept
  • Overskydende strøm genereret i bevægelse overføres til et batteri.
  • Når man kører op ad bakke, bruges den ekstra kraft til motoren.
Specifikationer

Teknisk data

Friktionskørsel hydraulisk
Drivkraft (kW) 8,3
Fremdriftstype Benzin
Maks. kapacitet (m²/h) 10000
Max. Områdeydeevne med 2 sidebørster (m²/h) 13600
Arbejdsbredde (mm) 880
Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm) 1250
Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm) 1700
Affaldsbeholder. (l) 130
Maksimal stigning. (%) 16
Arbejdshastighed (km/h) 8
Vægt (med tilbehør) (kg) 591
Vægt, driftsklar (kg) 685
Vægt inkl. emballage (kg) 593
Mål (L x B x H) (mm) 1800 x 1500 x 1450

Scope of supply

  • Lufthjul
  • Halvmåneformet sidebørste

Udstyr

  • Automatisk filterrensning
  • Grovsmudsopsamler
  • Overthrow-princip
  • Drivmekanisme - fremad
  • Drivmekanisme - baglæns
  • Støvsuger
  • Hydraulisk beholderløft
  • Udendørs anvendelse
  • Driftstimetæller
  • Kärcher intelligent nøgle
  • Start-/stopsystem
  • Teach system
  • Power Plus system
  • Automatisk slitageregulering på den hovedfejevalsen
  • Tact filterrensning
  • Multifunktionsdisplay
  • Individuelle brugersprog/brugerrettigheder
  • Separat servicekoncept
  • Home Base fastgørelsesmulighed
  • Hovedfejevalse på bagaksel
  • Dynamisk fejning
Feje-/suge maskine KM 125/130 R G
Feje-/suge maskine KM 125/130 R G
Feje-/suge maskine KM 125/130 R G
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