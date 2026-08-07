Feje-/suge maskine KM 125/130 R G
KM 125/130 - Det nye fejende koncept
Kärcher nye KM 125/130 R ride-on fejemaskine blev tildelt førstepræmien på det seneste Pulire Innovation Award i Italien. Rullenbørste placeret på bagakslen kan fjernes og udskiftes uden brug af værktøj. Performance er op til 10.000 kvadratmeter i timen.
Funktioner og fordele
Fejende halvmåneformet sidebørste (valgfri)
- Ikke mere kedelig fejning i hånden.
- Renser i hjørner i en enkelt pasning.
- Fjerner behovet for manuel før-rengøring eller flere omgange, hvorved der spares på omkostningerne.
Innovativ, yderst effektivt og automatisk Tact filterrensesystem
- Rens porerne konsekvent for et optimalt rengøringsresultat.
- Automatisk rengøring
- Filterelementer med 4x ydeevne.
Teach system
- Automatisk korrektion af rullebørste i henhold til slid.
- Tre kontakttryk kan vælges med et tryk på en knap.
- Mindre slid i Eco-mode.
Kärcher intelligent nøgle
- Programmeres i 28 forskellige sprog.
- Overdragelse af brugerrettigheder til maskinens indstillinger.
- Maskinen kan kun betjenes med Kärcher Intelligent Key.
Rullebørste på bagaksel
- Nemmere at køre over høje kantsten.
- Nem adgang til rullebørste, udskiftning af børsterulle på mindre end 5 minutter.
- Rullebørsterne kan kontrolleres på få sekunder.
Kontrolpanel
- Maskin-data vises i displayet
- Farve kodning
- EASY-betjeningskontakt til maskinopstart, transport og fejefunktion.
Power Plus koncept
- Overskydende strøm genereret i bevægelse overføres til et batteri.
- Når man kører op ad bakke, bruges den ekstra kraft til motoren.
Specifikationer
Teknisk data
|Friktionskørsel
|hydraulisk
|Drivkraft (kW)
|8,3
|Fremdriftstype
|Benzin
|Maks. kapacitet (m²/h)
|10000
|Max. Områdeydeevne med 2 sidebørster (m²/h)
|13600
|Arbejdsbredde (mm)
|880
|Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1250
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1700
|Affaldsbeholder. (l)
|130
|Maksimal stigning. (%)
|16
|Arbejdshastighed (km/h)
|8
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|591
|Vægt, driftsklar (kg)
|685
|Vægt inkl. emballage (kg)
|593
|Mål (L x B x H) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Scope of supply
- Lufthjul
- Halvmåneformet sidebørste
Udstyr
- Automatisk filterrensning
- Grovsmudsopsamler
- Overthrow-princip
- Drivmekanisme - fremad
- Drivmekanisme - baglæns
- Støvsuger
- Hydraulisk beholderløft
- Udendørs anvendelse
- Driftstimetæller
- Kärcher intelligent nøgle
- Start-/stopsystem
- Teach system
- Power Plus system
- Automatisk slitageregulering på den hovedfejevalsen
- Tact filterrensning
- Multifunktionsdisplay
- Individuelle brugersprog/brugerrettigheder
- Separat servicekoncept
- Home Base fastgørelsesmulighed
- Hovedfejevalse på bagaksel
- Dynamisk fejning
Videoer
Anvendelsesområder
- Parkeringsanlæg
- Produktionssystemer
- Logistikområder
- Hoteller
- Detailhandel
- Opbevaringsområder
- Stier