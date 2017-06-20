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MIC 34 C - styrke, udholdenhed og alsidighed samlet i én Redskabsbærer
Efter syv år på markedet med løbende opdateringer har Kärcher samlet en række tilbagemeldinger fra kunderne og kombineret dem med nye udviklingsfremskridt. Det betyder flere forbedringer af Kärcher MIC 34C, som bl.a får forøget førerkomforten både i form af en mere komfortabel arbejdsplads og bedre kontrol over maskine og redskaber.
Klimaanlægget er forbedret på den nye version. Det handler blandt andet om de luftstrømme, der er omkring fødder og ben og ved dørene, så det samlet giver en klart bedre klimaoplevelse.
Markant forbedret betjening af arbejdshydraulik, specielt ved behov for langsom virkende hydraulik, da den nye ventil er propotional.
Der er monteret LED arbejdslygter i taget. Det giver forbedret belysning af arbejdet og hæver dermed både sikkerhed og komfort for føreren.
KÄRCHER INTRODUCERER FREMTIDSSIKRET, MILJØVENLIG REDSKABSBÆRER
Som den første redskabsbærer i sin klasse er Kärchers MIC 42 klar til den nye europæiske Stage V miljønorm. Dermed er maskinen klar til Europas små og store byer i fremtiden.
- Det er en maskine, der virkelig er gennemtænkt i alle detaljer. Al betjening af arbejds- og kørefunktioner sker naturligvis med ergonomisk placerede joysticks, så føreren kan fokusere på arbejdet og trafikken, siger salgschef Flemming Christensen, Kärcher Danmark.
Vi har lagt vægt på at designe en maskine, som er enkel at betjene og samtidig er nem at servicere og vedligeholde, således at driftsomkostninger minimeres.
Desuden har vi også haft stor fokus på førervenlighed både ved selve udformningen af maskinen og ved design af kabinen. Eksempelvis er akselafstanden øget for at give bedre køreegenskaber og komfort. Oversigtsforholdene fra kabinen er særdeles gode med 360 graders udsyn, så føreren kan føle sig tryg i trafikken.
Indstillet til Innovationspris 2017
- Den nye redskabsbærer præsenteres på Have & Landskab for første gang i Danmark. Der er så meget nyudvikling i maskinen, at vi har indstillet den til messens Innovationspris 2017. Det er en maskine, vi forventer os rigtig meget af, og Kärcher har med denne maskine virkelig bevist, at vi er konkurrencedygtige inden for hele feltet for kompakte redskabsbærere, siger salgschef Flemming Christensen, Kärcher Danmark.
KÄRCHER KLAR MED ENDNU EN SPECIALISERET FEJE/-SUGEMASKINE
Kärchers MC 80 er en helt ny, specialudviklet og professionel feje/-sugemaskine i 2,5 tons klassen. Ud over uovertruffen komfort og brugervenlighed adskiller den sig ved at leve op til de nye miljøkrav fra 2019
Den knækstyrede Kärcher MC 80 opfylder allerede nu den såkaldte Stage V norm, som er EU’s kommende norm for emission fra 2019. Det er den første feje/-sugemaskine i klassen, der lever op til de kommende krav, og det sker i kraft af Yanmars helt nyudviklede Commonrail motor på 26kW.
MC 80 er designet til brug i byområder eller andre tætbefolkede steder. Den udmærker sig ved klassens mest rummelige og komfortable kabine og udsyn på 360 grader. Den har taget rummelighed og komfort med sig fra sine søskende MIC 50 og MC 130. Den betjenes ligesom de øvrige maskiner med to joysticks.
- Den nye fejemaskine præsenteres på Have & Landskab for første gang i Danmark. Der er så meget nyudvikling i maskinen, at vi har indstillet den til messens Innovationspris 2017. Det er en maskine, vi forventer os rigtig meget af, og vi har med denne maskine virkelig bevist, at vi er konkurrencedygtige på hele feltet for city fejemaskiner, siger salgschef Flemming Christensen, Kärcher Danmark.
Kärcher MC 80 er udviklet som fejemaskine uden kompromisser. Derfor de gode oversigtsforhold med den store kabine på 1,2 m3, samt, en affaldsbeholder, der rummer 800 liter.
Maskinen har individuel børstekontrol af de to børster, som kan feje i bredder fra 550 mm til 1630 mm. Børsterne kan betjenes individuelt, så den ene børste kan være nede og den anden oppe, eksempelvis ved niveauforskelle.
- Maskinen har en ECO-knap til quickstart, hvor den starter med de seneste feje indstillinger. Dermed kan føreren komme hurtigere i gang og fokusere på fejning og trafik, fortæller Flemming Christensen.
Sugemundstykket er monteret parallelt med maskinens foraksel, så det er optimalt beskyttet. Det er blot én af de detaljer, som medvirker til minimal nedetid og mindst mulige vedligeholdelsesomkostninger. Den har i øvrigt et CFD-optimeret (flowanalyse) turbine- og sugesystem.
Maskinen er kun 108 centimeter bred, men den har en lang akselafstand, som giver bedre komfort. Venderadius er på kun 91 centimeter. Den har kapacitet til 185 liter frisk vand.
Kärcher MC 80 er lillebror til MC 130. De to maskiner kan naturligvis stå alene hver for sig, men de supplerer også hinanden perfekt. De to maskiner er ligesom redskabsbærerne fra Kärcher udviklet over samme koncept, så service og reservedele på mange punkter er identiske. Den nye maskine kan naturligvis også indgå i Kärchers flådestyringssystem.