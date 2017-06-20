KÄRCHER INTRODUCERER FREMTIDSSIKRET, MILJØVENLIG REDSKABSBÆRER

Som den første redskabsbærer i sin klasse er Kärchers MIC 42 klar til den nye europæiske Stage V miljønorm. Dermed er maskinen klar til Europas små og store byer i fremtiden.

- Det er en maskine, der virkelig er gennemtænkt i alle detaljer. Al betjening af arbejds- og kørefunktioner sker naturligvis med ergonomisk placerede joysticks, så føreren kan fokusere på arbejdet og trafikken, siger salgschef Flemming Christensen, Kärcher Danmark.

Vi har lagt vægt på at designe en maskine, som er enkel at betjene og samtidig er nem at servicere og vedligeholde, således at driftsomkostninger minimeres.

Desuden har vi også haft stor fokus på førervenlighed både ved selve udformningen af maskinen og ved design af kabinen. Eksempelvis er akselafstanden øget for at give bedre køreegenskaber og komfort. Oversigtsforholdene fra kabinen er særdeles gode med 360 graders udsyn, så føreren kan føle sig tryg i trafikken.

Indstillet til Innovationspris 2017

- Den nye redskabsbærer præsenteres på Have & Landskab for første gang i Danmark. Der er så meget nyudvikling i maskinen, at vi har indstillet den til messens Innovationspris 2017. Det er en maskine, vi forventer os rigtig meget af, og Kärcher har med denne maskine virkelig bevist, at vi er konkurrencedygtige inden for hele feltet for kompakte redskabsbærere, siger salgschef Flemming Christensen, Kärcher Danmark.