K!Brush iQ

De intelligente sidebørster, der er opdelt i segmenter, kommer ind i alle køretøjets konturer. Med CareTouch-børstemateriale og K!Back iQ, det patenterede system der vipper sidebørsterne, når du vasker bilens bagende, kan du nyde godt af en rengøringsydelse fra Kärcher potalvaskeanlæg, der vil imponere dig og dine kunder fra alle vinkler.