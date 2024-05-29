Portalvaskeanlæg CW 5 Klean!Star iQ

Portalvaskeanlæg Klean!Star iQ gør bilvask til en fantastisk oplevelse. Dens unikke funktioner og designmuligheder imponerer selv de mest kræsne kunder.

Kärcher Klean!Star iQ 2 portalvaskeanlæg rengører en bil

 

Portalvaskeanlæg CW 5 Klean!Star iQ

Intelligent. Præcist. WOW. Vores Klean!Star iQ portalvaskeanlæg er perfekt til alle, der gerne vil skille sig ud fra mængden. Med inspirerende teknologi. De betagende vaskeresultater og spektakulære showeffekter sikrer en unik vaskeoplevelse.

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Kärcher Klean!Star iQ portalvaskeanlæg

Funktioner og fordele ved Kärcher potalvaskeanlæg

Unikke funktioner

  • Kärchers potalvaskeanlæg kommer med eksklusivt design med stærk Kärcher-branding plus unikke funktioner, der gør din hjemmeside til en magnet for kunder

Integreret vandbesparende funktion

  • Kärchers potalvaskeanlæg rengører effektivt, samtidig med at den sparer på ressourcerne, takket være den integrerede vandsparefunktion, der er inkluderet som standard.

Variable dimensioner

  • K!Adjust portalvaskeanlæg kan passe til enhver vaskehal takket være højdejusteringen
  • Udvidet gennemkørselsbredde, så der er plads til alle køretøjer

PORTALVASKEANLÆG: K!FUNKTIONER

Kärcher K!Design iQ portalvaskeanlæg kommer med mange smarte funktioner

K!Design iQ

Klean!Star iQ portalvaskeanlæg leveres som standard med LED-baggrundsbelyste akryldøre af høj kvalitet, inklusivt et informativt display om vaskefasen i Kärcher-design eller en farve efter eget valg. Den valgfrie dørrammebelysning giver din portal en unik atmosfære, som vil fange dine kunders opmærksomhed. LED-trafiklyset kan installeres til højre, venstre eller på begge sider, alt efter hvad du foretrækker.

Kärcher K!Foam iQ portalvaskeanlæg lægger et skumtæppe over køretøjet til forrengøring

K!Foam iQ

For at få en effektiv skumudlægning lægges der et skumtæppe til forrengøring over hele køretøjet i Kärcher portalvaskeanlæg.

Kärcher K!Power iQ portalvaskeanlæg kommer med kraftfuldt taghøjtrykssystem

K!Power iQ

Kärcher potalvaskeanlæg har en effektivt og kraftfuldt taghøjtrykssystem med 135° roterende, konturfølsomme, trinløst justerbare Kärcher-dyser. Tilbyder du også berøringsfri bilvask? K!Power iQ kombineret med sidehøjtryk giver dig mulighed for at opnå effektiv og kraftfuld rengøring af køretøjer i en vaskehøjde på op til 1,80 meter i sideområdet.

Kärcher K!Brush iQ portalvaskeanlæg har siddebørster der kommer ind på alle køretøjets konturer

K!Brush iQ

De intelligente sidebørster, der er opdelt i segmenter, kommer ind i alle køretøjets konturer. Med CareTouch-børstemateriale og K!Back iQ, det patenterede system der vipper sidebørsterne, når du vasker bilens bagende, kan du nyde godt af en rengøringsydelse fra Kärcher potalvaskeanlæg, der vil imponere dig og dine kunder fra alle vinkler.

Kärcher K!Planet iQ portalvaskeanlæg kommer med planetarisk hjulvasker

K!Planet iQ

Den patenterede, højdejusterbare planetariske hjulvasker med integreret højtryk sikrer fremragende rengøring af fælge og hjulhus på Kärcher portalvaskeanlæg. Rengøringen foregår efter samme princip som en elektrisk tandbørste med tre roterende børsteskiver, som rytmisk skifter omdrejningsretning. For at justere højden på hjulet kører hjulvaskeren i en S-bøjning og møder derfor altid midten af fælgen.

Kärcher K!Back iQ portalvaskeanlæg har omdrejede sidebørster bagtil for bedre at kunne rengøre køretøjets bagende

K!Back iQ

For at opnå optimal rengøring af køretøjets bagende er sidebørsterne drejet 90° bag køretøjet og vippet 15° mod køretøjets bagende på Kärcher portalvaskeanlæg. På den måde kan børsterne bedre tilpasse sig køretøjets konturer og fjerne snavset med et ensartet tryk.

Kärcher K!Dry iQ portalvaskeanlæg har perfekt allround-tørring

K!Dry iQ

Den 135° roterende, kontursporende, trinløst justerbare tagtørrer opnår perfekt allround-tørring på Kärchers portalvaskeanlæg, takket være den patenterede optimerede luftstrømning og det tabsfrie, flowoptimerede dysedrev.

Kärcher portalvaskeanlæg har inkorporeret LED-lys koncept

Lyskoncept for Portalvaskeanlæg

Den skiftende LED-belysning, der består af LED-belysning på indersiden af døren og LED-belysning på bagsiden, gør hver vaskecyklus på Kärchers portalvaskeanlæg til et syn for guder og gør dit sted til en sand magnet for kunderne.

Kärcher power dyser

Fuld kraft til dine køretøjer med Kärchers portalvaskeanlæg. Takket være deres unikke design garanterer vores power-dyser en 40 % højere og konstant rengøringsydelse. Vedligeholdelsesarbejdet er også reduceret til et minimum.

Kärcher portalvaskeanlæg garanterer 40% højere rengøringsydelse med dets power-dyser

Egnede rengøringsmidler til Portalvaskeanlæg

VehiclePro Klear!PreWash RM 890 til Kärcher portalvaskeanlæg

VehiclePro Klear!PreWash RM 890

Er et kraftigt og samtidig skånsomt forrengøringsmiddel, der hurtigt fjerner fastsiddende insekter, fedt, olier og emissionssnavs med Kärchers portalvaskeanlæg.

VehiclePro Klear!Rim RM 896 til Kärcher portalvaskeanlæg

VehiclePro Klear!Rim RM 896

Er en ekstremt kraftig, skånsom fælgrens til fjernelse af bremsestøv, dækslid og saltaflejringer. Den er velegnet til alle lakerede aluminiums- og stålfælge med Kärchers portalvaskeanlæg.

VehiclePro Klear!Foam RM 892 til Kärcher portalvaskeanlæg

VehiclePro Klear!Foam RM 892

Er et meget effektivt og skumintensivt aktivt skum til opløsning af olie, fedt og mineralforurening. Samtidig understøtter det børsternes glideevne og beskytter dermed køretøjets overflade inde i Kärchers portalvaskeanlæg.

VehiclePro Klear!Brush RM 891 til Kärcher portalvaskeanlæg

VehiclePro Klear!Brush RM 891

Er en rengøringsaktiv, vokskompatibel børsteshampoo, der pålideligt fjerner fedt, olie, snavs og fastsiddende insekter. Den øger børsternes glideevne og understøtter den selvrensende proces i Kärchers portalvaskeanlæg.

VehiclePro Foam Polish RM 837 til Kärcher portalvaskeanlæg

VehiclePro Foam Polish RM 837

Er en langtidsvirkende konservering og skumvoks med »reparationseffekt« til din CW 5 Klean!Star iQ portalvaskeanlæg. Den skaber en perfekt, strålende højglans og beskytter effektivt lakken mod vejsnavs, syreregn, insekter, vejsalt og andre miljøforhold.

VehiclePro Klear!Glow RM 894 til Kärcher portalvaskeanlæg

VehiclePro Klear!Glow RM 894

Er en meget effektiv voks, der bevarer lakkens glans og danner et vejrbestandigt lag, der beskytter bilen mod ydre miljøforhold. Fås til Kärchers portalvaskeanlæg.

VehiclePro Klear!Dry RM 893 til Kärcher portalvaskeanlæg

VehiclePro Klear!Dry RM 893

Er et effektivt tørremiddel til Kärchers portalvaskeanlæg. Vandfilmen rives eksplosivt og i stor udstrækning, hvilket giver et fremragende tørreresultat.

VehiclePro Klear!Shine RM 895 til Kärcher portalvaskeanlæg

VehiclePro Klear!Shine RM 895

Er en avanceret voks, der danner et vejrbestandigt, langtidsholdbart konserveringslag, som beskytter køretøjer mod ydre miljøforhold. Den særlige kombination af aktive ingredienser giver en spejllignende højglans samt langvarig hydrofobering med en sensationel perleeffekt, perfekt til Kärchers portalvaskeanlæg.

VANDBEHANDLING TIL PORTALVASKEANLÆG

Alle taler om miljøbeskyttelse og bæredygtighed. Dette er dit og vores bidrag.

WRB Bio vandbehandling til Kärcher portalvaskeanlæg

WRB Bio

Vandbehandling gennem naturlige processer ved hjælp af mikroorganismer resulterer i en enestående genbrugsvandkvalitet og sparer op til 98 % ferskvand til dit Kärcher portalvaskeanlæg. Takket være denne høje proceseffektivitet og bakteriernes nedbrydningskapacitet kan stort set alt vandet genbruges. Andre fordele for dig er det kompakte design og de lavere serviceomkostninger.

WRP car wash vandbehandling Kärcher portalvaskeanlæg

WRP Car Wash

Med dette system sparer du op til 85 % ferskvand til din Kärcher portalvaskeanlæg. Det genbruger oliefrit spildevand effektivt og omkostningseffektivt med en hydrocyklon. Du kan genbruge det genanvendte vand til alle vaskeprogrammer. Dette modulære og fleksible system giver dig den optimale løsning til næsten alle steder.

WRP 8000 vandbehandling til Kärcher portalvaskeanlæg

WRP 8000

Oliefrit spildevand genbruges effektivt og omkostningseffektivt takket være gennemprøvet sandfiltrering i Kärchers portalvaskeanlæg. Denne type vandbehandling gør det muligt at spare op til 85 % ferskvand. Det behandlede vand kan genbruges i alle vaskeprogrammer. Takket være det modulære koncept tilpasser systemet sig forholdene på stedet og giver en skræddersyet løsning til dine behov.

Af professionelle til professionelle - hvem er Portalvaskeanlæg Klean!Star iQ egnet til?

Klean!Star iQ portalvaskeanlæg til biler er perfekt til alle, der ønsker at forbedre deres kunders bilvaskeoplevelse. Denne portal er specielt udviklet til premium-servicestationer og private investorer og fokuserer primært på unikke funktioner til betagende vaskeresultater og spektakulære showeffekter samt holdbarhed og et eksklusivt design.

Kärcher Klean!Star iQ portalvaskeanlæg til tankstationer