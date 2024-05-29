Portalvaskeanlæg CW 5 Klean!Star iQ
Portalvaskeanlæg Klean!Star iQ gør bilvask til en fantastisk oplevelse. Dens unikke funktioner og designmuligheder imponerer selv de mest kræsne kunder.
Portalvaskeanlæg CW 5 Klean!Star iQ
Intelligent. Præcist. WOW. Vores Klean!Star iQ portalvaskeanlæg er perfekt til alle, der gerne vil skille sig ud fra mængden. Med inspirerende teknologi. De betagende vaskeresultater og spektakulære showeffekter sikrer en unik vaskeoplevelse.
Funktioner og fordele ved Kärcher potalvaskeanlæg
Unikke funktioner
- Kärchers potalvaskeanlæg kommer med eksklusivt design med stærk Kärcher-branding plus unikke funktioner, der gør din hjemmeside til en magnet for kunder
Integreret vandbesparende funktion
- Kärchers potalvaskeanlæg rengører effektivt, samtidig med at den sparer på ressourcerne, takket være den integrerede vandsparefunktion, der er inkluderet som standard.
Variable dimensioner
- K!Adjust portalvaskeanlæg kan passe til enhver vaskehal takket være højdejusteringen
- Udvidet gennemkørselsbredde, så der er plads til alle køretøjer
PORTALVASKEANLÆG: K!FUNKTIONER
K!Design iQ
Klean!Star iQ portalvaskeanlæg leveres som standard med LED-baggrundsbelyste akryldøre af høj kvalitet, inklusivt et informativt display om vaskefasen i Kärcher-design eller en farve efter eget valg. Den valgfrie dørrammebelysning giver din portal en unik atmosfære, som vil fange dine kunders opmærksomhed. LED-trafiklyset kan installeres til højre, venstre eller på begge sider, alt efter hvad du foretrækker.
K!Foam iQ
For at få en effektiv skumudlægning lægges der et skumtæppe til forrengøring over hele køretøjet i Kärcher portalvaskeanlæg.
K!Power iQ
Kärcher potalvaskeanlæg har en effektivt og kraftfuldt taghøjtrykssystem med 135° roterende, konturfølsomme, trinløst justerbare Kärcher-dyser. Tilbyder du også berøringsfri bilvask? K!Power iQ kombineret med sidehøjtryk giver dig mulighed for at opnå effektiv og kraftfuld rengøring af køretøjer i en vaskehøjde på op til 1,80 meter i sideområdet.
K!Brush iQ
De intelligente sidebørster, der er opdelt i segmenter, kommer ind i alle køretøjets konturer. Med CareTouch-børstemateriale og K!Back iQ, det patenterede system der vipper sidebørsterne, når du vasker bilens bagende, kan du nyde godt af en rengøringsydelse fra Kärcher potalvaskeanlæg, der vil imponere dig og dine kunder fra alle vinkler.
K!Planet iQ
Den patenterede, højdejusterbare planetariske hjulvasker med integreret højtryk sikrer fremragende rengøring af fælge og hjulhus på Kärcher portalvaskeanlæg. Rengøringen foregår efter samme princip som en elektrisk tandbørste med tre roterende børsteskiver, som rytmisk skifter omdrejningsretning. For at justere højden på hjulet kører hjulvaskeren i en S-bøjning og møder derfor altid midten af fælgen.
K!Back iQ
For at opnå optimal rengøring af køretøjets bagende er sidebørsterne drejet 90° bag køretøjet og vippet 15° mod køretøjets bagende på Kärcher portalvaskeanlæg. På den måde kan børsterne bedre tilpasse sig køretøjets konturer og fjerne snavset med et ensartet tryk.
K!Dry iQ
Den 135° roterende, kontursporende, trinløst justerbare tagtørrer opnår perfekt allround-tørring på Kärchers portalvaskeanlæg, takket være den patenterede optimerede luftstrømning og det tabsfrie, flowoptimerede dysedrev.
Lyskoncept for Portalvaskeanlæg
Den skiftende LED-belysning, der består af LED-belysning på indersiden af døren og LED-belysning på bagsiden, gør hver vaskecyklus på Kärchers portalvaskeanlæg til et syn for guder og gør dit sted til en sand magnet for kunderne.
Kärcher power dyser
Fuld kraft til dine køretøjer med Kärchers portalvaskeanlæg. Takket være deres unikke design garanterer vores power-dyser en 40 % højere og konstant rengøringsydelse. Vedligeholdelsesarbejdet er også reduceret til et minimum.
Egnede rengøringsmidler til Portalvaskeanlæg
VehiclePro Klear!PreWash RM 890
Er et kraftigt og samtidig skånsomt forrengøringsmiddel, der hurtigt fjerner fastsiddende insekter, fedt, olier og emissionssnavs med Kärchers portalvaskeanlæg.
VehiclePro Klear!Rim RM 896
Er en ekstremt kraftig, skånsom fælgrens til fjernelse af bremsestøv, dækslid og saltaflejringer. Den er velegnet til alle lakerede aluminiums- og stålfælge med Kärchers portalvaskeanlæg.
VehiclePro Klear!Foam RM 892
Er et meget effektivt og skumintensivt aktivt skum til opløsning af olie, fedt og mineralforurening. Samtidig understøtter det børsternes glideevne og beskytter dermed køretøjets overflade inde i Kärchers portalvaskeanlæg.
VehiclePro Klear!Brush RM 891
Er en rengøringsaktiv, vokskompatibel børsteshampoo, der pålideligt fjerner fedt, olie, snavs og fastsiddende insekter. Den øger børsternes glideevne og understøtter den selvrensende proces i Kärchers portalvaskeanlæg.
VehiclePro Foam Polish RM 837
Er en langtidsvirkende konservering og skumvoks med »reparationseffekt« til din CW 5 Klean!Star iQ portalvaskeanlæg. Den skaber en perfekt, strålende højglans og beskytter effektivt lakken mod vejsnavs, syreregn, insekter, vejsalt og andre miljøforhold.
VehiclePro Klear!Glow RM 894
Er en meget effektiv voks, der bevarer lakkens glans og danner et vejrbestandigt lag, der beskytter bilen mod ydre miljøforhold. Fås til Kärchers portalvaskeanlæg.
VehiclePro Klear!Dry RM 893
Er et effektivt tørremiddel til Kärchers portalvaskeanlæg. Vandfilmen rives eksplosivt og i stor udstrækning, hvilket giver et fremragende tørreresultat.
VehiclePro Klear!Shine RM 895
Er en avanceret voks, der danner et vejrbestandigt, langtidsholdbart konserveringslag, som beskytter køretøjer mod ydre miljøforhold. Den særlige kombination af aktive ingredienser giver en spejllignende højglans samt langvarig hydrofobering med en sensationel perleeffekt, perfekt til Kärchers portalvaskeanlæg.
VANDBEHANDLING TIL PORTALVASKEANLÆG
Alle taler om miljøbeskyttelse og bæredygtighed. Dette er dit og vores bidrag.
WRB Bio
Vandbehandling gennem naturlige processer ved hjælp af mikroorganismer resulterer i en enestående genbrugsvandkvalitet og sparer op til 98 % ferskvand til dit Kärcher portalvaskeanlæg. Takket være denne høje proceseffektivitet og bakteriernes nedbrydningskapacitet kan stort set alt vandet genbruges. Andre fordele for dig er det kompakte design og de lavere serviceomkostninger.
WRP Car Wash
Med dette system sparer du op til 85 % ferskvand til din Kärcher portalvaskeanlæg. Det genbruger oliefrit spildevand effektivt og omkostningseffektivt med en hydrocyklon. Du kan genbruge det genanvendte vand til alle vaskeprogrammer. Dette modulære og fleksible system giver dig den optimale løsning til næsten alle steder.
WRP 8000
Oliefrit spildevand genbruges effektivt og omkostningseffektivt takket være gennemprøvet sandfiltrering i Kärchers portalvaskeanlæg. Denne type vandbehandling gør det muligt at spare op til 85 % ferskvand. Det behandlede vand kan genbruges i alle vaskeprogrammer. Takket være det modulære koncept tilpasser systemet sig forholdene på stedet og giver en skræddersyet løsning til dine behov.
Af professionelle til professionelle - hvem er Portalvaskeanlæg Klean!Star iQ egnet til?
Klean!Star iQ portalvaskeanlæg til biler er perfekt til alle, der ønsker at forbedre deres kunders bilvaskeoplevelse. Denne portal er specielt udviklet til premium-servicestationer og private investorer og fokuserer primært på unikke funktioner til betagende vaskeresultater og spektakulære showeffekter samt holdbarhed og et eksklusivt design.