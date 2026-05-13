CV 30/2 Bp er den første batteridrevne opretstående børstetype støvsuger til professionel rengøring af alle tæpper og hårde overflader med en tankkapacitet på 3 liter. Den tilpasser perfekt til gulvbelægningen takket være den automatiske gulvdetektion. Den kraftige børste rengør grundigt tekstilgulvets fibre og retter dem synligt op. Den kompakte og manøvredygtige batteridrevne opretstående børstetype støvsuger kan nemt rengøre under senge og andre møbler takket være dens særligt lave jordafstand. Dette gør den perfekt til rengøringspersonale inden for bygningsrengøring eller hotelbranchen. En anden fordel er den hurtige og hygiejniske selvrensende børste. Hår, der opsamles af børsten, adskilles ved hjælp af en fodkontakt, og resten bliver automatisk støvsuget op. Den batteridrevne opretstående børstetype støvsuger CV 30/2 Bp har et meget brugervenligt design og har et innovativt håndtag: TÆND/SLUK-kontakt, eco!efficiency-tilstand og LED-display med visning af den resterende batterilevetid. Vær opmærksom på, at den kraftfulde Kärcher Battery Power+ batteri og den kompatible batterioplader skal bestilles separat ved bestilling af denne version. En yderst effektiv HEPA-14-filter er valgfrit tilgængelig.