Batteridrevet tæppestøvsuger CV 30/2 Bp
Første professionelle batteridrevne opretstående børstetype støvsuger til alle tæpper og hårde overflader: CV 30/2 Bp. Med automatisk gulvdetektion, lavt jordafstand og børsterensningsfunktion.
CV 30/2 Bp er den første batteridrevne opretstående børstetype støvsuger til professionel rengøring af alle tæpper og hårde overflader med en tankkapacitet på 3 liter. Den tilpasser perfekt til gulvbelægningen takket være den automatiske gulvdetektion. Den kraftige børste rengør grundigt tekstilgulvets fibre og retter dem synligt op. Den kompakte og manøvredygtige batteridrevne opretstående børstetype støvsuger kan nemt rengøre under senge og andre møbler takket være dens særligt lave jordafstand. Dette gør den perfekt til rengøringspersonale inden for bygningsrengøring eller hotelbranchen. En anden fordel er den hurtige og hygiejniske selvrensende børste. Hår, der opsamles af børsten, adskilles ved hjælp af en fodkontakt, og resten bliver automatisk støvsuget op. Den batteridrevne opretstående børstetype støvsuger CV 30/2 Bp har et meget brugervenligt design og har et innovativt håndtag: TÆND/SLUK-kontakt, eco!efficiency-tilstand og LED-display med visning af den resterende batterilevetid. Vær opmærksom på, at den kraftfulde Kärcher Battery Power+ batteri og den kompatible batterioplader skal bestilles separat ved bestilling af denne version. En yderst effektiv HEPA-14-filter er valgfrit tilgængelig.
Funktioner og fordele
Automatisk gulvdetektionAutomatisk tilpasning af rengøringsydelse til den respektive overflade. Fremragende rengøringsresultater på både tekstilgulve og hårde gulve.
Selvrensende børstefunktion ved hjælp af fodkontaktHår, der opsamles af børsten, adskilles og støvsuges op. Hurtig og effektiv rengøring af børsten uden at skulle fjerne den. Kontaktløs og derfor særligt hygiejnisk rengøring af børsten.
Multifunktionelt, innovativt håndtag med LED-displayMed ergonomisk TÆND/SLUK-knap. Med eco!efficiency-tilstand: forlænger batterilevetiden, reducerer driftsstøj. LED-display med praktisk visning af tilbageværende batterilevetid.
Kompakt design med meget lav jordafstand
- Den fleksible opretstående børstetype støvsuger kan justeres fladt på gulvet.
- Gør det muligt at støvsuge let under senge og andre møbler.
36 V Kärcher Battery Power+ batteriplatform
- Kompatibel med alle 36 V Kärcher Battery Power+ batterier og Battery Power batterier.
- Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Støvsugning (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Luftgennemstrømning (l/s)
|34
|Nominel ydelse (W)
|420
|Lydniveau (dB(A))
|64
|Beholdervolumen (l)
|3
|Arbejdsbredde (cm)
|30
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Ydeevne pr. batteriopladning (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Driftstid pr. opladning (/min)
|eco!efficiency indstilling: / max. 50 (6,0 Ah) Effektindstilling: / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency indstilling: / max. 67 (7,5 Ah) Effektindstilling: / max. 47 (7,5 Ah)
|Opladningstid, hurtigoplade 80 % / 100 % (min)
|44 / 68
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 310 x 1150
Scope of supply
- Varianter: Batteri og oplader medfølger ikke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Fugemundstykke
- Møbelmundstykke
- Rullebørstens hårdhed: medium blød
- Mængde af rullebørste: 1 Stk.
- Farve på rullebørste: sort
- Aftageligt sugerør
- Riflet sugeslange
Udstyr
- Materiale til filterposer: Fleece
Anvendelsesområder
- Stærkt anbefalet til arbejde indenfor rengøring af bygninger og i hotelsektoren
- Til grundig rengøring af alle gulve - fra hårde gulve til tæpper