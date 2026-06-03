Batteridrevet tæppestøvsuger CV 30/2 Bp Adv
CV 30/2 Bp Adv er den første batteridrevne opretstående børstetype støvsuger med automatisk gulvdetektion, børsterensningsfunktion, lav jordafstand og overflademundstykke. Den er designet til at kunne rengøre alle typer tæpper og hårde overflader.
Med ekstra overflademundstykke som standard imponerer den professionelle batteridrevne opretstående børstetype støvsuger CV 30/2 Bp Adv med fremragende rengøringsresultater og brugervenlighed. Den kompakte 3 liters batteridrevne opretstående børstetype støvsuger er perfekt tilpasset alle tæpper og hårde overflader takket være den automatiske gulvdetektion. Fibrene i tekstilgulve rengøres grundigt og rettes synligt op. Med sin særligt lave jordafstand er den batteridrevne og manøvredygtige opretstående børstetype støvsuger perfekt til rengøringspersonale i bygningsrengøring eller hotelbranchen til rengøring under senge og andre møbler. Også praktisk er den hurtige og hygiejniske selvrensende børste, som nemt kan aktiveres med en fodkontakt. Hår, der opsamles af børsten, adskilles, og resten støvsuges automatisk. TÆND/SLUK-kontakten, eco!efficiency-tilstanden og LED-displayet af den resterende batterilevetid på det innovative håndtag fuldender maskinen. Vær opmærksom på, at den kraftfulde Kärcher Battery Power+ batteri og den kompatible batterioplader skal bestilles separat ved bestilling af CV 30/2 Bp Adv. En yderst effektiv HEPA-14-filter er valgfrit tilgængelig.
Funktioner og fordele
Automatisk gulvdetektionAutomatisk tilpasning af rengøringsydelse til den respektive overflade. Fremragende rengøringsresultater på både tekstilgulve og hårde gulve.
Selvrensende børstefunktion ved hjælp af fodkontaktHår, der opsamles af børsten, adskilles og støvsuges op. Hurtig og effektiv rengøring af børsten uden at skulle fjerne den. Kontaktløs og derfor særligt hygiejnisk rengøring af børsten.
Alsidigt tilbehør.Fleksibelt overflademundstykke til rengøring af gulve, skabe og til overhovedet-arbejde. Praktisk møbelmundstykke og sprække mundstykke.
Multifunktionelt, innovativt håndtag med LED-display
- Med ergonomisk TÆND/SLUK-knap.
- Med eco!efficiency-tilstand: forlænger batterilevetiden, reducerer driftsstøj.
- LED-display med praktisk visning af tilbageværende batterilevetid.
Kompakt design med meget lav jordafstand
- Den fleksible opretstående børstetype støvsuger kan justeres fladt på gulvet.
- Gør det muligt at støvsuge let under senge og andre møbler.
36 V Kärcher Battery Power+ batteriplatform
- Kompatibel med alle 36 V Kärcher Battery Power+ batterier og Battery Power batterier.
- Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Støvsugning (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Luftgennemstrømning (l/s)
|34
|Nominel ydelse (W)
|420
|Lydniveau (dB(A))
|64
|Beholdervolumen (l)
|3
|Arbejdsbredde (cm)
|30
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Ydeevne pr. batteriopladning (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Driftstid pr. opladning (/min)
|eco!efficiency indstilling: / max. 50 (6,0 Ah) Effektindstilling: / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency indstilling: / max. 67 (7,5 Ah) Effektindstilling: / max. 47 (7,5 Ah)
|Opladningstid, hurtigoplade 80 % / 100 % (min)
|44 / 68
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 310 x 1150
Scope of supply
- Varianter: Batteri og oplader medfølger ikke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Fugemundstykke
- Møbelmundstykke
- Overflademundstykke
- Rullebørstens hårdhed: medium blød
- Mængde af rullebørste: 1 Stk.
- Farve på rullebørste: sort
- Aftageligt sugerør
- Riflet sugeslange
Udstyr
- Materiale til filterposer: Fleece
Videoer
Anvendelsesområder
- Stærkt anbefalet til arbejde indenfor rengøring af bygninger og i hotelsektoren