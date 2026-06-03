Med ekstra overflademundstykke som standard imponerer den professionelle batteridrevne opretstående børstetype støvsuger CV 30/2 Bp Adv med fremragende rengøringsresultater og brugervenlighed. Den kompakte 3 liters batteridrevne opretstående børstetype støvsuger er perfekt tilpasset alle tæpper og hårde overflader takket være den automatiske gulvdetektion. Fibrene i tekstilgulve rengøres grundigt og rettes synligt op. Med sin særligt lave jordafstand er den batteridrevne og manøvredygtige opretstående børstetype støvsuger perfekt til rengøringspersonale i bygningsrengøring eller hotelbranchen til rengøring under senge og andre møbler. Også praktisk er den hurtige og hygiejniske selvrensende børste, som nemt kan aktiveres med en fodkontakt. Hår, der opsamles af børsten, adskilles, og resten støvsuges automatisk. TÆND/SLUK-kontakten, eco!efficiency-tilstanden og LED-displayet af den resterende batterilevetid på det innovative håndtag fuldender maskinen. Vær opmærksom på, at den kraftfulde Kärcher Battery Power+ batteri og den kompatible batterioplader skal bestilles separat ved bestilling af CV 30/2 Bp Adv. En yderst effektiv HEPA-14-filter er valgfrit tilgængelig.