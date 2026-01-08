Støvsuger T 10/1
Denne støvsuger er særdeles robust, funktionel og kraftfuld, beregnet til professionelle brugere, ergonomisk og kompakt konstruktion. Den er udviklet specielt til at imødekomme de krav, der stilles i hoteller, gastronomi- og rengøringsbranchen samt detailhandlen.
Denne kompakte maskine er dimensioneret til 1.250 W og genererer et vakuum på 24,4 kPa (244 mbar). Den betjenes via fodkontakt, uden at man behøver standse. Det komfortabelt udformede, buede håndtag med trinløs regulerbar sugeevne gør, at brugeren kan arbejde ubesværet. Sugeslange på ca. 2,5 m. Støvsugerens gode køreegenskaber skyldes et chassis, som er monteret på to faste hjul og to drejelige hjul. En stødfanger hele vejen rundt sikrer, at den 7 l store beholder ikke beskadiger møblerne. T 10/1 leveres som standard med en fleecefilterpose, der tilbageholder tre gange så meget støv som traditionelle papirfilterposer. Et sekstrins-filtersystem sikrer perfekt støvtilbageholdelse. Udover den trelags-fleecefilterpose sikrer et motorbeskyttelsesfilter, et udstødningsfilter og et permanent hovedfilter, at udstødningsluften er ren. Hovedfiltret er lavet af vaskbar nylon, så maskinen kan arbejde uden støvpose.
Funktioner og fordele
Indbygget tilbehørsrum
Betjening via fodkontakt
- Du skal ikke bukke dig ned.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Støvsugning (mbar/kPa)
|220 / 22
|Luftgennemstrømning (l/s)
|43
|Nominel ydelse (W)
|700
|Beholdervolumen (l)
|10
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|10
|Lydniveau (dB(A))
|57
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9
|Mål (L x B x H) (mm)
|355 x 310 x 385
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 505 mm
- Materiale til sugerør: Stål, krom
- Kombimundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- Permanent filterkurv: Nylon
Udstyr
- Beholdermateriale: Plastik
Videoer
Anvendelsesområder
- Til grundig rengøring af alle gulve - fra hårde gulve til tæpper