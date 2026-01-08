Denne kompakte maskine er dimensioneret til 1.250 W og genererer et vakuum på 24,4 kPa (244 mbar). Den betjenes via fodkontakt, uden at man behøver standse. Det komfortabelt udformede, buede håndtag med trinløs regulerbar sugeevne gør, at brugeren kan arbejde ubesværet. Sugeslange på ca. 2,5 m. Støvsugerens gode køreegenskaber skyldes et chassis, som er monteret på to faste hjul og to drejelige hjul. En stødfanger hele vejen rundt sikrer, at den 7 l store beholder ikke beskadiger møblerne. T 10/1 leveres som standard med en fleecefilterpose, der tilbageholder tre gange så meget støv som traditionelle papirfilterposer. Et sekstrins-filtersystem sikrer perfekt støvtilbageholdelse. Udover den trelags-fleecefilterpose sikrer et motorbeskyttelsesfilter, et udstødningsfilter og et permanent hovedfilter, at udstødningsluften er ren. Hovedfiltret er lavet af vaskbar nylon, så maskinen kan arbejde uden støvpose.