Med en effekt på 850 W genererer den kompakte tørstøvsuger T 7/1 Classic et imponerende vakuum på 23,0 kPa. Støvsugeren er behageligt støjsvag med kun 63 dB(A). Maskinen har en 2 meter lang sugeslange og er meget let med en vægt på 3,5 kg. Den formstøbte bøjning (bend) muliggør lange arbejdsperioder uden træthed. Tørstøvsugerens gode køreegenskaber skyldes chassiset med to faste hjul og to styrehjul. En beskyttelseskant hele vejen rundt om sikrer, at den slagfaste beholder på 7,5 liter ikke forårsager skader på møbler m.m. T 7/1 Classic leveres som standard med en fleece-filterpose.