Støvsuger T 7/1 Classic
Let og ergonomisk: T 7/1 Classic med fleece-filterpose som standard er en støvsuger i indgangsklassen med et godt pris-ydelses-forhold, kraftig sugeevne og ledningsholder.
Med en effekt på 850 W genererer den kompakte tørstøvsuger T 7/1 Classic et imponerende vakuum på 23,0 kPa. Støvsugeren er behageligt støjsvag med kun 63 dB(A). Maskinen har en 2 meter lang sugeslange og er meget let med en vægt på 3,5 kg. Den formstøbte bøjning (bend) muliggør lange arbejdsperioder uden træthed. Tørstøvsugerens gode køreegenskaber skyldes chassiset med to faste hjul og to styrehjul. En beskyttelseskant hele vejen rundt om sikrer, at den slagfaste beholder på 7,5 liter ikke forårsager skader på møbler m.m. T 7/1 Classic leveres som standard med en fleece-filterpose.
Funktioner og fordele
Lav vægtUbesværet, også enhåndstransport over afsatser og trin. Lavere vægt med identisk containervolumen sammenlignet med konkurrerende modeller. Muligør langt, ubesværet arbejde.
Permanent hovedfilterkurvFremstillet af robust fleece. Bæredygtig: kan vaskes i hånden ved 30 °C.
Fremragende sugeevne.Professionel kvalitet. Godt forhold mellem pris og ydelse.
Kabelkrog
- Nem opbevaring af strømkablet.
- Sikker fastgørelse af kablet under transport.
Robust stødfanger
- Beskytter møbler, vægge og maskine mod skader.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Støvsugning (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luftgennemstrømning (l/s)
|40
|Nominel ydelse (W)
|850
|Beholdervolumen (l)
|7
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|62
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|375 x 285 x 310
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskop støvsugerrør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskop støvsugerør, materiale: Aluminium
- Gulvmundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- Beholdermateriale: Plastik
- Kabelkrog
Videoer
Anvendelsesområder
- Til alle hårde overflader, f.esk. Fliser, natursten, PVC og linoleum
- Gulvtæpper