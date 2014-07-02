Spray-extraction cleaner Puzzi 10/2 Adv
Med et 240 mm gulvtæppemundstykke, dosering af skumdæmper, et RM opbevaringsrum og en kobling til PW elbørste som standard - Puzzi 10/2 Adv tæpperenser til en højere områdeydelse.
Den professionelle Puzzi 10/2 Adv tæpperenser fra Kärcher leverer fremragende sugestyrke samt hygiejniske rengøringsresultater og sikrer at tekstiloverflader kan bruges igen hurtigt. Med dette formål sprøjter tæpperenseren rengøringsmidlet dybt ind i de tekstile fibre og fjerner det derefter igen med det løsnede snavs, hvilket gør den perfekt til rengøring af gulvtæpper og andre tekstiloverflader. Med hjælp fra en valgfri tilgængelig elbørste og dens roterende rulle, er områdeydelsen øget og rengøringsydelsen intensiveres. Den indbyggede dosering af skumdæmper forhindrer overdreven skumdannelse i skidtvandstanken, specielt når man skyller sæben af gulvtæpper. Det robuste design af Puzzi 10/2 Adv sikrer lang levetid og en høj omkostningseffektivitet - Ideel til entreprenører inden for bygningsservice eller i hotel- og hospitalitetssektoren. Apparatets låg og gulvmundstykket er gennemsigtige for bedre at kunne se det beskidte vand. Det efterfølgende er inkluderet: et 240 mm gulvtæppemundstykke, en kobling til PW elbørste, et opbevaringsrum til RM tabletter, et ergonomisk bærehåndtag og en kabelkrog.
Funktioner og fordele
Enestående rengøringsevne
- Perfekt dybdegående rensning af tekstiloverflader.
- Hurtig tørring betyder, at overfladen hurtigt kan bruges igen, takket være den fremragende sugepræstation.
- Enestående rengøringsresultater med synlig før- og eftereffekt.
Professionel kvalitet: ekstremt robust og holdbar.
- Effektiv pumpe med en lang levetid.
- Kraftfuld turbine med fremragende tillbagesugningspræstation.
Sæt med omfattende tilbehør til tæpperengøring
- Fleksibel sugelæbe, som giver optimal sugevinkel og fremragende tørreresultater.
- 240 mm bredt mundstykke med integreret SprayEx-sugeslange.
- Ergonomisk tohåndsgreb, som giver større brugerkomfort.
Integreret tilslutning til PW elbørste.
- Elbørste sikrer højere områdeydelse.
- Roterende rullebørste til at udligne gulvtæppefibre.
- Grundigere rengøring af gulvtæpper og tekstile gulvbelægninger.
Aftagelig, smart 2-i-1 snavsevandsbeholder
- Hurtig og enkel at fylde rentvandstanken.
- Praktisk og nem at tømme snavsevandstanken.
Nem at betjene, takket være to store knapper
- Ingen grund til at bøje sig ned: tænd/sluk-fodkontakt til hastighed og nem betjening.
- Hurtig 1-trins metode: kombineret sprøjtning og støvsugning på en gang.
- 2-trins metode: Spray på fibrene, og lad det trænge ind - støvsug det derefter af.
Indbygget skumdæmper dosering.
- Perfekt til skylning af sæbevaskede tæpper og gulvbelægninger af tekstil.
- Forhindrer ekstra skumning i beskidtvandstanken.
Indbygget opbevaringsrum til rengøringstabletter.
- Tabletter er altid lige ved hånden og beskyttet mod fugt.
- Sikker opbevaring selv under transport.
- Muliggør behovsbaseret dosering.
Kabelkrog
- Til sikker opbevaring af ledningen.
- Praktisk og beskytter ledningen.
- Maskinen er nem at transportere og opbevarer.
Integreret tilbehørsholder
- Integreret rørsholder med gulvmundstykke i bærehåndtaget.
- Nemt og behageligt at transportere og opbevare.
Specifikationer
Teknisk data
|Maks. kapacitet (m²/h)
|30 - 45
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Spraymængde (l/min)
|2
|Spraytryk (bar)
|2
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|10 / 9
|Turbineydelse (W)
|1250
|Pumpeydelse (W)
|80
|Spænding (V)
|220 - 240
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|11,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|16,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|705 x 320 x 435
Scope of supply
- Strømudtag til powerbørste: PW 30/1
- Rengøringsmiddel: RM 760 tabs, 2 Stk.
- Sprøjtesugeslange: 2.5 m
- Rum til rengøringstabs
- Kabelkrog
- Gulvmundstykke: 240 mm
- Spray-/sugepistol
- D-håndtag til spray-/sugeslange
- Udtagelig 2-i-1-beholder
- Spray-Ex rør: 1 Stk.
Udstyr
- Integreret opbevaring af tilbehør til polstring/sprækkedyse
- Mundstykke til dyse: Gulvmundstykke, Gul
Anvendelsesområder
- Til fiberdybderensning af tæpper og tekstile gulvbelægninger
- Til mellemrensning og målrettet pletfjernelse på tæpper
- Til målrettet fiberdybderensning af mindre tæppebelagte områder