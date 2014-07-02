Den professionelle Puzzi 10/2 Adv tæpperenser fra Kärcher leverer fremragende sugestyrke samt hygiejniske rengøringsresultater og sikrer at tekstiloverflader kan bruges igen hurtigt. Med dette formål sprøjter tæpperenseren rengøringsmidlet dybt ind i de tekstile fibre og fjerner det derefter igen med det løsnede snavs, hvilket gør den perfekt til rengøring af gulvtæpper og andre tekstiloverflader. Med hjælp fra en valgfri tilgængelig elbørste og dens roterende rulle, er områdeydelsen øget og rengøringsydelsen intensiveres. Den indbyggede dosering af skumdæmper forhindrer overdreven skumdannelse i skidtvandstanken, specielt når man skyller sæben af gulvtæpper. Det robuste design af Puzzi 10/2 Adv sikrer lang levetid og en høj omkostningseffektivitet - Ideel til entreprenører inden for bygningsservice eller i hotel- og hospitalitetssektoren. Apparatets låg og gulvmundstykket er gennemsigtige for bedre at kunne se det beskidte vand. Det efterfølgende er inkluderet: et 240 mm gulvtæppemundstykke, en kobling til PW elbørste, et opbevaringsrum til RM tabletter, et ergonomisk bærehåndtag og en kabelkrog.