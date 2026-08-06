Kraftfuld og kompakt maskine med Spray-Ex-system til rengøring af mindre tæppebelagte områder og polstrede møbler. Det er den maskine på markedet, der efterlader den laveste restfugtighed. Det betyder, at man klart hurtigere kan tage møblerne eller tæppet i brug igen efter rengøringen. Ledningen kan opbevares på en folde-ud-krog. Opbevaringsmulighed for håndmundstykket.