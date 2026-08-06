Spray-extraction cleaner Puzzi 8/1 C
Med tæpperenseren Puzzi 8/1 kompletterer vi vort eksisterende sortiment af tæpperensere med Spray-Ex-system og en kraftfuld maskine i begynderklassen. Denne Spray-Ex-maskine er effektiv til både polstrede møbler og pletrensning af gulvtæpper. Mængden af restfugt er meget lille; derfor kan rensede tæpper og polstrede møbler tages i brug igen meget hurtigt.
Kraftfuld og kompakt maskine med Spray-Ex-system til rengøring af mindre tæppebelagte områder og polstrede møbler. Det er den maskine på markedet, der efterlader den laveste restfugtighed. Det betyder, at man klart hurtigere kan tage møblerne eller tæppet i brug igen efter rengøringen. Ledningen kan opbevares på en folde-ud-krog. Opbevaringsmulighed for håndmundstykket.
Funktioner og fordele
Enestående rengøringsevnePerfekt dybdegående rensning af tekstiloverflader. Hurtig tørring betyder, at overfladen hurtigt kan bruges igen, takket være den fremragende sugepræstation. Enestående rengøringsresultater med synlig før- og eftereffekt.
Ergonomisk designet og ekstra kort møbelmundstykkeHåndtag og trykkontakter kan betjenes med blot én finger. Praktisk knop-form giver mulighed for flere måder at holde på. Rødt mundstykke til dysen sikrer effektivt vandforbrug.
Let og kompakt, robust designUbesværet, også enhåndstransport over afsatser og trin. Designet til lange perioder med træthedsfri brug. Lang levetid sikrer høj effektivitet.
Aftagelig, smart 2-i-1 snavsevandsbeholder
- Hurtig og enkel at fylde rentvandstanken.
- Praktisk og nem at tømme snavsevandstanken.
- Hurtigstart-illustration til enkel betjening.
Nem at betjene, takket være to store knapper
- Ingen grund til at bøje sig ned: tænd/sluk-fodkontakt til hastighed og nem betjening.
- Hurtig 1-trins metode: kombineret sprøjtning og støvsugning på en gang.
- 2-trins metode: Spray på fibrene, og lad det trænge ind - støvsug det derefter af.
Store baghjul og fleksible 360° styreruller
- Nem manøvrering, også på ujævne overflader.
- Særlig manøvredygtig og fleksibel at håndtere ved rengøring.
Foldbar kabelhægte
- Til sikker opbevaring af ledningen.
- Praktisk og beskytter ledningen.
- Maskinen er nem at transportere og opbevarer.
Stor, åben påfyldningsåbning til rent vand
- Praktisk, sikkert og hurtigt fyldt med rent vand.
- Tydeligt synlig indikator til maks. niveau.
- Ingen spild, når du trækker eller skubber maskinen.
Integreret opbevaring til polstringsdysen
- Takket være det kompakte design er polstringsdysen altid inden for rækkevidde.
- Sikker opbevaring også under transport.
Specifikationer
Teknisk data
|Maks. kapacitet (m²/h)
|12 - 18
|Luftgennemstrømning (l/s)
|71
|Støvsugning (mbar/kPa)
|270 / 27
|Spraymængde (l/min)
|1
|Spraytryk (bar)
|1
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|8 / 7
|Turbineydelse (W)
|1200
|Pumpeydelse (W)
|40
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Lydniveau (dB(A))
|71
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|8,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|524 x 332 x 442
Scope of supply
- Kort møbelmundstykke med håndtag
- Sprøjtesugeslange: 2.5 m
- Kabelkrog
- Udtagelig 2-i-1-beholder
Udstyr
- Integreret opbevaring af tilbehør til polstring/sprækkedyse
- Integreret opbevaring af gulvdyse
- Mundstykke til dyse: Møbelmundstykke, orange
Videoer
Anvendelsesområder
- Til intensiv fiber-dybderengøring af polstring og polstrede møbler
- Til målrettet pletfjerning på tekstiloverflader
- Til rengøring af alle tekstiloverflader – inklusive bilinteriør
- Til intensiv fiber-dybderengøring af polstrede bilsæder
- Til målrettet rensning af polstring på hygiejnefølsomme områder