Den eneste af sin slags i verden, som tilbyder et ekstremt robust design og ledningsfri fleksibilitet: Vores Puzzi 9/1 Bp Adv Pack. Som den eneste batteridrevne Spray Ex-maskine af professionel standard på markedet imponerer Puzzi altid med sin enestående ydeevne og maksimale bevægelsesfrihed ved dybderensning af polstring, tæpper og andre tekstilområder i alle brancher, hvad enten det drejer sig om hoteller eller restaurationsbranchen, bilvask eller bygningsrengøring. På trods af sin kraft er denne Puzzi ekstremt støjsvag, der gør den ideel til brug i offentlige områder: plus dens ergonomisk designede håndtag betyder, at den nemt kan bæres rundt med én hånd. For at opnå de bedste rengøringsresultater sættes rengøringsmidlet under tryk og sprøjtes dybt ind i tekstilfibrene, hvorefter det suges op igen sammen med det løsnede snavs. Leveres som standard: Polstermundstykke, sprøjtesugeslange, gulvmundstykke, sprøjteudsugningsrør, 2-i-1-beholder til ferskvand og snavset vand, integreret tilbehørsopbevaring etc. Når du bestiller maskinversionen, skal du være opmærksom på, at det kraftige 36 V Kärcher Battery Power+-batteri og tilhørende hurtigoplader skal bestilles separat.