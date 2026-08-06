Puzzi 9/1 Bp Adv

For maksimal manøvredygtighed til rengøring af tæpper eller andet tekstil: Vores robuste Puzzi 9/1 Bp Adv batteridrevet Spray Ex-maskine med polstermundstykke og gulvmundstykke.

Den eneste af sin slags i verden, som tilbyder et ekstremt robust design og ledningsfri fleksibilitet: Vores Puzzi 9/1 Bp Adv Pack. Som den eneste batteridrevne Spray Ex-maskine af professionel standard på markedet imponerer Puzzi altid med sin enestående ydeevne og maksimale bevægelsesfrihed ved dybderensning af polstring, tæpper og andre tekstilområder i alle brancher, hvad enten det drejer sig om hoteller eller restaurationsbranchen, bilvask eller bygningsrengøring. På trods af sin kraft er denne Puzzi ekstremt støjsvag, der gør den ideel til brug i offentlige områder: plus dens ergonomisk designede håndtag betyder, at den nemt kan bæres rundt med én hånd. For at opnå de bedste rengøringsresultater sættes rengøringsmidlet under tryk og sprøjtes dybt ind i tekstilfibrene, hvorefter det suges op igen sammen med det løsnede snavs. Leveres som standard: Polstermundstykke, sprøjtesugeslange, gulvmundstykke, sprøjteudsugningsrør, 2-i-1-beholder til ferskvand og snavset vand, integreret tilbehørsopbevaring etc. Når du bestiller maskinversionen, skal du være opmærksom på, at det kraftige 36 V Kärcher Battery Power+-batteri og tilhørende hurtigoplader skal bestilles separat.

Funktioner og fordele
Puzzi 9/1 Bp Adv: Kraftigt Kärcher Battery Power+ 36V batteri
Kraftigt Kärcher Battery Power+ 36V batteri
Ledningsfri bevægelsesfrihed. Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet. Kompatibel med alle maskiner fra 36 V Kärcher Battery Power+ batteriplatform.
Puzzi 9/1 Bp Adv: Holdbart, robust maskindesign
Holdbart, robust maskindesign
Lang levetid sikrer høj effektivitet. Robust og slidstærk membranpumpe. To store knapper betjenes med hånden eller foden for nemheds skyld.
Puzzi 9/1 Bp Adv: Sæt med omfattende tilbehør til tæpperengøring
Sæt med omfattende tilbehør til tæpperengøring
Fleksibel sugelæbe, som giver optimal sugevinkel og fremragende tørreresultater. 240 mm bredt mundstykke med integreret SprayEx-sugeslange. Ergonomisk tohåndsgreb, som giver større brugerkomfort.
Aftagelig, smart 2-i-1 snavsevandsbeholder
  • Hurtig og enkel at fylde rentvandstanken.
  • Praktisk og nem at tømme snavsevandstanken.
  • Quick-start guide til Puzzi 9/1 Bp for øget brugersikkerhed.
Ergonomisk bærehåndtag
  • Kan bæres i en hånd
  • Praktisk velafbalanceret maskine.
  • Sugeslangeholder integreret i bærehåndtaget for sikker og bekvem transport.
Integreret tilbehørsholder
  • Alt tilbehør kan let gemmes væk på maskinen og er derfor altid lige ved hånden.
  • Praktisk, indbygget opbevaringsrum til rengøringsmiddel/ taps.
  • Sikker opbevaring, også under transport.
Praktisk møbelmundstykke
  • Enkel og grundig rengøring af indtræk og polstrede møbler.
  • Perfekt til rengøring af køretøjers indre.
  • Takket være den lille størrelse er den velegnet til brug i trange rum.
Lav vægt
  • Ubesværet, også enhåndstransport over afsatser og trin.
  • Designet til lange perioder med træthedsfri brug.
  • Letvægts maskine.
Meget støjsvag
  • Velegnet til rengøring i støjfølsomme områder og om natten.
  • Øger brugerkomforten.
  • Meget støjsvag maskine til entry-level segmentet.
2-i-1 komfortsystem med integreret tæpperenserslange
  • Rengøringsmiddel/ sæbe/ tæpperens sprøjtes dybt ind i fibrene under tryk.
  • Grundig opsugning af rengøringsmiddel/ sæbe/ tæpperens og indgroet snavs.
  • Hurtigtørrende.
Specifikationer

Teknisk data

Batteriplatform 36 V Batteriplatform
Kapacitet (m²/h) 12 - 18
Vandtank rent/snavset vand (l) 9 / 7
Luftgennemstrømning (l/s) 57
Støvsugning (kPa) 15
Spraymængde (l/min) 0,5
Spraytryk (MPa) 0,16 - 0,22
Turbineydelse (W) 550
Pumpeydelse (W) 4
Motorydelse (W) 575
Lydniveau (dB(A)) 70
ID tilbehør ( ) ID 32
Antal batterier krævet (Stk.) 1
Driftstid pr. opladning (min) 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Opladningstid, hurtigoplade 80 % / 100 % (min) 58 / 81
Udgangseffekt (A) 6
Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V) 100 - 240
Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz) 50 - 60
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 7,6
Vægt inkl. emballage (kg) 13
Mål (L x B x H) (mm) 540 x 332 x 460

Scope of supply

  • Varianter: Batteri og oplader medfølger ikke
  • Sprøjtesugeslange: 2.5 m
  • Spray-Ex rør: 1 Stk., 700 mm, Metal
  • Motorværnsfilter
  • Rentvandsfilter
  • Møbelmundstykke
  • Rum til rengøringstabs
  • Udtagelig 2-i-1-beholder
  • Rengøringsmiddel: RM 760 tabs, 2 Tablets
  • Spray-/sugepistol

Udstyr

  • Transportlås til slange
  • Integreret tilbehørsholder
Puzzi 9/1 Bp Adv
Puzzi 9/1 Bp Adv
Videoer
Anvendelsesområder
  • Til intensiv fiber-dybderengøring af polstring og polstrede møbler
  • Til mellemrensning og målrettet pletfjernelse på tæpper
  • Til rengøring af alle tekstiloverflader – inklusive bilinteriør
  • Til intensiv fiber-dybderengøring af polstrede bilsæder
  • Til målrettet fiberdybderensning af mindre tæppebelagte områder
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