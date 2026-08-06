Puzzi 9/1 Bp Adv
For maksimal manøvredygtighed til rengøring af tæpper eller andet tekstil: Vores robuste Puzzi 9/1 Bp Adv batteridrevet Spray Ex-maskine med polstermundstykke og gulvmundstykke.
Den eneste af sin slags i verden, som tilbyder et ekstremt robust design og ledningsfri fleksibilitet: Vores Puzzi 9/1 Bp Adv Pack. Som den eneste batteridrevne Spray Ex-maskine af professionel standard på markedet imponerer Puzzi altid med sin enestående ydeevne og maksimale bevægelsesfrihed ved dybderensning af polstring, tæpper og andre tekstilområder i alle brancher, hvad enten det drejer sig om hoteller eller restaurationsbranchen, bilvask eller bygningsrengøring. På trods af sin kraft er denne Puzzi ekstremt støjsvag, der gør den ideel til brug i offentlige områder: plus dens ergonomisk designede håndtag betyder, at den nemt kan bæres rundt med én hånd. For at opnå de bedste rengøringsresultater sættes rengøringsmidlet under tryk og sprøjtes dybt ind i tekstilfibrene, hvorefter det suges op igen sammen med det løsnede snavs. Leveres som standard: Polstermundstykke, sprøjtesugeslange, gulvmundstykke, sprøjteudsugningsrør, 2-i-1-beholder til ferskvand og snavset vand, integreret tilbehørsopbevaring etc. Når du bestiller maskinversionen, skal du være opmærksom på, at det kraftige 36 V Kärcher Battery Power+-batteri og tilhørende hurtigoplader skal bestilles separat.
Funktioner og fordele
Kraftigt Kärcher Battery Power+ 36V batteriLedningsfri bevægelsesfrihed. Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet. Kompatibel med alle maskiner fra 36 V Kärcher Battery Power+ batteriplatform.
Holdbart, robust maskindesignLang levetid sikrer høj effektivitet. Robust og slidstærk membranpumpe. To store knapper betjenes med hånden eller foden for nemheds skyld.
Sæt med omfattende tilbehør til tæpperengøringFleksibel sugelæbe, som giver optimal sugevinkel og fremragende tørreresultater. 240 mm bredt mundstykke med integreret SprayEx-sugeslange. Ergonomisk tohåndsgreb, som giver større brugerkomfort.
Aftagelig, smart 2-i-1 snavsevandsbeholder
- Hurtig og enkel at fylde rentvandstanken.
- Praktisk og nem at tømme snavsevandstanken.
- Quick-start guide til Puzzi 9/1 Bp for øget brugersikkerhed.
Ergonomisk bærehåndtag
- Kan bæres i en hånd
- Praktisk velafbalanceret maskine.
- Sugeslangeholder integreret i bærehåndtaget for sikker og bekvem transport.
Integreret tilbehørsholder
- Alt tilbehør kan let gemmes væk på maskinen og er derfor altid lige ved hånden.
- Praktisk, indbygget opbevaringsrum til rengøringsmiddel/ taps.
- Sikker opbevaring, også under transport.
Praktisk møbelmundstykke
- Enkel og grundig rengøring af indtræk og polstrede møbler.
- Perfekt til rengøring af køretøjers indre.
- Takket være den lille størrelse er den velegnet til brug i trange rum.
Lav vægt
- Ubesværet, også enhåndstransport over afsatser og trin.
- Designet til lange perioder med træthedsfri brug.
- Letvægts maskine.
Meget støjsvag
- Velegnet til rengøring i støjfølsomme områder og om natten.
- Øger brugerkomforten.
- Meget støjsvag maskine til entry-level segmentet.
2-i-1 komfortsystem med integreret tæpperenserslange
- Rengøringsmiddel/ sæbe/ tæpperens sprøjtes dybt ind i fibrene under tryk.
- Grundig opsugning af rengøringsmiddel/ sæbe/ tæpperens og indgroet snavs.
- Hurtigtørrende.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Kapacitet (m²/h)
|12 - 18
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|9 / 7
|Luftgennemstrømning (l/s)
|57
|Støvsugning (kPa)
|15
|Spraymængde (l/min)
|0,5
|Spraytryk (MPa)
|0,16 - 0,22
|Turbineydelse (W)
|550
|Pumpeydelse (W)
|4
|Motorydelse (W)
|575
|Lydniveau (dB(A))
|70
|ID tilbehør ( )
|ID 32
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Driftstid pr. opladning (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Opladningstid, hurtigoplade 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Udgangseffekt (A)
|6
|Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz)
|50 - 60
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|13
|Mål (L x B x H) (mm)
|540 x 332 x 460
Scope of supply
- Varianter: Batteri og oplader medfølger ikke
- Sprøjtesugeslange: 2.5 m
- Spray-Ex rør: 1 Stk., 700 mm, Metal
- Motorværnsfilter
- Rentvandsfilter
- Møbelmundstykke
- Rum til rengøringstabs
- Udtagelig 2-i-1-beholder
- Rengøringsmiddel: RM 760 tabs, 2 Tablets
- Spray-/sugepistol
Udstyr
- Transportlås til slange
- Integreret tilbehørsholder
Videoer
Anvendelsesområder
- Til intensiv fiber-dybderengøring af polstring og polstrede møbler
- Til mellemrensning og målrettet pletfjernelse på tæpper
- Til rengøring af alle tekstiloverflader – inklusive bilinteriør
- Til intensiv fiber-dybderengøring af polstrede bilsæder
- Til målrettet fiberdybderensning af mindre tæppebelagte områder