Ukrudt, tætte buske og vildt græs: Med batteridrevne buskrydder BCU 260/36 Bp kan du nemt klare krævende jobs. Maskinen kan benyttes i støjfølsomme områder, da den ikke støjer og med det ergonomiske cykelhåndtag passer den i hånden. Med det relevante udstyr kan den også bruges som græstrimmer.