Buskrydder BCU 260/36 Bp
Vores batteridrevne BCU 260/36 Bp buskrydder til fjernelse af genstridigt og ukontrolleret plantevækst.
Ukrudt, tætte buske og vildt græs: Med batteridrevne buskrydder BCU 260/36 Bp kan du nemt klare krævende jobs. Maskinen kan benyttes i støjfølsomme områder, da den ikke støjer og med det ergonomiske cykelhåndtag passer den i hånden. Med det relevante udstyr kan den også bruges som græstrimmer.
Funktioner og fordele
Ergonomisk tohåndsgrebUbesværet arbejde over lange perioder. Optimal, afbalanceret vægtfordeling, så du kan arbejde uden at blive træt.
Dobbelt skulder bæreremBehagelig at bruge, især i lange perioder. Belastningsfordelingen over et større område reducerer belastningen.
Variabel hastighedKan tilpasses den bestemte anvendelse. Udvidet driftstid.
Børstekniv
- Højtydende, holdbar kniv lavet af hærdet stål.
Robust trimmerhoved
- Kan bruges som græsplæner med separat tilbehør (trimmerhoved og beskyttelse).
Motor uden børste.
- Minimal vedligeholdelsesindsats og lang levetid.
- Lav varmeproduktion og høj effektivitet.
Klar til øjeblikkelig brug takket være lithium-ion-teknologi
- Start med et tryk på en knap.
- Selvforsynende, sikkert og kabelfri.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V batteri platform
- Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
- Øger produktiviteten og sikkerheden under arbejdet.
Ingen emissioner af skadelige gasser eller CO2
- Beskytter miljøet og brugerens sundhed.
Mærkbart laver vibrations niveau sammenlignet med benzin drevne maskiner
- Ubesværet arbejde over lange perioder.
- Beskytter brugerens helbred.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Antal knive
|3
|Hastighed (rpm)
|Level 1: 4600 / Level 2: 5600
|Græstrimmer
|Klinge
|Skæringsdiameter (cm)
|26
|Spænding (V)
|36
|Driftstid pr. opladning (min)
|max. 55 (6,0 Ah) / max. 70 (7,5 Ah)
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|1803 x 644 x 364
Scope of supply
- Varianter: Batteri og oplader medfølger ikke
- Ergonomisk tohåndsgreb
- Dobbelt skulder bærerem
- Hex-nøgle
- Børstekniv
Videoer
Anvendelsesområder
- Kan klippe langt, hårdt græs, ukontrolleret plantevækst, stædig undervækst og vinstokke
- Til fjernelse af græs og ukontrolleret plantevækst på vanskeligt tilgængelige steder
- Til græsslåning af græs og ukontrolleret plantevækst på stejle skråninger