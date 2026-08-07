Buskrydder BCU 260/36 Bp

Vores batteridrevne BCU 260/36 Bp buskrydder til fjernelse af genstridigt og ukontrolleret plantevækst.

Ukrudt, tætte buske og vildt græs: Med batteridrevne buskrydder BCU 260/36 Bp kan du nemt klare krævende jobs. Maskinen kan benyttes i støjfølsomme områder, da den ikke støjer og med det ergonomiske cykelhåndtag passer den i hånden. Med det relevante udstyr kan den også bruges som græstrimmer.

Funktioner og fordele
Buskrydder BCU 260/36 Bp: Ergonomisk tohåndsgreb
Ergonomisk tohåndsgreb
Ubesværet arbejde over lange perioder. Optimal, afbalanceret vægtfordeling, så du kan arbejde uden at blive træt.
Buskrydder BCU 260/36 Bp: Dobbelt skulder bærerem
Dobbelt skulder bærerem
Behagelig at bruge, især i lange perioder. Belastningsfordelingen over et større område reducerer belastningen.
Buskrydder BCU 260/36 Bp: Variabel hastighed
Variabel hastighed
Kan tilpasses den bestemte anvendelse. Udvidet driftstid.
Børstekniv
  • Højtydende, holdbar kniv lavet af hærdet stål.
Robust trimmerhoved
  • Kan bruges som græsplæner med separat tilbehør (trimmerhoved og beskyttelse).
Motor uden børste.
  • Minimal vedligeholdelsesindsats og lang levetid.
  • Lav varmeproduktion og høj effektivitet.
Klar til øjeblikkelig brug takket være lithium-ion-teknologi
  • Start med et tryk på en knap.
  • Selvforsynende, sikkert og kabelfri.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V batteri platform
  • Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
  • Øger produktiviteten og sikkerheden under arbejdet.
Ingen emissioner af skadelige gasser eller CO2
  • Beskytter miljøet og brugerens sundhed.
Mærkbart laver vibrations niveau sammenlignet med benzin drevne maskiner
  • Ubesværet arbejde over lange perioder.
  • Beskytter brugerens helbred.
Specifikationer

Teknisk data

Batteriplatform 36 V Batteriplatform
Antal knive 3
Hastighed (rpm) Level 1: 4600 / Level 2: 5600
Græstrimmer Klinge
Skæringsdiameter (cm) 26
Spænding (V) 36
Driftstid pr. opladning (min) max. 55 (6,0 Ah) / max. 70 (7,5 Ah)
Vægt uden tilbehør (kg) 4,2
Vægt inkl. emballage (kg) 6,9
Mål (L x B x H) (mm) 1803 x 644 x 364

Scope of supply

  • Varianter: Batteri og oplader medfølger ikke
  • Ergonomisk tohåndsgreb
  • Dobbelt skulder bærerem
  • Hex-nøgle
  • Børstekniv
Buskrydder BCU 260/36 Bp
Buskrydder BCU 260/36 Bp
Buskrydder BCU 260/36 Bp
Videoer
Anvendelsesområder
  • Kan klippe langt, hårdt græs, ukontrolleret plantevækst, stædig undervækst og vinstokke
  • Til fjernelse af græs og ukontrolleret plantevækst på vanskeligt tilgængelige steder
  • Til græsslåning af græs og ukontrolleret plantevækst på stejle skråninger
Tilbehør
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