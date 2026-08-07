Motorsav CS 400/36 Bp
Vores CS 400/36 Bp batteridrevet kædesav giver ergonomisk arbejde med reduceret vibrationer og ingen udstødningsgas. Giver kraftfuld ydeevne til krævende daglig arbejde.
Ekstremt kraftfuld, med høj skæreevne og hastighed. CS 400/36 Bp imponerer i krævende dagligt arbejde – helt uden stanken af benzin. Perfekt balanceret og reducerede vibrationer sikrer at maskinen kan modstå selv de hårdeste anvendelser. Ydermere at den sikret gennem dens robust konstruktion.
Funktioner og fordele
Mekanisk kædebremse.Stop kæden straks i tilfælde af tilbageslag.
Automatisk smøring af kædenOptimal kædesmøring i lang levetid. Reducerer vedligeholdelsesindsatsen.
Integreret olietank med visningsvinduePåfyldningsniveauet er tydeligt synligt og let at læse. Olietankdæksel monteret for at forhindre lækage.
Integrerede kombinationsnøgler
- Aktiverer hurtig kædespænding.
- Kæde og skinne let at skifte.
Hurtig og kraftfuld.
- En højere kædehastighed på 23 m/s sikrer hurtigere og mere præcise snit.
- Høj ydeevne på niveau med benzindrevne maskiner, selv for hårdt træ.
Motor uden børste.
- Minimal vedligeholdelsesindsats og lang levetid.
- Lav varmeproduktion og høj effektivitet.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V batteri platform
- Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
- Øger produktiviteten og sikkerheden under arbejdet.
Ingen emissioner af skadelige gasser eller CO2
- Beskytter miljøet og brugerens sundhed.
Mærkbart laver vibrations niveau sammenlignet med benzin drevne maskiner
- Ubesværet arbejde over lange perioder.
- Beskytter brugerens helbred.
Op til 90% lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med benzindrevne værktøjer
- Især økonomisk, fordi der ikke er driftsomkostninger, f.eks. til benzin.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Styreskinne (mm)
|400
|Kædehastighed (m/s)
|23
|Kædedeling
|3/8″
|Kædemåler
|1,3 mm / 0,050"
|Antal led
|56
|Olietankvolumen (ml)
|160
|Vibrationsværdi af det forreste håndtag (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²)
|3
|Vibrationsværdier for bagerste håndtag (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²)
|3,4
|Fremdrift
|Motor uden børste.
|Spænding (V)
|36
|Ydeevne pr. batteriopladning (Skæring)
|max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
|Driftstid pr. opladning (min)
|max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|904 x 217 x 261
Scope of supply
- Varianter: Batteri og oplader medfølger ikke
- Styreskinne
- Kæde
- Kædebeskyttelse
- Automatisk smøring af kæden
- Kædebremse
- Oliestandsindikator
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til vedligeholdelse af hjemmet, havearbejde og skæring af små mængder brænde
- Til rydding efter storme og fældning af små og mellemstore træer
- Til vedligeholdelsesarbejde på træer og hække i parker og indre byområder
- Til træbearbejdning såsom skæring i størrelse eller skærebjælker i længden
- Velegnet til brug i lukkede rum