Hækkeklipper HT 650/36 Bp

Batteridrevet hækketrimmer HT 650/36 Bp er meget ergnomisk og har et roterende håndtag, som gør det nemt at komme rundt om hjørner og arbejde i højden.

Vores hækketrimmer HT 650/36 Bp imponerer med sin laserskråne og diamantbelagte tænder. I kombination med et 2-trin hastighedskontrol, kan hækkeklipperen skære besværet. Bæresystemet sikrer komfortabelt arbejde, mens anti-blokkeringssystem giver maksimal sikkerhed.

Funktioner og fordele
Hækkeklipper HT 650/36 Bp: Ergonomisk, drejeligt greb
Ergonomisk, drejeligt greb
Justerbart baghåndtag til komfortable skærede hækside. Beskytter leddet og reducerer træthedssymptomer.
Hækkeklipper HT 650/36 Bp: Blade og kontrolbeskyttelse
Blade og kontrolbeskyttelse
Blade og grebbeskyttelse forhindrer skader og øger sikkerheden. Forhindrer skader på klingen, når du arbejder i nærheden af ​​forhindringer.
Hækkeklipper HT 650/36 Bp: To skærehastigheder
To skærehastigheder
To skærehastigheder for et optimalt klipperesultat på alle tidspunkter.
Øje til bærestativ
  • Arbejd komfortabelt uden trættende takket være den jævne vægtfordeling.
  • Begrænser ikke brugerens bevægelsesfrihed.
Tosidet, laserskåret, diamantmalet blad
  • Præcise, perfekte snit.
  • Skærer endda tykke grene kraftigt og ubesværet.
Motor uden børste.
  • Minimal vedligeholdelsesindsats og lang levetid.
  • Lav varmeproduktion og høj effektivitet.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V batteri platform
  • Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
  • Øger produktiviteten og sikkerheden under arbejdet.
Ingen emissioner af skadelige gasser eller CO2
  • Beskytter miljøet og brugerens sundhed.
Mærkbart laver vibrations niveau sammenlignet med benzin drevne maskiner
  • Ubesværet arbejde over lange perioder.
  • Beskytter brugerens helbred.
Op til 90% lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med benzindrevne værktøjer
  • Især økonomisk, da der ikke er nogen benzinomkostninger.
Specifikationer

Teknisk data

Batteriplatform 36 V Batteriplatform
Skærelængde (mm) 650
Tandafstand (mm) 33
Hastighedsjustering Ja
Hastighedsindstillinger 2
Skæretype Laserskåret
Klingehastighed (skæring/min) Level 1: 2800 / Level 2: 3200
Spænding (V) 36
Driftstid pr. opladning (min) max. 80 (6,0 Ah) / max. 100 (7,5 Ah)
Vægt uden tilbehør (kg) 4,5
Vægt inkl. emballage (kg) 6,4
Mål (L x B x H) (mm) 1130 x 270 x 230

Scope of supply

  • Varianter: Batteri og oplader medfølger ikke
  • Bladbeskyttelse
  • Skærbeskyttelse
  • Sikkerhedsbeskyttelse
  • Greb: Roterbar
  • Anti-blokeringssystem
  • Vægophæng
Hækkeklipper HT 650/36 Bp
Hækkeklipper HT 650/36 Bp
Hækkeklipper HT 650/36 Bp
Anvendelsesområder
  • Til formning og skæring af hække, buske og buske
  • Ideel til brug i offentlige områder, grunde og haver
Tilbehør
Alle produkter, der bruger samme batteri