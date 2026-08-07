Hækkeklipper HT 650/36 Bp
Batteridrevet hækketrimmer HT 650/36 Bp er meget ergnomisk og har et roterende håndtag, som gør det nemt at komme rundt om hjørner og arbejde i højden.
Vores hækketrimmer HT 650/36 Bp imponerer med sin laserskråne og diamantbelagte tænder. I kombination med et 2-trin hastighedskontrol, kan hækkeklipperen skære besværet. Bæresystemet sikrer komfortabelt arbejde, mens anti-blokkeringssystem giver maksimal sikkerhed.
Funktioner og fordele
Ergonomisk, drejeligt grebJusterbart baghåndtag til komfortable skærede hækside. Beskytter leddet og reducerer træthedssymptomer.
Blade og kontrolbeskyttelseBlade og grebbeskyttelse forhindrer skader og øger sikkerheden. Forhindrer skader på klingen, når du arbejder i nærheden af forhindringer.
To skærehastighederTo skærehastigheder for et optimalt klipperesultat på alle tidspunkter.
Øje til bærestativ
- Arbejd komfortabelt uden trættende takket være den jævne vægtfordeling.
- Begrænser ikke brugerens bevægelsesfrihed.
Tosidet, laserskåret, diamantmalet blad
- Præcise, perfekte snit.
- Skærer endda tykke grene kraftigt og ubesværet.
Motor uden børste.
- Minimal vedligeholdelsesindsats og lang levetid.
- Lav varmeproduktion og høj effektivitet.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V batteri platform
- Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
- Øger produktiviteten og sikkerheden under arbejdet.
Ingen emissioner af skadelige gasser eller CO2
- Beskytter miljøet og brugerens sundhed.
Mærkbart laver vibrations niveau sammenlignet med benzin drevne maskiner
- Ubesværet arbejde over lange perioder.
- Beskytter brugerens helbred.
Op til 90% lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med benzindrevne værktøjer
- Især økonomisk, da der ikke er nogen benzinomkostninger.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Skærelængde (mm)
|650
|Tandafstand (mm)
|33
|Hastighedsjustering
|Ja
|Hastighedsindstillinger
|2
|Skæretype
|Laserskåret
|Klingehastighed (skæring/min)
|Level 1: 2800 / Level 2: 3200
|Spænding (V)
|36
|Driftstid pr. opladning (min)
|max. 80 (6,0 Ah) / max. 100 (7,5 Ah)
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|1130 x 270 x 230
Scope of supply
- Varianter: Batteri og oplader medfølger ikke
- Bladbeskyttelse
- Skærbeskyttelse
- Sikkerhedsbeskyttelse
- Greb: Roterbar
- Anti-blokeringssystem
- Vægophæng
Anvendelsesområder
- Til formning og skæring af hække, buske og buske
- Ideel til brug i offentlige områder, grunde og haver