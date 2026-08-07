Komfortabel at bære, perfekt balanceret, lav støj og næsten vibrationsfri takket være den fjederopspændte turbine. Kärchers batteridrevne løvblæser m/rygsæk LBB 1060/36 Bp er det ideelle valg til lange arbejdsperioder. Den høje lufthastighed og luftgennemstrømning giver denne meget kraftfulde maskiner mulighed for at rengøring store områder på ingen tid.