Løvblæser LB 1060/36 Bp
Komfortabel at have på ryggen med næsten ingen vibrationer: LBB 1060/36 Bp løvblæser med rygsæk gør det muligt at arbejde uden at blive udmattet. Ideal til kraftfuld og stille arbejde på store områder.
Komfortabel at bære, perfekt balanceret, lav støj og næsten vibrationsfri takket være den fjederopspændte turbine. Kärchers batteridrevne løvblæser m/rygsæk LBB 1060/36 Bp er det ideelle valg til lange arbejdsperioder. Den høje lufthastighed og luftgennemstrømning giver denne meget kraftfulde maskiner mulighed for at rengøring store områder på ingen tid.
Funktioner og fordele
Trinløs hastighed og turboknapOptimeret blæsehastighedstilpasning og ydelse øges efter behov. Maksimal kontrol, når man fjerner stædigt løv og snavs.
Lang driftstidTo batterirum til særlig lang brugstid. Perfekt til professionel brug.
Praktisk at bære på ryggenArbejd komfortabelt takket være de polstrede skulderstropper. Smart ergonomisk design i lange perioder med arbejde.
Fjederbelastet blæser
- Reducerer vibrationer og giver dig mulighed for at arbejde uden at trætte.
- Beskytter brugerens helbred.
Enestående høj ydelse
- Den højeste ydelse med batteridrevet rygsæksbladblæser i sin klasse.
- Høj lufthastighed og gennemstrømning for de bedste rengøringsresultater.
Motor uden børste.
- Minimal vedligeholdelsesindsats og lang levetid.
- Lav varmeproduktion og høj effektivitet.
Ekstremt lavt støjniveau
- Ideel til arbejde i støjfølsomme områder og om natten.
- Reduceret indflydelse på mennesker og miljø.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V batteri platform
- Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
- Øger produktiviteten og sikkerheden under arbejdet.
Ingen emissioner af skadelige gasser eller CO2
- Beskytter miljøet og brugerens sundhed.
Op til 90% lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med benzindrevne værktøjer
- Især økonomisk, da der ikke er nogen benzinomkostninger.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Luftgennemstrømning (m³/h)
|1060
|Lufthastighed (m/s)
|max. 65
|Blæsekraft (N)
|19
|Hastighedsregulering
|Variabel
|Spænding (V)
|36
|Driftstid pr. opladning (min)
|max. 30 (6,0 Ah) / max. 40 (7,5 Ah)
|Vægt uden tilbehør (kg)
|8,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|1597 x 546 x 470
Scope of supply
- Varianter: Batteri og oplader medfølger ikke
- Standard dyse med metalskraber
Videoer
Anvendelsesområder
- Til rengøring af store områder og fjernelse af store mængder let affald
- Til rengøring af døde blade, havestiklinger, snavs og snavs
- Ideel til at arbejde i støjfølsomme områder, inklusive om natten