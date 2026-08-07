Løvblæser LB 930/36 Bp
Vores batteridrevne LB 930/36 Bp løvblæser fjerne tørre blade og skidt hurtigt, grundigt og stille. Helt uden udstødningsgasser.
Vores batteridrevne løvblæser LB 960/36 Bp er stille og kraftuld og hjælper med at fjerne blade og andre genstande hurtigt og støjvenligt. Udleder ingen udstødning og er nem at håndtere, da den kun kræver minimal vedligeholdelse.
Funktioner og fordele
Metal skraberRenser klæbrige rester og snavs. Beskytter enden af blæserøret mod skader.
HøjhastighedsdyseKoncentrerer blæsereglen på et mindre område. Tømmer let våde blade og snavs.
Trinløs hastighed og turboknapOptimeret blæsehastighedstilpasning og ydelse øges efter behov. Maksimal kontrol, når man fjerner stædigt løv og snavs.
Komfortabel skulderrem
- Gør det muligt praktisk, behagelig positionering, så du kan arbejde uden at blive træt.
- Afbalanceret design.
Op til 50 % mere lydlys sammenlignet med benzin drevne maskiner
- Ideel til arbejde i støjfølsomme områder og om natten.
- Reduceret indflydelse på mennesker og miljø.
Motor uden børste.
- Minimal vedligeholdelsesindsats og lang levetid.
- Lav varmeproduktion og høj effektivitet.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V batteri platform
- Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
- Øger produktiviteten og sikkerheden under arbejdet.
Ingen emissioner af skadelige gasser eller CO2
- Beskytter miljøet og brugerens sundhed.
Mærkbart laver vibrations niveau sammenlignet med benzin drevne maskiner
- Ubesværet arbejde over lange perioder.
- Beskytter brugerens helbred.
Op til 90% lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med benzindrevne værktøjer
- Især økonomisk, da der ikke er nogen benzinomkostninger.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Luftgennemstrømning (m³/h)
|930
|Lufthastighed (m/s)
|max. 60
|Blæsekraft (N)
|14
|Spænding (V)
|36
|Driftstid pr. opladning (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5
|Mål (L x B x H) (mm)
|916 x 177 x 325
Scope of supply
- Varianter: Batteri og oplader medfølger ikke
- Standard dyse med metalskraber
- Højhastighedsdyse
- Skulderstrop
Videoer
Anvendelsesområder
- Til rengøring af små til mellemstore områder og rydding af let affald
- Til rensning af snavs fra steder, der er vanskeligt tilgængelige
- Til rengøring af døde blade, havestiklinger, snavs og snavs
- Ideel til at arbejde i støjfølsomme områder, inklusive om natten