Plæneklipper LM 530/36 Bp
Robust og pålidelig LM 530/36 Bp plæneklipper. Stor fleksibilitet, lav støj og ingen udstødning.
Den batteridrevne plæneklipper LM 530/36 Bp giver mange muligheder uden at støje eller udstøde gasser. Robust, med stål klippeskjold, hjul med kugleleje, intelligent klippehastighed og variabel kørehastighed. Denne agile maskine opfylder alle vigtige krav. Det klippede græs opsamles, bioklippes og fordeles, og brugen er meget nem. Skubbehåndtaget kan foldes ned, så maskinen ikke fylder meget ved transport eller opbevaring.
Funktioner og fordele
Enkel justering af klippehøjdeKan let og bekvemt justeres til den passende skærehøjde. Præcis justering af skærehøjden til den tilsigtede brug.
Variabel selvkørende motorKan justeres for hver enkelt bruger med glidekontrollen. Sparer energi og lindrer belastning.
Intelligent automatisk hastighedskontrolOptimal skærehastighed for konstant gode resultater. Beskytter batteriet og øger rækkevidden.
Klippeskjold af stål
- Meget robust design.
- Holdbare komponenter.
3-i-1-funktion til brug i forskellige indstillinger
- Græs kan enten opsamles, mulched eller udvises.
Motor uden børste.
- Minimal vedligeholdelsesindsats og lang levetid.
- Lav varmeproduktion og høj effektivitet.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V batteri platform
- Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
- Øger produktiviteten og sikkerheden under arbejdet.
Betydeligt lavere støjemission sammenlignet med benzindrevne græsslåmaskiner
- Ideel til arbejde i støjfølsomme områder og om natten.
- Reduceret indflydelse på mennesker og miljø.
Lav vibration og emissioner sammenlignet med benzinmotorer
- Ubesværet arbejde over lange perioder.
- Beskytter miljøet og brugerens sundhed.
Op til 90% lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med benzindrevne værktøjer
- Især økonomisk, da der ikke er nogen benzinomkostninger.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Skærebredde (mm)
|530
|Skærehøjde (mm)
|30 - 110
|Hastighed (rpm)
|3100
|Kørehastighed (km/h)
|2 - 5
|Klippeskjoldmateriale
|Stål
|Kapacitet af græsopsamler (l)
|70
|Græsfangermateriale
|Stof
|Lydeffektniveau (dB(A))
|95
|Vibrationsværdi (m/s²)
|0,8
|Spænding (V)
|36
|Ydeevne pr. batteriopladning (m²)
|max. 600 (6,0 Ah) / max. 750 (7,5 Ah)
|Driftstid pr. opladning (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
|Vægt uden tilbehør (kg)
|32
|Vægt inkl. emballage (kg)
|38
|Mål (L x B x H) (mm)
|1580 x 550 x 1130
Scope of supply
- Varianter: Batteri og oplader medfølger ikke
- Baghjulstræk
- Bioklip kit
- Græsfanger
- Klinge
Videoer
Anvendelsesområder
- Til klipning af små til mellemstore græsplæner
- Under græsslåning kan græs opsamles i en græsopsamlingsboks, udvises fra siden eller klæbes