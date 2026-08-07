Den batteridrevne plæneklipper LM 530/36 Bp giver mange muligheder uden at støje eller udstøde gasser. Robust, med stål klippeskjold, hjul med kugleleje, intelligent klippehastighed og variabel kørehastighed. Denne agile maskine opfylder alle vigtige krav. Det klippede græs opsamles, bioklippes og fordeles, og brugen er meget nem. Skubbehåndtaget kan foldes ned, så maskinen ikke fylder meget ved transport eller opbevaring.