Græstrimmer LT 380/36 Bp
Ideel til områder som er svært tilgængelig: Vores højtydende LT 380/36 Bp græstrimmer er ekstremt komfortabel at håndtere.
Kärcher græstrimmer LT 380/36 Bp er klar til brug når plæneklipperen ikke kan komme til. Takket være variabel hastighed, stor skærebredde og udholdenhed, er den lette batteridrevne græstrimmer perfekt til store områder - uden udledning, få vibrationer og lav støj.
Funktioner og fordele
Ergonomisk, rundt grebGør det muligt for dig at arbejde i komfort. Kan justeres individuelt for hver bruger.
Robust trimmerhovedTryk bare på trimmerlinjen ved at trykke på hovedet på jorden. Praktisk, let linielæsning.
Variabel hastighedKan tilpasses den bestemte anvendelse. Udvidet driftstid.
Komfortabel skulderrem
- Gør det muligt praktisk, behagelig positionering, så du kan arbejde uden at blive træt.
- Afbalanceret design.
Motor uden børste.
- Minimal vedligeholdelsesindsats og lang levetid.
- Lav varmeproduktion og høj effektivitet.
Klar til øjeblikkelig brug takket være lithium-ion-teknologi
- Start med et tryk på en knap.
- Selvforsynende, sikkert og kabelfri.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V batteri platform
- Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
- Øger produktiviteten og sikkerheden under arbejdet.
Ingen emissioner af skadelige gasser eller CO2
- Beskytter miljøet og brugerens sundhed.
Mærkbart laver vibrations niveau sammenlignet med benzin drevne maskiner
- Ubesværet arbejde over lange perioder.
- Beskytter brugerens helbred.
Op til 90% lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med benzindrevne værktøjer
- Især økonomisk, da der ikke er nogen benzinomkostninger.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Linediameter (mm)
|1,6
|Gevindforlænger
|Automatisk pressesystem
|Trimmerens ledningsgeometri
|Rund, med fordybning
|Hastighedsjustering
|Ja
|Hastighed (rpm)
|Level 1: 4600 / Level 2: 5600
|Skærrer
|Ledningshoved
|Skærediameter (cm)
|38
|Spænding (V)
|36
|Driftstid pr. opladning (min)
|max. 35 (6,0 Ah) / max. 45 (7,5 Ah)
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|1780 x 360 x 250
Scope of supply
- Ekstra håndtag
- Skulderstrop
- Hex-nøgle
- Spole
Videoer
Anvendelsesområder
- Til græsslåning af græs på vanskeligt tilgængelige steder
- Til græsslåning af græs omkring gadeskilt, træer eller under parkbænke
- Til brug i stejlet terræn
- Velegnet til langt, hårdt græs