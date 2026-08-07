Græstrimmer LT 380/36 Bp

Ideel til områder som er svært tilgængelig: Vores højtydende LT 380/36 Bp græstrimmer er ekstremt komfortabel at håndtere.

Kärcher græstrimmer LT 380/36 Bp er klar til brug når plæneklipperen ikke kan komme til. Takket være variabel hastighed, stor skærebredde og udholdenhed, er den lette batteridrevne græstrimmer perfekt til store områder - uden udledning, få vibrationer og lav støj.

Funktioner og fordele
Græstrimmer LT 380/36 Bp: Ergonomisk, rundt greb
Ergonomisk, rundt greb
Gør det muligt for dig at arbejde i komfort. Kan justeres individuelt for hver bruger.
Græstrimmer LT 380/36 Bp: Robust trimmerhoved
Robust trimmerhoved
Tryk bare på trimmerlinjen ved at trykke på hovedet på jorden. Praktisk, let linielæsning.
Græstrimmer LT 380/36 Bp: Variabel hastighed
Variabel hastighed
Kan tilpasses den bestemte anvendelse. Udvidet driftstid.
Komfortabel skulderrem
  • Gør det muligt praktisk, behagelig positionering, så du kan arbejde uden at blive træt.
  • Afbalanceret design.
Motor uden børste.
  • Minimal vedligeholdelsesindsats og lang levetid.
  • Lav varmeproduktion og høj effektivitet.
Klar til øjeblikkelig brug takket være lithium-ion-teknologi
  • Start med et tryk på en knap.
  • Selvforsynende, sikkert og kabelfri.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V batteri platform
  • Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
  • Øger produktiviteten og sikkerheden under arbejdet.
Ingen emissioner af skadelige gasser eller CO2
  • Beskytter miljøet og brugerens sundhed.
Mærkbart laver vibrations niveau sammenlignet med benzin drevne maskiner
  • Ubesværet arbejde over lange perioder.
  • Beskytter brugerens helbred.
Op til 90% lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med benzindrevne værktøjer
  • Især økonomisk, da der ikke er nogen benzinomkostninger.
Specifikationer

Teknisk data

Batteriplatform 36 V Batteriplatform
Linediameter (mm) 1,6
Gevindforlænger Automatisk pressesystem
Trimmerens ledningsgeometri Rund, med fordybning
Hastighedsjustering Ja
Hastighed (rpm) Level 1: 4600 / Level 2: 5600
Skærrer Ledningshoved
Skærediameter (cm) 38
Spænding (V) 36
Driftstid pr. opladning (min) max. 35 (6,0 Ah) / max. 45 (7,5 Ah)
Vægt uden tilbehør (kg) 3,5
Vægt inkl. emballage (kg) 5,6
Mål (L x B x H) (mm) 1780 x 360 x 250

Scope of supply

  • Ekstra håndtag
  • Skulderstrop
  • Hex-nøgle
  • Spole
Græstrimmer LT 380/36 Bp
Græstrimmer LT 380/36 Bp
Græstrimmer LT 380/36 Bp
Videoer
Anvendelsesområder
  • Til græsslåning af græs på vanskeligt tilgængelige steder
  • Til græsslåning af græs omkring gadeskilt, træer eller under parkbænke
  • Til brug i stejlet terræn
  • Velegnet til langt, hårdt græs
Tilbehør
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