Multi-tool MT 36 Bp
Vores MT 36 Bp batteridrevet mulit-værktøj kan have forskelligt værktøj monteret på den afhængigt at arbejdsopgaven. Alt fra hækkeklipper til beskærere kan håndteres af kun én maskine.
Vores batteridrevne Multi-tool MT 36 Bp erstatter adskillige værktøj fra motorsav og hækkeklipper m/ stang. Multiværktøjet imponere med gnidningsløs drift, samt ingen støj eller udstødning. Med hurtig tilkobling uden værktøj, robust stålstang og børsteløs motor.
Funktioner og fordele
Praktisk hurtig koblingSkift vedhæftede filer let, hurtigt og uden værktøjer. Kompakt og let at transportere og opbevare.
Ergonomisk, rundt grebGør det muligt for dig at arbejde i komfort. Kan justeres individuelt for hver bruger.
Variabel hastighedKan tilpasses den bestemte anvendelse. Udvidet driftstid.
Fast, glat stålskaft
- Robust design.
- Holdbare komponenter.
Højtydende motor med højt drejningsmoment
- Har samme høje ydelse som en benzinmotor med fordelene ved en batteridrevet maskine.
Motor uden børste.
- Minimal vedligeholdelsesindsats og lang levetid.
- Lav varmeproduktion og høj effektivitet.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V batteri platform
- Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
- Øger produktiviteten og sikkerheden under arbejdet.
Ingen emissioner af skadelige gasser eller CO2
- Beskytter miljøet og brugerens sundhed.
Mærkbart laver vibrations niveau sammenlignet med benzin drevne maskiner
- Ubesværet arbejde over lange perioder.
- Beskytter brugerens helbred.
Op til 90% lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med benzindrevne værktøjer
- Især økonomisk, da der ikke er nogen benzinomkostninger.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Hastighed (rpm)
|7800 / 6800
|Spænding (V)
|36
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|951 x 197 x 188
Scope of supply
- Rundt gummigreb
- Skulderstrop
- Hurtig tilslutning
Anvendelsesområder
- Til brug med MT HT 550/36 til beskæring af høje buske, buske og hække
- Til brug med MT CS 250/36 til sikkert at fjerne og bortskaffe trægrene
- Højtydende drivenhed til MT HT 550/36 og MT CS 250/36