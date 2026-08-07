Multi-tool MT 36 Bp

Vores MT 36 Bp batteridrevet mulit-værktøj kan have forskelligt værktøj monteret på den afhængigt at arbejdsopgaven. Alt fra hækkeklipper til beskærere kan håndteres af kun én maskine.

Vores batteridrevne Multi-tool MT 36 Bp erstatter adskillige værktøj fra motorsav og hækkeklipper m/ stang. Multiværktøjet imponere med gnidningsløs drift, samt ingen støj eller udstødning. Med hurtig tilkobling uden værktøj, robust stålstang og børsteløs motor.

Funktioner og fordele
Multi-tool MT 36 Bp: Praktisk hurtig kobling
Praktisk hurtig kobling
Skift vedhæftede filer let, hurtigt og uden værktøjer. Kompakt og let at transportere og opbevare.
Multi-tool MT 36 Bp: Ergonomisk, rundt greb
Ergonomisk, rundt greb
Gør det muligt for dig at arbejde i komfort. Kan justeres individuelt for hver bruger.
Multi-tool MT 36 Bp: Variabel hastighed
Variabel hastighed
Kan tilpasses den bestemte anvendelse. Udvidet driftstid.
Fast, glat stålskaft
  • Robust design.
  • Holdbare komponenter.
Højtydende motor med højt drejningsmoment
  • Har samme høje ydelse som en benzinmotor med fordelene ved en batteridrevet maskine.
Motor uden børste.
  • Minimal vedligeholdelsesindsats og lang levetid.
  • Lav varmeproduktion og høj effektivitet.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V batteri platform
  • Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
  • Øger produktiviteten og sikkerheden under arbejdet.
Ingen emissioner af skadelige gasser eller CO2
  • Beskytter miljøet og brugerens sundhed.
Mærkbart laver vibrations niveau sammenlignet med benzin drevne maskiner
  • Ubesværet arbejde over lange perioder.
  • Beskytter brugerens helbred.
Op til 90% lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med benzindrevne værktøjer
  • Især økonomisk, da der ikke er nogen benzinomkostninger.
Specifikationer

Teknisk data

Batteriplatform 36 V Batteriplatform
Hastighed (rpm) 7800 / 6800
Spænding (V) 36
Vægt uden tilbehør (kg) 2,6
Vægt inkl. emballage (kg) 3,6
Mål (L x B x H) (mm) 951 x 197 x 188

Scope of supply

  • Rundt gummigreb
  • Skulderstrop
  • Hurtig tilslutning
Multi-tool MT 36 Bp
Multi-tool MT 36 Bp
Multi-tool MT 36 Bp
Anvendelsesområder
  • Til brug med MT HT 550/36 til beskæring af høje buske, buske og hække
  • Til brug med MT CS 250/36 til sikkert at fjerne og bortskaffe trægrene
  • Højtydende drivenhed til MT HT 550/36 og MT CS 250/36
Tilbehør
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