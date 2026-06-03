Den store 50-liters beholder kombineret med et justerbart skubbehåndtag og en drænslange gør NT 50/1 Tact Te H ACD til den ideelle løsning til sikker fjernelse af farligt og kræftfremkaldende støv – især i industrielle miljøer. Maskinen er testet og godkendt til alt støv i støvklasse H – inklusive asbeststøv – og beskytter dermed pålideligt brugere og miljøet. Den er også certificeret i henhold til IEC 60335-2-69:2021 i overensstemmelse med ACD-standarden for opsamling af brændbart støv. Med det rengøringsvenlige Safety/HEPA fladplisséfilter kan farligt støv sikkert opsamles i sikkerhedsfilterposen eller PE-affaldsposen; mens store mængder mindre farligt støv kan støvsuges direkte op i beholderen. Tact-sensorstyret filterrensningssystem sikrer en konstant høj sugekraft ved altid at holde filtrene rene. En integreret enhedsstikdåse med autostart samt det komplette antistatiske system med ledende tilbehør fuldender den professionelle maskine.