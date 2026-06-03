Våd- og tørstøvsuger NT 50/1 Tact Te H
Godkendt til asbestsanering og ACD-certificeret: våd- og tørstøvsuger med 50 liters beholder til støvsugning af farligt støv fra støvklasse H.
Den store 50-liters beholder kombineret med et justerbart skubbehåndtag og en drænslange gør NT 50/1 Tact Te H ACD til den ideelle løsning til sikker fjernelse af farligt og kræftfremkaldende støv – især i industrielle miljøer. Maskinen er testet og godkendt til alt støv i støvklasse H – inklusive asbeststøv – og beskytter dermed pålideligt brugere og miljøet. Den er også certificeret i henhold til IEC 60335-2-69:2021 i overensstemmelse med ACD-standarden for opsamling af brændbart støv. Med det rengøringsvenlige Safety/HEPA fladplisséfilter kan farligt støv sikkert opsamles i sikkerhedsfilterposen eller PE-affaldsposen; mens store mængder mindre farligt støv kan støvsuges direkte op i beholderen. Tact-sensorstyret filterrensningssystem sikrer en konstant høj sugekraft ved altid at holde filtrene rene. En integreret enhedsstikdåse med autostart samt det komplette antistatiske system med ledende tilbehør fuldender den professionelle maskine.
Funktioner og fordele
Filtreringssystem med H-filter og filterrengøringssystemet TactSuger mindre skadeligt støv direkte ind i beholderen. Filtreringseffektivitet: 99,995 % Den bedste helbredsbeskyttelse muligt uden tab af sugestyrke eller filterlevetid.
Opfylder kraft for støvklasse H, med en yderligere test af asbest (ifølge TRGS 519)I Tyskland er det kun tilladt at støvesuge støv med asbest med sikkehedsstøvsugere med licens.
ACD-certificering.Godkendt til støvsugning af brændbart støv. Certificeret i henhold til IEC 60335-2-69:2021. Øget brugersikkerhed.
Sensorstyret filterrensningssystem.
- Garanterer maksimal sugekraft og filterkapacitet.
- Optimal, behovsbaseret frekvens for filterrensning.
- Minimeret støjafgivelse.
Antistatisk system.
- Øget brugersikkerhed.
- Bortledning af elektrostatisk ladning.
- Beskyttelse mod elektrostatisk afladning.
Strømudtag med automatisk tænd/sluk
- Elværktøjet tilsluttes nemt til støvsugeren.
- Nem betjening takket være den automatiske tænd/sluk funktion.
- Energieffektiv: Støvsugeren slukker automatisk.
Støvklasse H sikkerhedsstøvsuger
- Filtreringseffektivitet på 99,995 %.
- Elektronisk flowmåling
- Sikrer rene og sikre arbejdspladser.
Sikkerheds-/HEPA fladplisseret filter.
- Certificeret til støvklasse H. Støvudskillelsesgrad: 99,995 %.
- PES fibermateriale med dobbelt PTFE-belægning: modstandsdygtigt over for råd og fugt.
- Ideel til opsugning af væsker, fint støv og groft snavs.
Værktøjsadapter til elværktøj.
- Muligør støvfri boring, savning eller slibning ved brug af elværktøj.
- Leveres med gummifastgørelse og falsk lufts roterende ring.
- Roterende ring til justering af sugekraften.
Large 50-litre container
- Med praktisk, justerbart skubbehåndtag til nem transport.
- Integreret afløbsslange til nem bortskaffelse af store mængder væske.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholdervolumen (l)
|50
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydniveau (dB(A))
|69
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|19,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|25,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Sikkerhedsfiltertaske: 1 Stk.
- Sugeslangens længde: 4 m
- Type sugeslange: elektrisk ledende
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 550 mm
- Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
- Bøjning: elektrisk ledende
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Tilslutning til elværktøj
- Afløbsslange
- Fladfilter: PTFE HEPA
- Skubbehåndtag
- PE plastpose til støvfri bortskaffelse: 1 Stk.
Udstyr
- Automatisk on/off kontakt til elværktøj
- Forberedt til antistatisk tilbehør
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse
- Rengøring af filter: Sensorstyret, behovsorienteret Tact-filterrensning
- Støvklasse: H
- Beholdermateriale: Plastik
Videoer
Anvendelsesområder
- Sikkerhedsstøvsuger til støvklasse H. Sikker fjernelse af støv og skidt som er skadelige for helbredet.
- Til opsugning af fint støv og groft snavs
- Godkendelse til fjernelse af asbest i henhold til den tyske arbejdsmiljøforordning TRGS 519.
- Velegnet til støvsugning af brændbart støv i henhold til ACD-standard IEC 60335-2-69:2021 (Apparat til opsamling af brændbart støv).