NT 75/1 Me Ec H Z22 sikkerhedsstøvsuger er certificeret i henhold til det EU-bindende ATEX-direktiv 2014/34/EU af det uafhængige og anerkendte testinstitut IBExU til fjernelse af brændbart støv og andet støv i støvklasse H i eksplosionsfarlige områder i zone 22. Den kraftige, Brushless EC-motor garanterer en levetid på 5000 timer. Den eksplosionssikre våd- og tørstøvsuger er fuldt jordet, og det tilhørende antistatiske tilbehør forhindrer elektrostatisk afladning. Takket være 75-litersbeholderen af rustfrit stål og det robuste chassis med justerbart skubbehåndtag kan store mængder støv, groft snavs eller væsker nemt fjernes fra farezonen. Et sikkerhedsfiltersæt sørger for, at det opsugede materiale bortskaffes sikkert. Med NT 75/1 Me Ec H Z22 medfølger et fladt sikkerhedsfilter til støvklasse H, som er særligt modstandsdygtigt og holdbart takket være den særlige PTFE-belægning, og som desuden garanterer en filtrering på 99,995 %.