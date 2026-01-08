Våd- og tørstøvsuger NT 75/1 Me Ec H Z22
NT 75/1 Me Ec H Z22 sikkerhedsstøvsuger i støvklasse H er certificeret i henhold til ATEX-direktiv 2014/34/EU og er egnet til brug i potentielt eksplosive områder, der er betegnet zone 22.
NT 75/1 Me Ec H Z22 sikkerhedsstøvsuger er certificeret i henhold til det EU-bindende ATEX-direktiv 2014/34/EU af det uafhængige og anerkendte testinstitut IBExU til fjernelse af brændbart støv og andet støv i støvklasse H i eksplosionsfarlige områder i zone 22. Den kraftige, Brushless EC-motor garanterer en levetid på 5000 timer. Den eksplosionssikre våd- og tørstøvsuger er fuldt jordet, og det tilhørende antistatiske tilbehør forhindrer elektrostatisk afladning. Takket være 75-litersbeholderen af rustfrit stål og det robuste chassis med justerbart skubbehåndtag kan store mængder støv, groft snavs eller væsker nemt fjernes fra farezonen. Et sikkerhedsfiltersæt sørger for, at det opsugede materiale bortskaffes sikkert. Med NT 75/1 Me Ec H Z22 medfølger et fladt sikkerhedsfilter til støvklasse H, som er særligt modstandsdygtigt og holdbart takket være den særlige PTFE-belægning, og som desuden garanterer en filtrering på 99,995 %.
Funktioner og fordele
Certificeret til zone 22 som defineret i ATEX Directive 2014/34/EU (testinstitut IBExU).Højeste niveau af brugersikkerhed i potentielt eksplosive områder i zone 22. Egnet til fjernelse af farlige støvtyper i støvklasse H.
Variabel sugestyrkeHøj slidstyrke og lang levetid (5000 timer).
Forberedt til antistatisk tilbehørKontinuerligt antistatisk system med elektrisk ledende tilbehør.
Sikkerheds fladt plisseret filter.
- Garanteret støvtilbageholdelsesniveau på 99,995 %.
- Særdeles modstandsdygtig og holdbar takket være PTFE-belægning.
- Godkendt til støvsugning af farlige støvtyper i støvklasse H.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|61
|Støvsugning (mbar/kPa)
|220 / 22
|Beholdervolumen (l)
|75
|Motorydelse (W)
|max. 1000
|Standardbredde ( )
|ID 40
|Ledningslængde (m)
|10
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydniveau (dB(A))
|76
|Farve
|sølv
|Vægt uden tilbehør (kg)
|25,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|31,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|695 x 540 x 1012
Scope of supply
- Sikkerhedsfiltertaske: 1 Stk.
- Sugeslangens længde: 4 m
- Type sugeslange: elektrisk ledende
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 550 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Bøjning: elektrisk ledende
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Beholder i rustfrit stål
- Fladfilter: Glasfiber
- Skubbehåndtag
Udstyr
- Forberedt til antistatisk tilbehør
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse
- Støvklasse: H
- Beholdermateriale: Rustfri stål
Videoer
Anvendelsesområder
- Sikkerheds-støvsuger til brug i zone 22 potentielt eksplosive områder.
- Sikkerhedsstøvsuger til støvklasse H. Sikker fjernelse af støv og skidt som er skadelige for helbredet.