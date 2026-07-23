K 5 PREMIUM SMART CONTROL HOME *EU
Det har aldrig været lettere, hurtigere eller mere effektivt at rense og rengøre overflader og arealer end med en højtryksrenser. Opnå flotte resultater hver gang med en K 5 Premium Smart Control Home højtryksrenser uden at bruge hverken kræfter eller knofedt.
Med højtryksrenseren følger:
- Bluetooth
- Brugerguide via Home & Garden-appen
- Boost funktion for ekstra kraftfuld stråle
- G 180 Q Smart Control-spraypistol
- 3-i-1 Multi Jet-spraylanse
- Slangeopruller
- Home Kit
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 5 Premium Smart Control Home reservedele
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Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
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