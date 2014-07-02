Standard rullebørste

Kärcher Primær rullebørste, standard

Primær rullebørste, standard

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Kärcher Primær rullebørste, blød

Primær rullebørste, blød

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Kärcher Primær rullebørste, hård

Primær rullebørste, hård

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Kärcher Primær rullebørste, antistatisk

Primær rullebørste, antistatisk

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