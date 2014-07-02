Паровая турбощетка
Решение, позволяющее отказаться от утомительного протирания поверхностей: паровая турбощетка, облегчающая и вдвое ускоряющая выполнение уборочных работ (в частности, очистку швов и стыков).
Использование паровой турбощетки значительно облегчает и вдвое ускоряет уборку в сравнении с обычными методами чистки. Она прекрасно подходит для выполнения работ, требующих обычно интенсивного оттирания. Вибрация щетины, увеличивающая очищающее действие пара, многократно повышает эффективность удаления грязи, в т. ч. находящейся в труднодоступных местах (углах, швах, вдоль кромок и т. д.).
Особенности и преимущества
Вращающаяся щетка
- Увеличение очищающего эффекта пара и ускорение уборки на 50 %
- Обеспечивает уборку без усилий без необходимости трения даже областей, которые являются труднодоступными, как трещины, края и т.д.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,101
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,155
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 125 x 45
Совместимая техника
Области применения
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- мусорные баки
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Смеситель для умывальника / раковины
- Краны
- Рабочие поверхности на кухне